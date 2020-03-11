DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Sivas'ta halk otobüslerinde 'koronavirüs' ilaçlaması

SİVAS Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında ilaçlama çalışması yaptı.

Türkiye'de koronavirüsün görülmesinin ardından Sivas Belediyesi toplum taşıma araçlarında ilaçlama çalışması yaptı. Kentte günde yaklaşık 100 bin kişinin kullandığı 257 halk otobüsü Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle ilaçlandı. İlaçlama çalışmalarının terminal, ve kapalı mekanlarda da devam edeceği belirtildi.

Sivas Belediyesi Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, "Şüphesiz halk sağlığı önemli. Biz de Sivas Belediyesi olarak toplu taşıma araçlarındaki hijyeni daha iyi şekle getirmek için bugün ilaçlama yapıyoruz. Bu ilaçlamamız devam edecek. Halkımızın yoğun kullandığı yerlerde, terminalimizde, kapalı mekanlarda, kapalı çarşılarda ilaçlama çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Tüm dünyada salgın haline gelen koronavirüse karşı belediyemiz de son derece titiz bir çalışma yürütmekte. Halkımızın toplu taşıma araçlarımızı ve kapalı mekanlarımızı daha güvenli ve daha sağlıklı hijyen koşullarda kullanması, daha güvenli gezmesi, alışveriş yapmasını sağlamak adına da bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yine akan ve durgun sularda ilaçlama yaparak vatandaşımızın sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirmesi için gerekli bütün önlemleri alacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüslerden görnütüler

-Ekiplerin ilaçlama çalışması

-Başkan yardımcısının açıklaması

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Kolonyacılarda koronavirüs yoğunluğu

İZMİT'te, 73 yıldır faaliyet gösteren kolonya firmasının satış mağazasında koronavirüse karşı önlem almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün gece Türkiye'de koronavirüs vakası tespit edildiğini açıklamasının ardından vatandaşlar kolonya almak için kolonya satan iş yerlerine akın etti. En fazla yoğunluk yaşanan yerlerden biri de İzmit'te 73 yıldır kolonya üreten Hikmet Kolonyalarının satış mağazası oldu. Vatandaşlar, koronavirüse karşı önlem almak için kolonya satın aldı.

Kardeşi ile birlikte babası Hikmet Kırcı'nın kurduğu firmayı işleten Emine Olguntürk, "Yoğunluk dün başladı. Bugün çok daha yoğun. İnsanlar limon kolonyası almaya sabah erkenden başladı. Tabii bunda koronavirüsün etkisi de var. Normalde bayramlar haricinde bu kadar yoğunluk olmaz. Belirli bir müşteri potansiyelimiz olsa da bu kadar yoğun olması ve herkesin limon kolonyası alması normal değil. İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Aslında insanların koronavirüs çıkmadan da, normal zamanda da kolonyayı dışarıda dezenfektan olarak kullanmaları gerekiyor. Belki bundan sonra insanlar daha sağlıklı yaşamak için, daha temiz olmak için kullanabilirler. Evde sık sık elimizi yıkıyoruz ama dışarıda bulunduğumuzda en güzeli sadece limon kolonyasıdır. Biz dezenfektan da üretiyoruz. Ancak alkolün ekstra bir dezenfektan özelliği var. O yüzden limon kolonyasını herkese tavsiye ediyoruz." dedi.

Yüksek talebe hazırlıksız yakalandıklarını söyleyen Emine Olguntürk, "Bugün hazırlıksız yakalandık. Normalde, bayram zamanlarında, müşterilere hizmet veririz ama dışarıya çok fazla siparişimiz olmaz. Belli bir orandaki siparişlere de hazırlığımız vardır. Bu sefer dışarıya da çok fazla kargo yaptık. O yüzden bugün kendi müşterilerimize bakamadık. Böyle giderse gece çalışıp üretim yaparız. Yarın bu sıkışıklığı yaşamamak için daha hazırlıklı oluruz. Son çare olarak kargoları da keserek dışarıya vermemeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kolonyacıda yaşanan yoğunluk

Satışlardan görüntüler

Hikmet Kolonyaları'nın sahibi Emine Olguntürk ile röp.

Kolonya alan vatandaşlarla röpler

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR Alişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli),

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Parktan çaldığı kablolarla yakalandı

BOLU'da, parktan kablo çalan N.B. (46), suçüstü yakalandı.

