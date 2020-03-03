DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Göçmenlerin sınırdaki yaşamı 5'nci gününde

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenler Edirne'ye gelişleri 5'nci günde de sürüyor. Pazarkule Sınır Kapısı çevresi başta olmak üzere sınır bölgesinde Yunanistan'a geçiş yapmak için bekleyen göçmenler, geceleri Geceleri soğuk havada ateş yakarak ısınmaya çalışanların yanı sıra çevredeki kuru ağaçları ve kütükleri kesiyor, brandalarla korunaklı alanlar oluşturmaya çalışıyor

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin, Edirne'ye gelişleri 5'inci gününde de sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Yunanistan'ın Pazarkule Sınır Kapısı'nı kapatmasının ardından en büyük yoğunluk sınır kapısının çevresinde yaşanıyor. Yunanistan'ın TOMA'dan sıkılan su ve gaz bombaları ile sert müdahalede bulunup, dağıtmaya çalıştığı göçmenler, engellemelere rağmen Yunanistan'a geçmeyi sürdürüyor.

Göçmenlerin en yoğun olduğu Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde sınır kapısının açılmasını bekleyişleri devam ediyor. Geceleri soğuk havada ateşler yakarak ısınmaya çalışanların yanı sıra çevredeki kuru ağaçları ve kütükleri kesiyor, brandalarla korunaklı alanlar oluşturmaya çalışıyor

Bir grup göçmen saz çalarak ve bir su bidonu ile ritim tutarak, kendi yörelerine ait şarkılar söyleyip, dans etti. Çocuklar ise çevredeki ağaçlara tırmanarak eğleniyor, çocukluklarını yaşıyor.

Görüntü Dökümü

-Saz çalıp, dans eden göçmenler

-Oyun oynayan çocuklar

-Ağaç kesme detayları

-Çocuk göçmenler

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Cemal YURTTAŞ-Serdar ALTINTEPE/EDİRNE,-

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Kamu Başdenetçisi Malkoç: Yunan kolluk kuvvetleri uluslararası hukuka uymuyor-1 (VALİLİKTEKİ AÇIKLAMA)

AVRUPA ülkelerine gitmek için Edirne'ye gelen göçmenlerin durumunu yerinde incelemek üzere kente gelen Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, "Özellikle Yunan kolluk kuvvetlerinin ve sorumlularının göçmenlere karşı davranışlarının uluslararası hukuka uymadığını, aşırı derecede kuvvet kullandıklarını, şiddet kullandıklarını ve insan onurunu, haysiyetini ayaklar altına aldığını gördük" dedi.

Kamu Başdenetçisi Malkoç, Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye akın eden göçmenlerin durumunu yerinde görmek üzere kente geldi. Edirne Valiliği'ni ziyaret eden Malkoç, dünyada göçün önemli olay olduğunu belirterek, "Özellikle Suriye iç savaşından sonra Türkiye'nin yaşadığı göç dalgası ve bunun Türkiye'ye yüklediği sıkıntılar malum. Şunun memnuniyetle ifade ediyoruz ki Türkiye, millet ve devlet olarak 3,5 milyon Suriyeliyi misafir etmiştir. Bunların sağlık, eğitim ve temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanlığın onurunu ve haysiyetini temsil etmiştir. Ancak bu anlamda Türkiye, bütün dünya ülkeleri tarafından özellikle de Avrupa Birliği tarafından yalnız bırakılmıştır. İdlib'de son yaşanan olaylar ayrıca dünyadaki ve bölgemizdeki son gelişmelerden sonra Türkiye'de bulunan misafirlerin ve göçmenlerin, Avrupa'ya gidiş konusunda uluslararası hukuk açısından kendilerine bir serbestlik tanınmıştır" diye konuştu.

'İNSAN ONURUNU AYAKLAR ALTINA ALDIKLARINI GÖRDÜK'

Edirne'ye kısa zamanda 150 bin civarında göçmen dayandığını belirten Malkoç, şunları söyledi:

"Hepimiz basından, sosyal medyadan, yazılı ve görsel medyadan izledik. Özellikle Yunan kolluk kuvvetlerinin ve sorumlularının göçmenlere karşı davranışlarının uluslararası hukuka uymadığını, aşırı derecede kuvvet kullandıklarını, şiddet kullandıklarını ve insan onurunu, haysiyetini ayaklar altına aldığını gördük. Dün de basın yansıdığı gibi 2 göçmen Yunanlar tarafından vurularak öldürüldü. Onlarca da yaralı var ve bunların bir kısmı ise ağır yaralı.

Dünyadaki yaygın adıyla ombudsmanlık, Türkiye'deki adıyla kamu denetçiliği kurumu aynı zamanda bir insan hakları kurumudur. İnsan hakları açısından burada yaşananları yerinde görüp tespit etmek özellikle Yunan kolluk kuvvetlerinin aşırı güç kullanmaları, ölüme sebebiyet vermeleri ve insan haklarını çiğnemelerini yerinde tespit edip bunları bütün dünya ombudsmanları ve insan hakları savunucularına rapor etmek için heyet olarak buradayız. Ülkemizde insanlarımızın bugüne kadar bu göçmenlere gösterdikleri gönül genişliği, sabır ve sevgiden dolayı bu millete mensup olmanın gururunu tekrar hep birlikte yaşıyoruz. Devletimizin bugüne kadar kendilerine sağladığı yardım ve destekten dolayı da devletimize minnettarız. Öyle umut ediyoruz ki dünyadaki insan hakları savunucuları, dünyadaki vicdan sahibi insanlar burada yaşanan olaylara gereği kadar duyarlılık gösterirler. İşte onların duyarlılık göstermesi için de biz üzerimize düşeni yapacağız."

Kamu Başdenetçisi Malkoç ile beraberindeki heyet, daha sonra Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bulunan göçmenlerle görüşmek üzere bölgeye geçti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet YİRUN- Olgay GÜLER/EDİRNE, -

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Minibüs ve taksilerle ay yıldız yapıp, Bahar Kalkanı Harekatına destek verdiler

MUŞ'ta okul servisçileri ile taksiciler, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla konvoy oluşturup, şehir turu atarak Suriye'de sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Şoförler, şehir turunun sonunda minibüs ve taksileri ile ay-yıldız oluşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'na, Muş'tan da destek geldi. Kentteki taksiciler ile okul servisçileri, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla oluşturdukları yaklaşık 2 kilometrelik konvoyla, şehir turu atarak Mehmetçiğe ve Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Şoförlere, vatandaşlar da alkışlayarak destek verdi.

Şehir turunun ardından Muş Belediyesi'ne ait otoparkta toplanan taksiciler ile okul servisçileri, burada gerçekleştirdikleri basın açıklaması sonrasında dualar edip şehitleri andılar. Şoförler araçları ile ay-yıldız şekli yaparak destek eylemini sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Taksi ve okul servislerinden detay

-Araçların konvoy turu öncesi hazırlığından detay

-Araçların cadde üzerindeki konvoy turundan detaylar

-Taksiciler ile okul servisçilerin bir araya gelmesinden detay

-Taksiciler ile okul servislerinin basın açıklamasından detay

Polisin çekmiş olduğu drone görüntüler araçların konvoyu ve ay yıldız oluşturması (destek-2)

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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Önce kadını bıçakladı, sonra arkadaşını dövdü (2)

SALDIRGAN, SUÇ ORTAĞIYLA YAKALANDI

Elazığ'da, sokakta yürüyen B.A. adlı kadını bıçakla yaralayıp, kendi arkadaşı M.E. adlı kadını döverek, kaçan O.B., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. O.B. ile birlikte suç ortağı olduğu belirtilen O.C., gözaltına alındı. O.B.'nin hakkındaki başka 'yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

O.C. ile O.B.'nin, kadınlara yaptığı saldırılarda cep telefonu, çeyrek altın ve kolye gasbettikleri ortaya çıktı. Emniyetteki sorguları tamamlanan O.C. ve O.B., adli

Görüntü Dökümü

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Adliyeden detay

Şüphelilerin adliye getirilişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ - ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 110 MB

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Kızını kurtarmak için atladığı nehirde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı

SAMSUN'un Terme ilçesinde ırmağa düşen kızı Gizem Günal'ı (20), kurtarmak için atladığı suda kaybolan Gürsel Günal'ın (50) cansız bedenine 28 gün sonra ulaşıldı.

Olay, 4 Şubat günü akşam saatlerinde Terme Irmağı'nda meydana geldi. Gürsel Günal, nehre düşen kızı Gizem Günal'ı kurtarmak için suya atladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler suda kaybolan baba ile kızı için arama- kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarılan genç kız, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kızını kurtarmak için suya atlayan Gürsel Günal için arama çalışması sürdürüldü. Günal'ın bu sabah saatlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından cansız bedeni bulundu. Nehre atladığı köprüden yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Günal'ın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Nehirde arama çalışmaları detayları

Haber-Kamera: SAMSUN-DHA

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Salihli'de kaçak kazıya 3 gözaltı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, birinci derece SİT alanında, kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelilerin bulduğu lahit, Manisa Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından kepçe yardımıyla topraktan çıkartılıp, muhafaza altına alındı.

Salihli'nin kırsal Mersindere Mahallesi Kale mevkisinde, dün saat 13.00 sıralarında, devriye görevi yapan jandarma ekibi, birinci derece SİT alanı olan bölgede kaçak tarihi eser kazısı yapıldığını belirledi. Bunun üzerine gerekli çevre güvenliğini alan jandarma, harekete geçip kaçak kazı yapan T.G. (26), D.N. (28) ve İ.A.'yı (24) gözaltına aldı. Şüphelilerin kaçak kazı yapmakta kullandıkları 2 kürek, 1 kazma, 2 bakır çubuk ve 4 muma el koydu. Durum Manisa müze Müdürlüğü yetkililerine bildirildi. Müze Müdürlüğü yetkilileri, şüphelilerin bulduğu mermer lahiti kepçe yardımıyla toprak altından çıkarıp, muhafaza altına aldı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Lahitin kepçe yandımıyla toprak altından çıkartılmasından görüntü

Haber: Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa),

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TOKİ konutlarının hak sahipleri kura ile belirlendi

KAYSERİ'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılacak 550 konutun hak sahipleri kura çekimi ile belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından yürütülen 'Her Yıl 100 bin sosyal konut' projesi kapsamında Kocasinan ilçesi Karpuzatan mahallesinde yapılacak 550 konut için 20 bin 952 kişi başvurdu. Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için Kadir Has Kongre Merkezinde kura çekilişi yapıldı. Binlerce insanın katıldığı ve Kayseri 1'nci Noter huzurunda yapılan kura çekiminde, 385 adet 2+1, 165 adet 3+1 konutun hak sahipleri belirlendi. Kurada isimleri çıkanlar büyük mutluluk yaşarken, bazıları sevinç gözyaşı döktü. 2+1 daire almaya hak kazanan 30 yıllık kiracı 50 yaşındaki Hayri Ferman, "Çok sevinçliyim. Allah herkese bir ev versin. Kira çok zor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

TOKİ kura çekimine gelen vatandaşlardan görüntü

Kura çekiminin başlaması

Kura çekiminde ev çıkanların sevinç yaşaması

Ev hakkı kazananlarla röportaj

Diğer görüntüler

Süre: 4.30 Boyut: 519 MB

HABER-KAMERA: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ-DHA

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