DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

Ayder yolu heyelan nedeniyle kapandı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen heyelanda, Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolun temizlenmesi için, iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Rize'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda ulaşım sağlanan yolda etkili sağanak yağışın ardından öğle saatlerinde heyelan meydana geldi. İlçesinin Yamaçdere - Çıraklar köyü mevkisinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan toprak yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine bölgeye karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi. Uzun araç kuyrukların oluştuğu yayla yolu, iş makineleriyle temizlenerek yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Tatil günü olması dolayısıyla günü Ayder Yaylasında geçirmek isteyenlerin oluşturduğu trafik yoğunluğu esnasında yaşanan heyelanda yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yoldan görüntüler

HABER KAMERA: Arzu ERBAŞ/ARDEŞEN (Rize),

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Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, otomobil iş yerine girdi

ANTALYA'da yola çıkan köpeğe çarpmamak için Ali T.'nin manevra yaptığı otomobil, iş yerine girdi. Köpeğin öldüğü, iş yerinde maddi hasarın meydana geldiği kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Ali T., 07 EC 463 plakalı otomobille hafif kavisli kavşağa girmek üzereyken önüne köpek çıktı. Köpeğe çarpmamak için Ali T.'nin direksiyon kırdığı otomobil, yol kenarındaki iş yerine girdi. Ali T., yaşadığı şoku üzerinden attıktan sonra araçtan çıktı. Bu sırada, iş yerinin güvenliği de kaza yapan sürücünün yanına gitti. Otomobilin çarptığı köpek ise telef oldu.

İş yeri çalışanı Berkant Gözübüyük, "Olaydan sonra kamera kayıtlarını incelediğimizde kazanın oluş şeklini gördük. Araç çok hızlı geliyor ve sanırım önüne köpek çıkıyor. Sürücü manevra yapıyor ama maalesef çarpıyor. Köpek 50-70 metre sürüklendikten sonra telef olmuş" dedi.

İş yerinden çıktıktan kısa süre sonra kaza olduğu haberini aldığını söyleyen Bilal Coşkun ise, "O sırada kardeşim güvenlik görevlisiydi. Sürücüye bakıyor ve bir şeyi olmadığını görüyor. Her gün gözümüzün önünde duran köpeğin kazada can vermesi bizi çok üzdü" diye konuştu.

Gözübüyük ve Coşkun kaza yapan aracın plakasını hatıra kalması için iş yerine astıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aracın girdiği işyerinden detay görüntüler

Araç plakasından görüntü

Kazanın izlerinden görüntü

Berkant Gözüpek röp.

Bilal Coşkun röp

İşyeri çalışanı gençler araç plakasında elinde tutarken röp

İşyerinde hasar gören eşyalardan görüntü

Aracın işyerine giriş görüntüleri (GÜVENLİK KAMERALARI)

Kaza sonrasında vatandaşın işyerinde çektiği kamera görüntüleri

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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Köye inen kurt sürüsü, güvenlik kamerasında

Aksaray'da kurtlar, köye indi. 6 kurt ile yanlarındaki köpeğin birlikte hareket ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray'da yiyecek bulmakta güçlük çektiği sanılan 6 kurt, Çimeliyeni köyüne indi. Bir çiftlikte kalan Yılmaz Koç, gece köpeklerin havladığını fark ederek, güvenlik kameralarından çiftliğinin önünde 6 kurt ile bir köpeğin geçtiğini gördü. Yaşadıklarını anlatan Yılmaz Koç, şunları söyledi:

"Saat 03.00 sıralarında köpeklerimin havlaması üzerine kameralara baktım. Çiftliğimin dışında bir kurt sürücü ile bir tanede sürünün içinde köpek gördüm. Hayretler içinde kaldım. İlk kez böyle bir olaya şahit oldum. Kurtların içerisinde köpeğin gezmesi. İki gün önce de sabah 07.00'de kurt sürüsü yine gelmişti. O zaman sürünün içinde köpek yoktu. Bu köpek tahminin kurtlarla adapte olmuş ve onlarla geziyor. "

Görüntü Dökümü

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6 tane kurt ve yanlarında 1 köpeğin sıra halinde çiftliğe gelmesi

-Yılmaz Koç'un köpeklerinin tepki vermesi

-Olayın yaşandığı çiftlikten detaylar

Çitlik sahibi Yılmaz Koç röp

HABER-KAMERA: ERKAN ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Otomobil ile kamyonetin önünü kesip ateş açtı: 2 yaralı

EDİRNE'de Murat N., otomobiliyle önünü kestiği kamyonetteki husumetlilerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Barutluk Mahallesi'nde meydana geldi. Murat N., kullandığı otomobille 22 BB 557 plakalı kamyonetin önünü kesip, üzerinde taşıdığı tabanca ile içinde bulunan husumetli olduğu 3 kişiye ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Mert M. ile Ürfet K., yaralandı. Neyzen A. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Murat N., kullandığı otomobille kaçtı.

Saldırıya uğrayanlar kamyonetle Selimiye Polis Merkez Amirliği'ne giderek yardım istedi. Polisin çağırdığı ambulanslarla yaralılar Mert M. ile Ürfet K., Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Polis, Murat N.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karakol önünde ambulanslar

-Yaralıların ambulansla götürülmesi

-Saldırıya uğrayan araç

-Polis ekiplerinin araç inceleme yapması

-Araçtaki kurşun izleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE,-

Görüntüler Edirne dosyasında

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- Nur Sima'nın ölümünde ihmal iddiasına inceleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde yaşayan Ali Apaydın, yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürdüğü 3 yaşındaki kızı Nur Sima'nın kanında enfeksiyon tespit edilince Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildiğini, 12 gün sonra da sevkinin yapıldığı Kayseri'de vefat ettiğini söyledi. Apaydın, enfeksiyon teşhisiyle sevk edilmesine rağmen Kahramanmaraş'taki hastanede enfeksiyon doktoruna 5 gün sonra haber verildiğini ve bu nedenle kızının ölümünde ihmal olduğunu öne sürerek, 2 doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü, iddialarla ilgili inceleme başlattı.

Ali Apaydın ve Aysel Apaydın çiftinin 3 çocuğundan biri olan Nur Sima Apaydın, 10 Ocak'ta yüksek ateş şikayetiyle Pazarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayene ve tahlillerde kanında enfeksiyon tespit edilen Nur Sima, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 12 gün boyunca tedavi altında tutulan minik Nur Sima, 22 Ocak'ta Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi ancak 26 Ocak'ta doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'ÇOCUĞUMA BAKMADAN GİTTİ'

27 Ocak'ta Nur Sima Apaydın'ı toprağa veren Ali Apaydın ve Aysel Apaydın, kızlarının ölümünde doktorların ihmalinin olduğunu öne sürdü. Ali Apaydın, Pazarcık'tan sevk edilince gittiği hastanede kendilerine enfeksiyon doktorunun olmadığını belirtip, çocuk hastalıkları uzmanı doktoru F.K.'ya yönlendirildiğini belirterek, "Doktorun odasına gidip kapıyı vurarak içeriği girdiğimde telefonla görüşüyordu ve bizden başka hasta da yoktu. İnsanlık halidir eşiyle, çocuğuyla konuşur, belki başka hastasıyla konuşup bilgi veriyordur düşüncesiyle kapıyı kapattım. O arada Nur Sima'yı aşağıya indirdim ve tekrar yukarı çıktığımda daha telefonla konuşuyordu. 'Hocam bakmayacak mısınız?' deyince çocuğu götürmemi istedi. Kendisine 'Biz enfeksiyon doktoruna geldik ama o da izinliymiş size yönlendirdiler deyip tahlilleri de gösterdim. Doktor hanım da 'Ben de tahlil isterim ama bana yetişmez, saat 5-6'da uzman arkadaş gelecek o bakar' dedi" diye konuştu.

Doktora çocuğunun aciliyetini anlattığını ancak F.K.'nın tavrında bir değişme olmayınca Nur Sima ile laboratuvara gidip tahlil için kan verdikten sonra başhekimliğe çıktığını belirten Ali Apaydın, "Doktor hanımın odasına çıktığımda oda kilitliydi. Benim çocuğuma bakmadan gitti. Bu yüzden doktor hanımdan şikayetçiyim. Orası babasının çiftliği değil, insanlar üzerine düşen yapsın. Madem bakmayacaksın o zaman aşağıya 'Bana hasta göndermeyin' diye bilgi ver, biz de başka bir doktora gidelim. Aşağıdan sana sıra verdilerse o zaman sen o hastaya bakacaksın. Ayrıca o anda benim elimde tahlil sonuçları da vardı" dedi.

'5 GÜN SONRA ENFEKSİYON DOKTORUNA YÖNLENDİRDİLER"

Daha sonra sonuçlarla birlikte acil servise gittiğini ora da tahlil istendiğini ardından da kızının yatışının yapıldığını ifade eden Ali Apaydın, sonrasında yaşananları şöyle anlattı:

"O günden sonra benim çocuğuma M.M. adına bir doktor baktı, süt çocuğu bölümünde yatıyordu benim çocuğum. Ona da ısrarla söylememize rağmen, tamam insanlık hali izinde olabilir ama en azından ararsın enfeksiyon doktorunu 'Hocam böyle bir hasta geldi size sevkli, enfeksiyonu yüksek çıkıyor ne yapalım?' diye sorarsın. Benim çocuğuma orada 5 gün boyunca boş tedavi uygulandı. Ben 'Enfeksiyon doktoru bakmadı' demiyorum, şikayetçi değilim kesinlikle çünkü bilgisi yoktu, bilgi verilmedi. Çocuğun enfeksiyonu her gün yüksek çıkıyor bir düzelme yok, ateşi aynı şekilde devam ediyor. Bize tek dedikleri 'Çocuğun bir şeyi yok ama ateşi sebebini araştırıyoruz.' 5-6 gün sonra enfeksiyon doktoruna yönlendiriyorlar, eşimi hemşiresi götürüyor ve doktora 'M. hoca istiyorsa hastayı alabileceğiğinizi söyledi' diyor. Enfeksiyon doktoru da 'Zahmet ettiniz' demiş. 6 gün boyunca çocuğuma boş tedavi uygulandı, hastalığına 12'nci gününde teşhis konulabildi."

'ZAMANINDA GEREKLİ DOKTORA BİLGİ VERİLSE BAĞIŞIKLIK İSTEMİ ÇÖKMEZDİ'

Teşhis konulduktan sonra Nur Sima'nın ambulansla Kayseri'ye sevk edildiğini ifade eden Ali Apaydın, "İliğini aldılar, 'İltihaplı romatizma' dediler. Çarşamba günü 14.00'te ambulansla gittik. Cuma günü Pof. Dr. Muammer Hakan Poyrazoğlu geldi. Tahlillere baktı. Bize burada bebe aspirini verilmişti ve aspirini alıp gülerek 'Bunu hangi doktor ne amaçla vermiş' dedi. Daha sonra 'Çocuğun bağışıklık sistemi çökmüş. Şu 3 gün çok önemli, her şeye kendinizi hazırlayın' dedi. ve rahmetli de pazar günü kalbi durdu öldü. İhmali olanlar araştırılsın. Ben doktorların hepsini suçlayamam ilgilenenden Allah razı olsun ama doktor F.K.'nın çocuğuma bakmadan gitmesi ölümden daha kötü. 6 gün boyunca boş tedavi uygulandı çocuğuma M.M. tarafından. 6 gün önce gerekli doktorlara, birimlere haber verilseydi ben Kayseri'ye gittiğimizde çocuğumun bağışıklık sisteminin çökeceğini zannetmiyordum" diye konuştu

'KAYSERİ'YE SEVİNÇLE GİTTİM AMA KAYBETTİM ÇOCUĞUMU"

Anne Aysel Apaydın da enfeksiyon doktoruna geç haber verildiğini öne sürdü. Enfeksiyon doktorunun kendisinden kızının hastalığını dinledikten sonra tahliller yaptırıp Nur Sima'dan ilik örneğini aldığını belirten Aysel Apaydın şunları söyledi.

"Enfeksiyon uzmanı, 'Babası korktuğumuz gibi değil, şükür iliği temiz çıktı biz şimdi iltihaplı romatizmadan şüpheleniyoruz' dedi. 'Kemik iliğinde bu çıktı' dedi. 'Burada olmadığı için sizi Kayseri'ye göndereceğiz ambulansla' dedi. Peki hocam dedik. Korkulacak gibi zannetmedim, bana hastalığın kötü olup olmadığını söylemediler. Ben de seviniyordum. Kayseri'ye sevinçle gittim, iyileşecek diye. Hastaneye girdik, onlarda tahlil yapmaya başladılar. Kaybettim çocuğumu. Benim istediğim, bir ihmal varsa, başkalarının da canı yanmasın. İstediğim sadece adalet yerini bulsun. Başkalarının da canı yanmasın, benim canımın yandığı gibi. Başka çocuklar da böyle olmasın. Benim ciğerim yanıyor şu an. Yavrum daha küçücüktü, yine de bir ay dayandı. Başkalarının da canı yanmasın. Ben adalet istiyorum, ihmal varsa bulunsun."

İDDİALARLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ali Apaydın, kızı Nur Sima'nın ölümünde doktorların ihmali olduğunu öne sürerek avukatı aracılığıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na doktorlar F.K. ve M.M. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü'nün iddialarla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ali ve Aysel Apaydın

Apaydın çifti çocuklarıyla birlikte

Ali Apaydın ile röp.

Aysel Apaydın'ın Nur Sima'nın fotoğraflarına bakması

Aysel Apaydın ile röp.