Alpagut Mahallesi'nde içerisinde dev Köroğlu heykelinin de bulunduğu inşası bitmemiş durumdaki Köroğlu Parkı'nda bir kişinin şüpheli hareketleri üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine gelen polisleri gören N.B. parkta saklandı. Yakalanan N.B. ile birlikte çuvala konmuş 50 metre uzunluğunda kesilmiş kablolar ele geçirildi. Gözaltına alınan N.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kalp hastası Harun, evinde ölü bulundu

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan Harun Çalışkan (21), evinde ölü bulundu. Kalp hastası olduğu öğrenilen Harun Çalışkan'ın cansız bedeni, otopsi için adli tıpa gönderildi.

Turanlar Mahallesi 366 Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katında yalnız yaşayan Harun Çalışkan, kendisini kontrole gelen yakınlarınca yatak odasında yerde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Harun Çalışkan'ın öldüğü belirlendi. Vücudunda kesici ve delici herhangi bir yara izine rastlanmayan Harun Çalışkan'ın cansız bedeni, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çalışkan'ın kalp rahatsızlığının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntü

Olay yerindeki polis ekiplerinden ve araçlarından görüntü

Olayın meydana geldiği apartmandan daireden görüntü

Olay yerindeki polis ekiplerinden görüntü

Olay yeri inceleme polis ekiplerinden görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Kapadokya'da virüs temizliği

TÜRKİYE'nin önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde turistik alanlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde belediye ekipleri, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği alanlarda koronavirüs başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı temizlik çalışması başlattı. Bu kapsamda yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği peribacaları, seyir alanları belediye ekipleri tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Özellikle seyir bölgelerinde turistlerin ellerini dokundukları korumalıklar özenle temizlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dezenfekte çalışmalarından görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Barış TERZİOĞLU/NEVŞEHİR,DHA

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Kızılırmak'ta su seviyesi yükseldi

SİVAS'tan doğan ve Karadeniz'e dökülen Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın kent merkezinden geçen kısımlarında karların erimesiyle su seviyesi yükseldi.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın eteklerinden doğan ve Samsun'dan Karadeniz'e dökülen, 1355 kilometre uzunluğundaki Kızırılmak'ta su seviyesi yükseldi. Yazın suların çekilmesiyle dere görünümü alan Kızılırmak, bölgede bu yıl kar yağışı oranın fazla olmasıyla görkemli bir hale kavuştu. Son günlerde arazideki karların rüzgar, yağmur ve sıcak hava nedeniyle erimeye başlaması, su seviyesinin artışında etkili oldu. Kent merkezinde Kardeşler Mahallesi'nde bulunan ve Selçuklular döneminde yapılan tarihi Eğri Köprü'de suların yükselmesi ile güzel görüntüler oluştu. Ayrıca Sivas-Kayseri karayolu üzerindeki köprü altında da suyun akışının yüksek olduğu görüldü. Bazı vatandaşların ise suların durgun olduğu yerlerde balık tuttuğu görüldü. Su seviyesinin gelecek günlerde daha da yükselmesi bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kızılırmak'tan görüntüler

-Genel detaylar

-Irmak kenarında balık tutanlar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - Mert Taha VAROL/ SİVAS,

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Gece yarısı hastane bahçesine konulan mobil kantin tartışması

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesi'nin, mühürlediği kantinin yerine, devlet hastanesi bahçesine gece yarısı mobil kantin koymak istemesi tepkiye neden oldu. Mobil kantine hastane yönetimi karşı çıkınca zabıta ekipleri ve hastanenin özel güvenlikleri arasında arbede çıktı. AK Parti ve MHP'nin ortak tepki gösterdiği mobil kantin, Vali Münir Karaloğlu'nun talimatıyla kaldırıldı.

Kumluca Devlet Hastanesi bahçesinde yaklaşık 10 yıldır hasta ve yakınlarına hizmet veren kantin, Kumluca Devlet Hastanesi yönetimi tarafından bu yıl temmuz ayında yapılan ihaleyle özel firmaya kiralandı. Özel firmanın işlettiği kantin geçen ocak ayının son günlerinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle Kumluca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.

MECLİSTE GÜNDEME GELMİŞTİ

Kumluca Belediyesi ocak ayı olağan meclisinde AK Parti'li Halil Karataş, gündem dışı konuşmasında, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'na mühürlenen kantinin son durumunu sordu. Başkan Köleoğlu, kantinin mühürlenmesiyle hasta yakınları ve hastaların mağdur olduğunu, buna Kumluca Belediyesi'nin sebep olduğunu söyleyerek, hastane yönetiminin izin vermesi halinde hemen hastane bahçesine mobil bir kantin koyabileceklerini kaydetti.

KEPENKLERİN AÇILMASINA İZİN VERİLMEDİ

Bu gelişmeler üzerine önceki gece Kumluca Belediyesi tarafından hastane bahçesine mobil bir kantin yerleştirildi. Bu duruma tepki gösteren hastane yönetimi ise dün sabah kantinin kepenklerinin açılmasına izin vermedi. Bunun üzerine Kumluca Belediyesi zabıta ekipleriyle Kumluca Devlet Hastanesi'nin özel güvenlik görevlileri arasında küçük arbede yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri arbedeyi önledi.

'BU KONUDA BİR MAĞDURİYET VAR'

Ardından hastane bahçesine CHP Kumluca İlçe Başkanı Arif Kocacık ve yönetimi geldi. Burada basın açıklaması yapan CHP İlçe Başkanı Arif Kocacık, "Geçen günlerde Kumluca Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan kantine, ruhsatsız olmasından kaynaklı belediye müdahale etti. Burayı mühürledi. Ardından belediye meclisinde gündeme geldi. AKP'li Meclis Üyesi Halil Karataş'ın vermiş olduğu önergede burada vatandaşların mağdur olduğu en azından su, çay ve çubuk kraker ihtiyaçlarını gidermek için geçici çözüm bulmak istedi. Bu oybirliğiyle geçti. Belediye başkanımız hastanedeki vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için çok kısa bir sürede bir çözüm buldu. Hastaneye mobil büfe getirdi. Hastane yönetimi buna karşı çıktı. Bu konuda bir mağduriyet var. Hastaneye gelen ziyaretçilerin en azından sadece su ve çay ihtiyacını karşılaması gerekiyordu. Bu konuda hastanenin yönetiminin, idaresinin daha duyarlı daha çözüm odaklı yaklaşmasını beklerdik. Maalesef burada bir arbede yaşandı. Bundan kaynaklı çok üzgünüz. İnşallah kısa sürede çözüme kavuşur" dedi.

AK PARTİ VE MHP'DEN ORTAK TEPKİ

AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal ve MHP İlçe Başkanı Yücel Kaplan ise yaptıkları ortak basın açıklamasında Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu'nun yasaları ve kamu kurumlarını hiçe saydığını belirterek, tepki gösterdi. Erol Uysal, "Bundan yaklaşık 1 ay önce ihalesine kendisinin de girmek isteyip de giremediği hastane kantini Kumluca Belediyesi tarafından mühürlenerek, Kumluca halkı mağdur edilmiştir. Bugün de 'mağduriyeti gidereceğim' diyerek gecenin bir saatinde gecekondu yapar gibi seyyar kantin getirip, hastanenin bahçesine koymuştur. Sayın Köleoğlu, samimi olsaydın ruhsatı olmayan bir kantinin ihalesini almaya çalışmazdın. Şunu da söyleyebilirsin; aldıktan sonra ruhsat işini hallederdin. O zaman da size şunu sorarlar, siz aldığınızda çözülecekse, size müracaat etmelerine rağmen neden çözmediniz de bir devlet kurumunun bahçesine kanunsuz şekilde seyyar bir araba getiriyorsunuz. Kusura bakmayın siz benim devletimin bir kurumunu hiçe sayarak kendi kafanıza göre işlem yapmak isterseniz devletin bütün kurumları birleşerek sizin karşınızda hukuksuzluğunuza 'dur' der. Bu durumda saygı değer halkımıza sormak istiyorum burada mağduriyeti yaratan devlet hastanesi mi? Kumluca Belediyesi mi? Ruhsat konusunda icra merciinin belediye olduğunu 5 yaşında bir çocuğa sorsan o dahi bilir. Belediyelerin görevi bu tip olaylarda kalıcı ve pratik çözümler üretmektir" diye konuştu.

Yaşanılan olayların ardından hastane bahçesine gece yarısı konulan mobil kantin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla kaldırılıp, başka bir noktaya konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis aracından ve hastane bahçesinden detay

CHP'nin açıklaması

Hastane dış plan görüntü

Mobil kantinden genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA,