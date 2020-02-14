DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

Pamuk fabrikasının deposundaki yangın 2'nci günde kontrol altında (2)

35 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'da, pamuk ve yağ fabrikasında çıkan dün saat 14.00'te çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 35 saatlik müdahalesi sonucu bugün saat 13.00'te kontrol altına alındı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Nihat Sarraf, yaklaşık 10 bin ton pamuk balyasının yandığını söyledi. Pamuk balyalarının içten içe yanması nedeniyle yangının henüz söndürelemediğini belriten Sarraf, "Çok sayıda arazöz ile müdahale ettiğimiz yangın şu an çökme aşamasına geldi. Bu kadar uzun sürmesinin nedeni balyaların içten içe yanması. Dikkat ettiğimiz şey, yangının diğer noktalara sıçramaması. Büyük ölçüde kontrol altına aldık. İçten içe sönmesini bekliyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Nihat Sarraf'ın konuşması

Yangın yerinden genel ve detay

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Keçilere yem vermek isterken ağıl üzerine çöktü

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde keçilere yem vermek için girdiği ağılın çöken tavanı altında kalan Muhammet Eroğlu (21), yaralandı.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Camili Beldesi'nde meydana geldi. Muhammet Eroğlu, keçilere yem vermek için ağıla girdi. Bu esnada yoğun yağışlar nedeniyle ağılın toprak örtülü tavanı çöktü. Oğullarının en kaz altında kaldığını gören ailesi, komşularından yardım istedi. Eroğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Eroğlu, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Baba Eren Eroğlu da, ağılın yoğun yağış nedeniyle çöktüğünü belirterek, "Ben evden komşuya gitmiştim. Oğlum keçilere yem verirken yoğun kar yağış nedeniyle ağaçların çürümesi üzerine üstüne dam çökmüş. Köylülerimiz ve 112 ile jandarma ekipleri oğlumu kurtardı. Şimdi tedavi ediliyor."diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Yaralının ambulansla hastaneye getirilmesi

Acil Servise alınması

Kurtarma anı cep telefonu görüntüsü

Baba Eren Eroğlu röp.

Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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136 yıl hapis ve 1 milyon lira para cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Mersin'de, hakkında 36 ayrı suçtan 136 yıl hapis cezası ile 1 milyon TL para cezası bulunan O.S., yakalandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Yunus Timleri'ne bağlı ekipler, hakkında 36 ayrı suçtan 136 yıl hapis cezası ile 1 milyon TL para cezası bulunan O.S.'nin Akdeniz ilçesinde olduğunu belirledi. O.S. yakalanarak, gözaltına alındı.

'Bilişim sistemleri veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık', 'resmi belgede sahtecilik', 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından hükümlü olan O.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet Müdürlüğü girişi

-Emniyet binası

-Emniyet tabelası

-Emniyetten çıkan araç

-Yakalanan şahıs polislerin arasındaki fotoğrafı

-Adliye binasının genel ve detay görüntüsü

Haber: Mustafa ERCAN-Kamera: MERSİN,

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KKTC 3'ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Erdemli'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Erdemli Belediyesinin yaptığı Kıbrıs Şehitlik parkı ve Kızkalesi ziyareti için Mersin'in Erdemli ilçesine geldi.

Beraberinde KKTC. Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile birlikte Erdemli'ye gelen KKTC. 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nu ilçenin girişinde Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erhan Erdoğan karşıladı. Eroğlu, önce Kıbrıs Şehitlik parkı hakkında Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'dan bilgi aldı. Kıbrıs Şehitlik Parkı anıtı önünde toplu hatıra fotoğrafı çektirildikten sonra İlçeye bağlı Kızkalesi'ne giderek incelemelerde bulunanı Derviş Eroğlu, Burada Kızkalesi tarihi ve yapımı ile ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Eroğlu, " Erdemli çok güzel bir ilçe. Çok düzel doğa ve tarihi yerleri var. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Hepinize teşekkür ederimö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu araçtan inip protokol ile tokalaşırken

-Eroğlu'na Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu Kıbrıs Şehitler parkını gezdirirken

-Cumhurbaşkanı Eroğlu Kızkalesi hakkında bilgi alırken

-Cumhurbaşkanı Eroğlu hatıra fotoğrafı çektirirken

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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Edirne'de okullarda 'tarhana' seferberliği başlatıldı

Edirne Valiliği'nce 'Sağlıklı Nesiller Tarhana ile Büyüyor' sloganıyla 4 okulda hayata geçirilen proje kapsamında 1100 öğrenciye 8 hafta boyunca tarhana ikram edilmeye başlandı. Projenin açılış etkinliği ise Vali Fahri Yücel İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ali Uysal, "Kendi öz kültürümüz olan tarhanayı yaygınlaştırmak istiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin bağışıklık sistemi daha güçlü olsun, daha sağlıklı olsunlar istiyoruz" dedi.

Edirne Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Tarım İl Müdürlüğü işbirliğiyle, Edirne'de 4 okulda 'Sağlıklı Nesiller Tarhana ile Büyüyor' sloganıyla proje başlatıldı. Projenin kent merkezindeki Mithat Paşa İlkokulu, Mithat Paşa Ortaokulu, Vali Fahri Yücel İlkokulu ve Atatürk Ortaokulu'nda toplam 1100 öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

Projenin açılış etkinliği ise Vali Fahri Yücel İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Ali Uysal, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, kadın kooperatifleri üyeleri ile öğrencilerin katıldığı etkinlikte, okuldaki öğrencilere tarhana dağıtıldı.

'TARHANA BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GELİŞTİREN BİR YİYECEK'

Projenin yaklaşık 2 ay boyunca devam edeceğini söyleyen Vali Yardımcısı Uysal, "Sağlıklı Nesiller Tarhanayla Büyüyor sloganıyla başlattık projeyi. Yaklaşık 1100 öğrenci ile bugün uygulamaya başlıyoruz. Amacımız sağlıklı nesiller yetiştirmek. Bu tarhana ata çorbası. Bağışıklık sistemini geliştiren bir yiyecek. Ben hep şunu söylüyorum. İnsan vücudundaki besinleri bir ülkeye benzetmek gerekirse orduları gibidir. Bağışıklık sistemimiz ne kadar güçlüyse, virüsleri, hastalıkları kapmaz püskürtür" dedi.

KOOPERATİFLERDE SEFERBERLİK BAŞLATTIK

İlçelerdeki kadın kooperatiflerince tarhananın üretildiğini söyleyen Uysal, "Sayın valimizin büyük gayretleriyle her ilçemizde bu seferberliği başlattık. Kadın kooperatifleri kuruldu. Yerelden, bizzat el emeğiyle yapılan ürünleri kaynağından aldıracağız. Diğer büyük şehirlerde de satış merkezleri oluşturulacak. Yani kendi öz kültürümüz olan tarhanayı yaygınlaştırmak istiyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin bağışıklık sistemi daha güçlü olsun, daha sağlıklı olsunlar istiyoruz" diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan da projenin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Yoğrulurken sevgiyi, içilirken de bağışıklığı arttırır diyoruz. Gerçekten Milli Eğitimimiz'le, Halk Sağlığımız'la, Tarım İl Müdürlüğümüz'le beraber bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla geleneksel besin öğelerimizi, ata çorbamızı tekrar layık olduğu değerine kavuşturmak amacımız" dedi.

Proje kapsamında okuldaki öğrencilere Vali Yardımcısı Uysal ve beraberindekiler tarafından tarhana çorbası dağıtıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Vali Fahri Yücel Okulu dış görüntü

Dağıtılan tarhanadan detay görüntüler

Öğrencilerin tarhana içmesi

Vali Yardımcısı Ali Uysal ile röportaj

Milli Eğitim Müdürü'nün açıklaması

Öğrencilerden detaylar

Kadın kooperatifi üyeleriyle röpb

Vali ve öğrencilerin tarhanayla toplu fotoğraf çekimi

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE,

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Sivas'tan deprem bölgesine 3 TIR yardım

SİVAS'ta toplanan 3 TIR gıda yardımı törenle Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgesine gönderildi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki tarihi jandarma binası önünde kentte toplanan gıda yardımlarının Elazığ'a gönderilmesi için program düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu ve kurum müdürleri katıldı.

