DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Otobüs şoförü 'yol verme' kavgasında darp edildi

NİĞDE'de özel halk otobüsü şoförü M.E., trafik sıkışıklığı nedeniyle çıkan yol verme kavgasında otomobil sürücüsü A.E., tarafından darp edildi. Şoförün darp edildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsü şoförü M.E., Bor Caddesi üzerinde ilerlerken, sıkışan trafikte otomobil sürücüsü A.E. ile yol verme tartışması yaşadı. Otobüs, Oskar Durağı'nda geldiğinde otomobilinden inen A.E., otobüse binip sürücü M.E.'yi darp etmeye başladı. Otobüs içerisinde başlayan kavga, dışarıda da devam etti. Kavgayı, yolcular ayırdı. İhbar üzerine otobüsün olduğu bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kavga anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şoför A.E.'yi gözaltına aldı. Otobüs şoförü M.E. ise olay yerine gelen ambulansla ilk tedavisinin yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. İki sürücü de birbirinden şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Maden ocağında fenalaşan işçi öldü

ZONGULDAK'ta özel bir maden ocağında üretim sırasında fenalaşan işçi Recep Bilgin, yaşamını yitirdi. Bilgin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gelik beldesindeki özel firmaya ait maden ocağında bu sabah üretim sırasında işçilerden Recep Bilgin fenalaştı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Recep Bilgin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bilgin, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilgin'in ölümü üzerine soruşturma başlattı. Bilgin'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Nesli tükenmekte olan vaşağı görüntüledi

TUNCELİ'de Çağdaş Taşkın (28), aracıyla seyir halindeyken, birinci derece koruma altında olan, nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşağı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin 'kırmızı listesi'nde yer alan vaşak, Tunceli'nin Sütlü köyündeki kara yolunda gece saatlerinde görüntülendi. Aracıyla seyir halindeki Çağdaş Taşkın, vaşağı fark edince cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Nesli tükenmekte olan hayvanlar kategorisinde olduğu için koruma altındaki vaşağı gördüğü anda heyecanlandığını söyleyen Taşkın, "Köyden şehir merkezine doğru aracımla seyir halindeydim. Aniden kara yolunda vaşağı fark edince cep telefonunu çıkararak kayda almaya başladım. Nesli tükenmekte olan bir hayvan olduğunu bildiğim için hayvanı hiç ürkütmedim. Bir süre kara yolunda gittikten sonra yoldan çıkarak karanlıkta kayboldu, ben de yoluma devam etti. Uzun yıllar önce bir daha görmüştüm ama yıllar sonra gördüm, heyecanlandım" dedi.

Adıyaman'da cezaevinde deprem tatbikatı

ADIYAMAN Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda deprem tatbikatı düzenlendi.

Açık İnfaz Kurumu'nda düzenlenen tatbikat gerçeiğini aratmadı. Tatbikatta göçük meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri geldi. Göçük altında kalanlar kurtarılmaya çalışılırken çıkan yangına ise itfaiye erleri müdahale ederek, kısa sürede yangın söndürüldü. Yetkililer, bu tür tatbikatların sık sık yapılacağını belirttiler.

Yeni doğan kuzunun çıkardığı ses, şaşırttı

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde yeni doğan kuzunun, 'anne' sözüne yakın bir ses çıkarması, şaşırttı.

Andırın ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde çiftçilik yapan Selçuk Baran, yeni doğan kuzusuna, 'Anne' diye seslendi. Kuzu da 'Anne' sözüne yakın bir ses çıkardı. Bunun üzerine cep telefonunun kamerasını açan Selçuk Baran, o anları kayda aldı. Selçuk Baran her 'anne' diye seslendiğinde kuzu de bu sese yakın bir ses çıkardı. Yaklaşık 2 saat sonra, annesinin emzirdiği kuzu, diğer kuzular gibi melemeye başladı.

Edirne'nin meşhur tava ciğeri denetlendi

TARIM ve Orman Bakanlığı'nın ülke genelinde başlattığı 'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında Edirne'de meşhur tava ciğeri denetlendi. Yaprak ciğer imalathanelerinden alınan ciğerin yanı sıra et ve et ürünlerinde numune alınarak inceleme başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde, 'Gıda Denitim Seferberliği' başlattı. Dün süt ürünleriyle başlayan denetimler bugün et ve ürünleri ile sürdürüldü. Edirne'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ve et ürünleri imalatçılarını denetleyip, ürünlerden numuneler aldı.

Ekipler, özelikle Edirne'nin meşhur tava yaprak ciğercilerini de denetledi. Yapılan denetimlerde ciğer, sucuk gibi et ürünlerinde numune alarak incelemeye başladı. İncelemeler en geç 7 gün içinde açıklanacağı bildirildi.

'DENETLEMELERİMİZ 6 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK'

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Beyazıt, güvenilir gıda arzının sağlanması tüketici sağlığının korunmasının bakanlığın en önemli görevlerinden biri olduğunu söyledi. Beyazıt, "Bakanımız Dr. Bekir Pakdemir'li tarafından denetim seferberliği başlatıldı. Dün itibarıyla başlatılan bu seferberlik 6 gün boyunca sürecek. Dün süt ve süt üreten iş yerleri denetimi gerçekleştirildi, bugünde et ve et ürünlerini denetliyoruz. Edirne bilindiği gibi tava ciğeriyle meşhur olan bir ilimiz, burada ciğer imalatçılarından denetleme başlattık. Bu iş yerinde öncelikle fiziki şartlarını baktık. Ciğerin belge kontrollerinde de nereden geldiğine bakıyoruz. Hangi şartlarla geliyor, veteriner sağlık raporları var mı? bunlara baktık. Şu an olumsuz bir durumla karşılaşmadık ama yinede köftelerden özelikle bir hileye karşı taşişe karşı numune aldık. Sucuktan da aynı şekilde aldık. Bunu gıda denetim laboratuarına göndereceğiz ondan sonra 3 ve 7 gün içinde açıklayacağız" dedi.

'91 İŞLETMEYE 498 BİN LİRA CEZA UYGULADIK'

Denetim seferberliği dışında Edirne genelinde rutin kontrollerin devam ettiğin belirten Beyazıt, "Tabi biz denetim seferberliği dışında yine rutin denetimlerimiz devam ediyor. 2019 yılı içinde toplam 11 bin 500 adet denetim gerçekleştirdik. Toplam 51 tane gıda denetim elemanımız var, il müdürlüğü içerisinde. Bu kapsamda yine 91 işletmeye tam 498 bin 409 Türk lirası cezai işlem uyguladık. Bizim seferberlik dışında rutin denetimlerimiz devam edecek. Bizim Alo Gıda 174 hattımız var buna gelen ihbarları da biz değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımızdan özelikle istediğimiz uygusuzluk olduğunda bizi aramaları" dedi.

Denetimler yarın unlu mamullerin denetimleri ile sürecek.