Necip Şehir Hastanesi'nden detay

Nur Sima Apaydın'ın parkta oynarken

Nur Sima Apaydın'ın sağlık fotosu

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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CHP'li Özkoç: İktidara yürümek için birleşme zamanıdır

MERSİN'de partisinin il kongresine katılan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "İktidara yürümek için, anaların gözyaşlarını dindirmek için, şehitlerimizin yüreklerinin dağlanmaması için birleşme zamanıdır" dedi.

Yenişehir Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen il kongresine CHP Grup Başkanvekili Özkoç, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede partililere seslenen Özkoç şunları söyledi:

"CHP için birleşme zamanıdır. İktidara yürümek için, anaların gözyaşlarını dindirmek için, şehitlerimizin yüreklerinin dağlanmaması için mazlumun ve mağdurun hakkını korumak için yerel yönetimlerde başkanlarımız nasıl, kucaklıyorsa mazlumu ve mağduru, Türkiye'yi kucaklamak için tekrar laik demokratik, parlamenter rejimi tekrar inşa etmek için bir arada olmalıyız. Onurlu Türkiye'yi tekrar tüm dünyaya tanıtmak için, Millet İttifakı'nın lideri, bir gün Cumhurbaşkanı olarak milletin evine çıktığında onun arkasında olacağız. O lider CHP'nin lideri olacak. Vahap Seçer ve belediye başkanları Mersin'de iktidarı aldığında, Ekrem başkan İstanbul'u aldığında Ankara CHP'nin dendiğinde, Adana bizimdir dediğimizde aslında bizim olan bir şey yoktu. Onlar milletin çocuklarıydı, milletin iktidarı millete döndü. O yüzden tüm Türkiye'de CHP iktidar olana kadar, bir olmak için CHP'liler ant içeceğiz ve iktidara yürüyeceğiz."

Konuşmaların ardından divan oluşturularak, genel kurula geçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İl kongresinin yapıldığı salondan görüntü

-Konuklardan görüntü

Grup Başkanvekili Engin Özkoç konuşması

Haber-Kamera: Soner AYDINMERSİN,

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Nikahtan 1 gün önce evlilik teklifinde bulundu

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan, belediyede arıtma tesisi işçisi Mustafa Kurt (23), dünyaevine girdiği Kader Kurt'a (20) nikahtan 1 gün önce evlilik teklifi yaptı. Mustafa Kurt, eşinin, bu zamana kadar sürpriz teklif beklediğini, kendisinin de nikaha saatler kala güzel bir organizasyon hazırladığını söyledi.

Bayramiç Belediyesi'nin arıtma tesisinde işçi olarak çalışan Mustafa Kurt, hayatını birleştirdiği Kader Kurt'a, nikahtan 1 gün önce, arkadaşı ile birlikte sürpriz evlenme teklifi yaptı. Kader Kurt'u gezme bahanesi ile Bayramiç Belediyesi Meyve Sebze Hali önüne getiren Mustafa Kurt'un 20 arkadaşı, aynı anda araçlarının farlarını ve ellerindeki meşaleleri yaktı. Bu sırada Mustafa Kurt da 17 ER 317 plakalı otomobilinin kaputunu açtı. Kaputta birlikte çektirdikleri fotoğraflar ile 'Sana ömür boyu başımın etini yeme fırsatını sunuyorum. Benimle evlenir misin' yazısını gören Kader Kurt, şaşkınlık yaşadı. Mustafa Kurt, arkadaşlarının yan yana park ettiği ve kaputlarında 'Benimle evlenir misin' yazısının olduğu araçların önünde Kader Kurt'a evlilik teklif etti. Kader Kurt'un 'Evet' cevabını vermesinin ardından çift, dans etmeye başladı. Mustafa ve Kader Kurt, 1 gün sonra ise dünyaevine girdi.

Mustafa Kurt, eşinin, bu zamana kadar sürpriz teklif beklediğini, kendisinin de nikaha saatler kala güzel bir organizasyon hazırladığını söyledi. Kurt, "Sürpriz bir evlenme teklifi yapmak istiyordum. Fakat nasıl yapacağım konusunda kararsızdım. Arkadaşlarımla birlikte böyle bir sürpriz evlenme teklifi yaptım, mutluyum" dedi.

Kader Kurt ise "Sürpriz evlenme teklifi ile şok oldum. Aracın kaputundaki benim ve Mustafa'nın resmini görüp, yazıyı okuyunca şaşkınlığım arttı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Evlilik teklifinden görüntüler

Kurt çiftinin otomobilin başında görüntüsü.

Kurt çifti ile röp.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale),