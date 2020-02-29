DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Gaziantep'e 2'nci şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in (25) acı haberi, Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Piyade Uzman Çavuş Selim Nergiz'in şehadet haberini, Alpaslan Türkeş Mahallesi'nde yaşayan baba Mehmet Nergiz ile anne Gülistan Nergiz'e, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ali Sevindi verdi. Acı haberle yıkılan Nergiz çifti göz yaşlarına boğuldu. Selim Nergiz'in şahadet haberini duyan yakınları ve komşuları da eve akın etti. Şehidin baba ocağına Türk Bayrağı asılırken, taziye çadırları kuruldu.

İdlib'te rejimin saldırısında şehit olan Selim Nergiz'in 6 ay önce Fatma Nergiz ile evlendiği 8 ay önce TSK'da göreve başladığı öğrenildi. 4 kardeş olan ve ağabeyi Seyfettin Nergiz de TSK'da uzman çavuş olarak görev yapan şehidin yarın düzenlenecek törenle toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Alpaslan Türkeş Mahallesi

-Şehidin evinin önünde kalabalık

-Şehidin evine Bayrak asılması

Fenalaşan şehit yakına sağlıkcıların müdahalesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA

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Osmaniye şehidi Batuhan Tank, toprağa verildi

SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın (23) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Batuhan Tank için, 1977 yılında ilçede bombalı saldırıda şehit olan gece bekçisi dedesinin isminin verildiği Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Şehit Yaşar Tank Camii'nde tören düzenledi. Törene, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, belediye başkanları, askeri erkan, babası Ahmet Turan Tank, annesi Songül Tank, nişanlısı Nida Demirezer, yakınları ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenazede nişanlısı Nida Demirezer, "Yıkılmayacağım, dik duracağım" diyerek ağıt yaktı. Anne Songül Tank da oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardından şehit Batuhan Tank'ın cenazesi, Kadirli Asri Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne götürülerek, burada son yolculuğuna uğurlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin naaşının askerlerin omuzlarında tören alanına getirilmesi

Tören alanındaki kalabalık

Tabutun üzerindeki şehidin fotoğrafı

Şehidin annesinin tabuta sarılarak ağlaması

Şehidin nişanlısının 'dik duracağım' diyerek ağlaması

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL- Efendi ERKAYIRAN/OSMANİYE,

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HDP önündeki eylemde 180'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde 104 ailenin oturma eylemi 180'inci günü geride bıraktı.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

11 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin'in terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olmasıyla oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evlatlarına kavuştu. Hacire Akar'ın dışındaki 10 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'DEVLET, BU ANALARIN HATRINA CEZA VERMİYOR'

Hakkari Şemdinli'den gelen ve 2013 yılında kaçırılan kızı Zübeyde Koç (22) için oturma eylemini sürdüren Esmer Koç, kızına kavuşmadan buradan ayrılmayacağını söyledi. Kızına teslim olması için çağrıda bulunan Zübeyde Koç, devletin bu anaların hatrına teslim olanlara ceza vermediğini belirterek şunları söyledi: "Kızımın kaybolduğu günden beri aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Öldü mü, kaldı mı bilmiyorum. HDP'nin önündeyim. Ben kızımı istiyorum. Kızımı almadan ben buradan gitmiyorum. Eğer kızım beni görüyorsan duyuyorsan gel. Orası senin yerin değil. Seni zorla götürdüklerini biliyorum. Her yerde devletimiz var. Gel devletimize teslim ol. Sana ceza yok. Dağdaki gençlere sesleniyorum, gelip teslim olsunlar. Burası af çadırıdır. Devlet bu anaların hatrı için kimseye ceza vermiyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP İl binası önünden detay

Ailelerin oturma eyleminden detay

Esmer Koç'un konuşması

Kızının fotoğrafından detay

Genel ve detay

Haber Kamera: Emrah KIZIL- Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Kulaçlar daha temiz bir dünya için atıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesinde bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, 'Sıfır Atık-Yaşasın Dünya' ana temasıyla yapıldı.

Datça Belediyesi'nin organizasyonunda, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Türkiye Yüzme Federasyonu ve gönüllülerin katkılarıyla ilçe merkezindeki Taşlık Plajı'nda gerçekleştirilen maratona, 2'si Lüksemburglu, toplam 423 sporcu katıldı. İdlib'de şehit olan Mehmetçikler adına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ve MUTSO Başkanı Mustafa Ercan tarafından saat 11.00'de startı verilen maratonda, 1000 metre kısa parkurda 218'i erkek ve 71'i kadın toplam 289 sporcu, 2 bin metre uzun parkurda ise 111'i erkek ve 23'ü kadın toplam 134 sporcu mücadele etti.

Kuvvetli rüzgara rağmen başarıyla tamamlanan maratonda 1000 metre kısa parkur erkeklerde Okan Ulaş 12 dakika 41 saniyelik derecesiyle birinci, Samet Yılmazer 14 dakika 52 saniye ile ikinci, Deniz Görkem Dinç 15 dakika 20 saniye ile üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda İmren Uyar 15 dakika 51 saniye ile birinci, Melisa Soyluer 16 dakika 49 saniye ile ikinci, Melike Öztürk 17 dakika 43 saniye ile üçüncü oldu. Uzun parkur 2 bin metre yarışlarında ise erkeklerde Necmi Yurtsever 21 dakika 51 saniye ile birinciliği kazanırken, Ahmet Nakkaş 22 dakika 15 saniye ile ikinci, Cemal Özer Çeker ise 25 dakika 03 saniye ile üçüncülük elde etti. Uzun parkur kadınlarda Aysu Türkoğlu 27 dakika 51 saniyelik derecesi ile birinci olurken, Rojin Motlagh 27 dakika 55 saniye ile ikinci, Özen Sanem Dilek 28 dakika 49 saniye ile üçüncülüğü kazandı.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, İdlib'de şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet ve acılı ailelerine ve milletimize baş sağlığı dileğinde bulunarak, kış yüzme maratonuna katılan tüm sporcuları kutladı. Başkan Uçar ise başta Atatürk olmak üzere bugüne kadar vefat eden tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andığını söyledi. Uçar, "Acımıza rağmen bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu bir etkinlik değil, yarıştır. Bu yarışları, her yıl 400'e yakın sporcunun katılımı ile yapıyoruz. Bugün bize göre biraz soğuk ama dışarıdan gelen sporcular için ise çok güzel bir havada bu yarışları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Güneydoğu'da 2003 yılında üzerine bastığı mayının patlaması sonucu sol bacağını diz altından itibaren kaybeden uzman çavuş 48 yaşındaki Ekrem Taşkın, 1000 metre kısa parkurda yarışı başarıyla tamamladı. Taşkın, yarışı İdlib'de şehit olan kahraman Mehmetçiklere adadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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1000 metre kıpa parkur startından görüntüler..

2000 metre uzun parkın startı verilirken…

Datça Kaymakamı Mesut Çoban'ın konuşması..

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar'ın konuşması...

Yüzme maratonundan ve yüzücülerin varış anındaki mücadelelerinden görüntüler…

Güneydoğu gazisi Ekrem Taşkın (48) ile röp.

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA(Muğla),

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Geri dönüşüm fabrikasında yangın

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında, fabrikada zarar meydana geldi.

Menemen yolu üzerindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayii Bölgesi'nde bulunan, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada, bakırların ayrıştırıldığı bölümde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın, söndürüldü.

Fabrikada zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fabrikadan görüntü

İtfaiye ekiplerini çalışmasından görüntü

Genel ve Detay görüntü

haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Eşinin evini bastı, 2 çocuğunu kaçırdı

BOLU, - BOLU'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan İ.V., 3 çocuğunun annesi A.V.'yi (56) darp edip, 2 çocuğunu alıp kaçtı.

Bugün öğle saatlerinde, hakkında uzaklaştırma kararı olan İ.V., Tepecik Mahallesi'nde oturan 3 çocuk annesi A.V.'nin evine geldi. Eşinden şiddet gören A.V., Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ni (KADES) kullandı. A.V. cep telefonundaki sistem sayesinde tek tuşla konumunu polisin haber merkezine gönderdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İ.V., polisin geldiğini fark ederek küçük yaştaki 2 erkek çocuğunu da alarak kaçtı. Kadının bulunduğu eve ulaşan ekipler, şiddet gören anne ve yanında bulunan kızını hastaneye götürdü. A.V., daha sonra Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü. Polis, 2 çocuğuyla kaçan İ.V.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekipleri

-Kadının, kızıyla birlikte polis aracına bindirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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