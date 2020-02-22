DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Baro Başkanı Sağkan: 'Bu savunma kabul edilemez'

ANKARA Barosu Başkanı Erinç Sağkan, akademisyen Ceren Damar'ı öldüren öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı davada, sanık avukatı Vahit Bıçak'ın tartışmalı savunmasına ilişkin açıklama yaptı. Sağkan, söz konusu avukat hakkında halihazırda 7 Ekim'de başlatılmış bir disiplin soruşturması olduğunu vurgulayarak, "Savunma en kutsal hakların başında geliyor ve en geniş şekilde yorumlanması gerekiyor. Ancak bu kişi, bu geniş yorumları bile geçmiştir. Konuyu 15 Temmuz sürecine bağlayarak, vefat etmiş bir kadının, hiç ilgisi olmadığı halde iffeti üzerinden ve o kadını kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışarak bir savunma stratejisi yürütmüştür. Kabul edilemez" dedi.

Ankara'da Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi Cener Damar Şenel (27), 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet (24) tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Tutuklanan Hikmet'in, dün Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına karar açıklandı. Hikmet, 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Davada, sanık avukatı Vahit Bıçak'ın yaptığı savunma ise, hem hukukçuların hem de kamuoyunun tepkisini çekti.

'SANIK, MAKTULE TARAFINDAN CİNSEL SALDIRI SUÇUNUN MAĞDURU OLMUŞTUR'

Savunmada, "Sanık neler yapabilirdi de yapmadı; bunu açıklayacağım. Sanık elindeki silahla kantine girip birçok kişinin üzerine boşaltmamıştır. Boşaltabilirdi ama yapmadı. Odalarına gidip öğretim görevlilerini de taramamıştır" diyen Bıçak, sanık ile maktule arasında da aşk ilişkisi olduğu iddiasını yineledi. Bıçak, "Sanık, maktulenin cinsel taleplerine boyun eğmek zorunda kalmıştır. Sanık cinsel saldırı suçunun mağduru olmuştur. Maktulenin doymak bilmeyen arzu ve hırslarına karşı sanık, psikolojik bunalıma girmiş, tedavi görmüştür. Ceren Damar şu an hayatta olsaydı cinsel saldırıdan yargılanacaktı" sözleriyle yine tepki çekti. Bıçak, "Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz sonrası emriyle başlatılan birlik çağrısına rağmen Ceren Damar 15 Temmuz lehine tweet attı. Sanık maktulü korkutmak için bıçağı çıkarmıştır. 17 bıçak darbesi şehir efsanesidir. Katılanlar bu çocuktan affetmeyi öğrensinler. Bu çocuğa merhamet etmek gerekir. Asıl insanlık dersini sanık vermiştir. İnsan öldürmekten pişmanlığını dile getirmiştir" dedi.

Bıçak'ın, müvekkili hakkında söylediği övücü nitelikteki sözler üzerine acılı baba Mustafa Damar, "Damat al o zaman" diyerek tepki gösterdi. Bıçak, acılı babaya, "Siz almışsınız zaten" yanıtını verince, salonda tepki çekti.

'O DOSYADA TARAF VEKİLLİĞİ SIFATIM VAR'

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, tartışılan avukat Vahit Bıçak ile ilgili açıklama yaptı. Sağkan, "O duruşmanın ilk celsesinde biz katılan tarafta yer almak istedik ve mahkemeye bu talebimizi sunduk. Ancak mahkeme bu talebimizi reddetti. Bu bir kadın cinayetidir ve baronun da insan haklarını savunmak gibi bir görevi vardır, bu görev yasadan kaynaklanır. Yaşam hakkı gibi en kutsal hakka yönelik böyle hunharca bir saldırıda görevimiz vardır diye düşündük. Ancak mahkeme böyle düşünmeyince, ben ailenin avukatlığını yürüten arkadaşlardan aldığım yetki belgesiyle, bireysel olarak kendim de yürüttüm, yani o dosyada bir taraf vekilliği sıfatım var" dedi.

'BU ŞEKİLDE BİR SAVUNMA OLAMAZ'

Tartışma konusunun savunma hakkının sınırlarıyla ilgili olduğunu söyleyen Sağkan, "Şunu söyleyebilirim ki savunma hakkı en kutsal hakların başında gelmektedir. Bu anlamda savunma hakkının sınırlarının çok geniş yorumlanması gerektiğine inanmaktayız. Ancak bu geniş yorumun da bir sınırı olması gerekiyor. Bu dosyada sanık avukatının ölçüleri artık aştığının ve bir hak savunuculuğunun ötesine geçerek, konuyu 15 Temmuz sürecine bağlayarak, vefat etmiş bir kadının, hiç ilgisi olmadığı halde iffeti üzerinden ve o kadını kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmaya çalışarak bir savunma stratejisi yürüttüğünü görüyoruz ki bu kabul edilemez. Bu şekilde bir savunma olamaz. Bu savunma makamına ve avukatlık mesleğine çok ciddi zarar veren bir tavırdır" dedi.

'7 EKİM'DE DİSİPLİN SORUŞTURMASI BAŞLATMIŞTIK'

Avukatların savunma sınırlarının, Avukatlık Kanunu'nun 34'üncü maddesiyle yüzeysel de olsa çizildiğini belirten Sağkan, "Bu sınırın dışına çıkan kişilere uygulanacak yaptırımlar da yine bu kanununda belirlenmiştir. Benim bir baro başkanı olarak disiplin soruşturması başlatılıp başlatılmadığına dair bir açıklama yapmam doğru olmaz, çünkü bunlar gizli yürütülmesi gerekmektedir. Ancak, o dosyanın sanığı, baro başkanı olan hem şahsım hem de yönetim kuruluyla ilgili hem Cumhuriyet Başsavcılığı'na hem de Ankara Barosu'na bizler hakkında disiplin soruşturması açılmasına ilişkin başvuruda bulundu. Biz zaten bu avukatla ilgili olarak 7 Ekim'de disiplin soruşturması başlattık. Bu nedenle sanık cezaevinden yazdığı bir yazıyla bizleri savcılığa ve baroya şikayet etti. Sanık diyor ki 'Avukatım hakkında disiplin soruşturması açıldığı için etkin savunma hakkımı kullanamıyorum.' Aynı zamanda mahkemeyi etkilemeyi teşebbüsten hakkımda bir de suç duyurusunda bulunuldu. 7 Ekim tarihinden sonraki duruşmalarda gösterdiği tavırlarla ilgili olarak ise muhakkak Ankara Barosu bir çalışma başlatacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Baro Başkanı Erinç Sağkan ile röportaj

Haber: Davut Can - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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HDP önündeki eylemde 173'üncü gün; aile sayısı 95'e çıktı (2)

HABERİ GEÇİLECEK

Görüntü Dökümü

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HDP İl binası önünden detay

Ailelerin oturma eyleminden görüntü

Yusuf Erdinç'in konuşması

Gevez Erdinç'in konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 393 MB

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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 87'ye ulaştı

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan, sonbaharda su seviyesinin yüzde 15'lere düştüğü Yuvacık Barajı'nda kar yağışlarının ardından su seviyesi yüzde 87'ye ulaştı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan, kurak geçen sonbaharda su seviyesinin yüzde 15'e düştüğü Yuvacık Barajı'nda, mevsim şartlarına bağlı olarak su seviyesi yükseldi. Karların erimesi ve akarsuların dolması ile birlikte baraj doldu. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre Yuvacık Barajı'nda suyun doluluk oranı yüzde 87'ye ulaştı. Toplam 51 milyon metreküp kapasiteli baraj havzasında 44 milyon 230 bin metreküp su bulunduğu açıklandı. Sonbaharda suların çekilmesiyle ortaya çıkan bazı ağaçların sulara gömüldüğü görüldü.

Görüntü Dökümü

-Barajdan drone görüntüsü

-Barajdan aktüel görüntüler

-Bir bölümü sular altında kalan ağaçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),

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Cezaevi firarisi 'Binbir Surat' Aksaray'da yakalandı

KILIKTAN kılığa girerek, çok sayıda ilde 16 dolandırıcılık olayına karıştığı tespit edilen ve hakkında 22 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Nuh Mehmet Göncü (54) Aksaray'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ilde kılıktan kılığa girerek, dolandırıcılık olayı gerçekleştiren ve binbir surat lakabıyla anılan Nuh Mehmet Göncü'nün Aksaray'da olduğu bilgisine ulaştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlattı. Göncü, bu sabah Taşpazar Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı.

Göncü'nün 5 yıl önce Niğde Açık Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan firar ettiği, kendisini doktor, kuyumcu, iş insanı olarak tanıtıp 16 ayrı dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği, İstanbul ve Kayseri başta olmak üzere 5 ayrı ilde arandığı tespit edildi.

Hakkında 22 ayrı suçtan 26 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis ve 103 bin TL adli para cezası bulunduğu da saptanan Göncü, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Kaç kişiyi dolandırdın?" sorusuna, gülümseyerek karşılık veren Göncü, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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Şüphelinin sağlık kontrolünden geçirilmesi

Emniyetten detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Karadeniz'de palamut diye satılan balık tombik çıktı

KARADENİZ'de balık tezgahlarını süsleyen ve 'palamut' etiketi ile satılan balığın Ege ve Marmara'da avlanan 'tombik' balığı olduğu ortaya çıktı. Balıkçılar, tombik balığına aynı tür olduğu için palamut yazdıklarını, tüketicilere satarken bu durumu açıkladıklarını belirtti.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonu devam ederken, bu yıl palamut istenen miktarda avlanamadı. Karadenizliler palamuta hasret kalırken, Trabzon'da bazı balıkçı tezgahlarında palamut denilerek Ege ve Marmara'da avlanan 'tombik' balığı satılıyor. Tezgahlarda tombik balığının üzerine palamut yazan balıkçılar, bu yöntemi iki balık türünün de aynı cins olmasına bağlıyor. Balıkçılar, tüketicilere satarken bu durumu açıkladıklarını ifade etti.

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, palamuta benzetilen ancak şuanda tezgahlarda olan balığın adının tombik olduğunu belirterek, "Bu tombik balığı, palamut değil. Palamut ailesinden olduğu için insanlar burada 'palamut' yazıyorlar. Nasıl İstanbul'a gittiğiniz zaman sardalyayı 'Karadeniz hamsisi' diye satıyorlar, burada da tombiği 'palamut' diye satıyorlar. Vatandaşın burada doğal olarak kafası karışıyor. Palamut mu? Tombik mi? Şu anda tezgahları süsleyen tombiktir, palamut değildir. Bunu etiketlere yazmalarındaki neden palamut aile grubu olduğu için. Bunun uskumrusu, orkinosu, palamutu, tombiği var. Bu grupta palamuta çok benzediği için ve aynı grupta olduğu için genellikle tezgahlarda bunu 'yerli palamut' diye yazıyorlar, öyle sunum yapıyorlarö dedi.

Balıkçı Ali Ölmez ise palamuta benzerliği olan tombik satarken vatandaşa izah ettiklerini ifade ederek, "Palamuta benzediği için tezgahımda 'palamut' yazdım. Gelen müşterilere de 'tombik' balığı olduğunu söylüyoruz. İnsanlar bir bakışta palamuta benzetiyor. Burada vatandaşı kandırmak söz konusu değildirö diye konuştu.

Balık alan Canan Acuner ise ilk bakışta tombik balığını palamuta benzettiğini kaydederek, "Palamuta benziyor ama palamutun büyüğü olabilir. Dikkatli inceledikten sonra gözlerinin palamuttan değişik olduğunu görüyorum. Palamuta çok benziyor. Çok dikkat etseydim belki palamut olmadığını anlardım. Ama çok benziyor" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Esnaf ve vatandaşlarla röportajlar

-Tombik balığından görüntüler

-Detaylar

HABER: Selçuk BAŞAR KAMERA: Tolga SAĞLAM/TRABZON,

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