Törende konuşan Vali Ayhan, "24 Ocak'ta gerçekleşen depremde Elazığ ve Malatya illerimizde can ve mal kayıpları oldu. Toplumumuz yek vücut oldu, birlikte oldu. Bu acının üstesinden geldik ve birlikteliğimizi daha da artırdık. İyileştirme sürecine devam ediyoruz. İlimizde de bu anlamda hayırseverlerimizin destekleri oldu. Bakanlığımızın belirlediği kriterlere uygun 8 bin 500 koli yardımı bugün göndereceğiz. Rabbim hayırseverlerimizin hayırlarını kabul eylesin" dedi.

Yapılan duanın ardından yardım malzemesinin taşındığı TIR, Elazığ'a uğurlandı.

Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntü

-Valinin konuşması

-TIR'ların uğurlanışı

Haber-Kamera: Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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Uşak'ta liselere giriş sınavına hazırlanan öğrencilere kitap

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, liselere giriş sınavına hazırlanan 4 bin 14 öğrenciye kaynak kitap dağıttı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Malkoçoğlu Ortaokulu'nda liseye giriş sınavına hazırlanan öğrencilere, 'Akademik Destek Projesi' kapsamında kaynak kitaplarını verdi. Projeyle 84 kurs merkezinde liselere giriş sınavına hazırlanan 4 bin 14 kişiden oluşan 8'inci sınıf öğrencilerine 13 kitaptan oluşan kaynak kitap hediye ettiklerini ifade eden Vali Kocabıyık, "Merkezi sınav sitemine uygun soruları barındıran kitaplar, yeni nesil sorulara örnek teşkil etmektedir. Bu kaynak kitapların öğrencilerimizin yeni nesil sorulara aşina olmasında ve soruların çözümündeki mantığı kavramasında etkili olacağı kanaatindeyim. Sözlerimi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Benim ümidim gençliktedir' sözüyle bitiriyor. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatında başarılar diliyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Vali Kocabıyık sınıfa giriş görüntü

Vali Kocabıyık öğrencilerle sohbet etmesi görüntü

Vali Kocabıyık öğrencilere kitaplarını vermesi görüntü

Malkoçoğlu Ortaokulu görüntü

Vali Kocabıyık açıklama

Haber- Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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TSK'dan İdlib'e yoğun sevkiyat

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin İdlib kentine sevkiyat gerçekleştirildi. Sabah sınırdan geçirilen, obüs ve tankların da olduğu 100'den fazla araçlık konvoyla İdlib'e ulaşıldı.

Rejimin, destekçileri ile ele geçirmek için karadan ve havadan ateş altına aldığı ve 2 milyona yakın kişinin saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı İdlib'de, garantör ülke olarak asker bulunduran TSK, sahip olduğu üs bölgelerine tahkimatını sürdürüyor. Son zamanlarda Türk askerlerinin hedef alındığı saldırıların ardından rejime misliyle karşılık veren TSK, sabah saatlerinde İdlib'e askeri personel ve araç takviyesi yaptı. Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapılan; tank, obüs, zırhlı personel taşıyıcı, mühimmat yüklü kamyon ve zırhlı iş makinelerinin olduğu 100'den fazla araçlık konvoyla İdlib'e ulaşıldı. Konvoy ile daha sonra Eriha yönüne ilerlendi. Konvoydaki askeri personel ve araçların, İdlib'de bulunan gözlem noktaları ile yeni oluşturulan kontrol noktalarında konuşlanacağ belirtildi.

Öte yandan TSK konvoyunun geçişi sırasında bazı Suriyeli siviller, Türk askerlerine el sallayarak, sevgi gösterisinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Konvoyun görüntüsü

Hasan Kırmızıtaş'ın anonsları

Konvoyun drone görüntüleri

Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/İDLİB (Suriye), -

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İzmir'de depoya baskın yapan ekipler manzara karşısında şaşkına döndü

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki bir depoya yapılan baskında, lokanta ve restoranlara satılmak üzere kaçak olarak muhafaza edilen onlarca kilo sakatat ve pişirilmiş hayvan kellesi ele geçirildi.

Çiğli Belediyesi zabıta ekipleri, gelen ihbar üzerine Ataşehir Mahallesi'ndeki bir depoya baskın yaptı. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen incelemelerde izinsiz ve belgesiz sakatat ve kelle depoladığı tespit edilen depo sahibine para cezası uygulanırken, sakatat ve hayvan kellelerinin saklandığı depo mühürlendi. Baskında ele geçirilen ürünler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'ne bağlı gıda denetim personelleri ile zabıta ekipleri gözetiminde, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince çöp kamyonuna yüklenerek imha edildi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Halk sağlığıyla kimsenin oynamasana göz yummuyoruz. Bu doğrultuda ilçemiz sınırları içerisinde yer alan pazar, restoran, imalathane ve okullarda zabıta ekiplerimiz aracılığıyla kontrollerimizi düzenli olarak sürdürüyoruz. Bu hizmetlerimizin yanı sıra gelen ihbarları önemsiyor ve gerekli müdahaleyi anında yapıyoruz. Çiğli'deki depoda da onlarca kilo sakatat ele geçirildi ve imha edildi. Halkımızın sağlığına zarar verecek davranışlarda bulunanlara en ağır cezai işlemleri uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ekiplerin ele geçirdiği ürünler

Haber- Kamera: İZMİR,

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Kayseri'de çığ düşen yol 17 saat sonra ulaşıma açıldı

DÜN akşam çığ düşmesi sonucu kapanan Kayseri-Kahramanmaraş karayolu, karayolları ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu 17 saat sonra ulaşıma açıldı.

Kayseri-Kahramanmaraş karayolunun Sarız ilçesi Bostanlı mevkiinde dün akşam saat 18.00 sıralarında çığ düştü. Çığ nedeniyle yolun yaklaşık 500 metrelik bölümü kar yığınlarıyla kaplanırken, yol ulaşıma kapandı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ alanında dedektör cihazlarla dinleme ve inceleme yapıldı. Yapılan araştırmada çığ altında kalan olmadığı belirlendi. Daha sonra yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı. Karayolları ekipleri, akşam yoldaki karın bir bölümünü temizledi. Ancak saat 23.00 sıralarında ikinci bir çığ tehlikesi nedeniyle yol açma çalışmaları durduruldu. Sabah saatlerine kadar bölgede çoğu küçük çaplı 6 çığ daha düştü.

Öte yandan yolun ulaşıma kapanması nedeniyle bölgede uzun araç konvoyu oluştu. Çığ alanına uzak bir bölgede güvenli alanda bekletilen sürücüler ve yolculara Kızılay tarafından yiyecek ve içecek dağıtıldı.

YOL 17 SAAT SONRA AÇILDI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede çalışmalar yeniden başlatıldı. Önce ses bombası patlatılarak riskli alanlardaki kar kütleleri düşürüldü. Çığ riskinin ortadan kaldırılması ardından yol açma çalışması yapıldı. Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle yoldaki kar yığınlarını temizledi. Yapılan çalışmalar sonucu yol saat 11.00 sıralarında 17 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

Çığ düştüğü sırada bölgeye yakın yerde bulunan TIR şoförü Ahmet Aslan, "Gaziantep'ten aldığım yükle Kayseri'ye gidiyordum. Önümüzde çığ düştü, yol ulaşıma kapandı. Çok korktuk. Bazı kamyon şoförü arkadaşlar çığ altında kalma tehlikesi yaşadı. Çok şükür iyiyiz. Jandarma ve polis bizim için elinden geleni yaptı. Şimdi yol yeniden açıldı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Yol trafiğe kapalıyken araç kuyruklerı ve vatandaşlardan görüntü

-Çığ düşen bölgeden görüntü

-Bölgeden anons

-Sürücülerle röportajlar

-Genel detay

Haber: Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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HDP önündeki eylemde 165'inci gün; aile sayısı 86 oldu

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP binası önündeki oturma eylemini sürdüren aile sayısı 165'inci günde, 6 yıl önce kaçırılan oğlu Volkan (20) için Erzurum'dan gelen Melik Aslan ile birlikte 86 oldu.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

6 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun ve Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Evlatlarına kavuşan 6 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemlerine devam etti. 86 ailenin evlat nöbeti, 165'inci günde de devam etti.

OĞLUNA TESLİM OLMASI İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Erzurum'dan gelen Melik Aslan, 2014 yılında İstanbul'da ağabeyinin yanında çalışırken kaçırılan oğlu Volkan için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katıldı. Volkan'ın bulunması için çok uğraştığını anlatan, oğluna teslim olması için çağrıda da bulunan Aslan, "Benim oğlumu çaldılar, götürdüler, sattılar. Bizi perişan ettiler. Para karşılığı satıyorlar. HDP aracılığı ile gitti. Çocuklarım orada HDP'ye gitti. Bir cevap alamadılar. Ağabeyi İstanbul'da çalışıyordu. Birkaç gün çalıştıktan sonra kayboldu ortalıktan. Viranşehir'e, Şanlıurfa'ya gittim, mitinglere gittim aradım bulamadım bir iz. Hatta iki kişi gitmişlerdi. Birisi kaçtı geldi. O şimdi evlendi çocuğu var. 6 yıldır oğlumu arıyoruz. Biz perişanız. Biz Volkan'ı istiyoruz. Gel oğlum. Bu işin sonu yok. Bu terör oyunundan vazgeçin. Bunun bize faydası yok. Biz devletimizin yanındayız. Devlet neredeyse biz oradayız. Bunların oyununa gelmeyeceğiz. Oğlum gelene kadar da gitmeyeceğim. Birkaç sefer aradı. 2-3 senedir aramıyor. Nerede olduğunu söylemedi. Biz kaçsak bizi vururlar diyordu. Kaçmak istiyordu. Sonuna kadar da bekleyeceğim. Bir insanın devleti olmasa namusu da olmaz şerefi de olmaz. Durma gel. Türkiye'nin dostu Türkiye'dir. Bak Suriye paramparça olmuş. Durma gel" dedi.

Görüntü Dökümü

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HDP İl binası önü

Ailelerin oturma eyleminden görüntü

Melik Aslan'ın konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 444 MB

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İslahiye'de yaban hayvanlarına yiyecek bırakıldı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, Belediye ekipleri, çöpten topladıkları yaklaşık 1 ton ekmeği ve yiyeceği sokak hayvanları ile doğadaki yaban hayvanların yaşam alanlarına bıraktı.

İslahiye Belediyesi'nde görevli temizlik işçileri, vatandaşların çöp konyetnerlerının yanına bıraktığı ekmekleri toplayarak çuvalladı. İşçiler daha sonra topladıkları yaklaşık 1 ton ekmeği ve yemek artıklarını kar yağışı nedeni ile yiyecek bulamayan sokak hayanları ile yaban hayvanlarının yaşam alanlarına bıraktı.

İşçiler daha fazla hayvana ulaşabilmek adına vatandaşların ekmek ve yemek artıklarını çöp konteynerine atmak yerine poşetleyerek konteynerin yanına bırakmasını istedi.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "Temizlik işlerindeki çalışanlarımızın çöp toplama sırasında ayrı bir özen göstererek topladıkları ekmek kırıklarını belediyemizin hayvan barınağına ve yaban hayvanlarına bırakıyoruz. Biz yaratılanı yaradan da ötürü seviyoruz. Her canlıyı önemsiyoruz. Hayvan dostu bir belediye olarak kar yağışı ile birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için seferber olduk. Vatandaşlarımızdan ricamız ekmeklerini çöpe atmak yerine, çöp konteynırlarımızın yanına bırakmalarıdır veya sokak hayvanları için kullanmalarıdırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kent merkezi

Temizlik işçileri ekmek toplaması

Araçlarla ormanlık alana gelmeleri

Doğaya ekmek ve yiyecek bırakılması

İşçi ile röp

Hayvan dostu öğrenci ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 260MB