DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

Çarşamba Köprüsü'nden atlayan liseli kız, ağır yaralandı

SAMSUN'da lise öğrencisi Ş.O. (17), Çarşamba Köprüsü'nden atlayarak, intihar girişiminde bulundu. Köprünün ayağındaki toprak zemine düşen genç kız, ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde, Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencisi Ş.O., Çarşamba Köprüsü'nün korkuluklarından Yeşilırmak Nehri'ne atlayıp, intihara kalkıştı. Köprünün ayağındaki toprak zemine düşen liseli kız, ağır yaralandı. Ş.O.'nun atladığını görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merdivenle köprü ayağına inen ekipler, ilk müdahalesinin ardından Ş.O.'yu bota alıp, kıyıya çıkardı. Sağlık görevlileri, Ş.O.'yu ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kızın kurtarılması

-Olay yeri detayları

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet Emin COŞKUNDERE SAMSUN-DHA

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Elazığ'da deprem sonrası kurulan konteyner kent dezenfekte edildi

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Doğukent mahallesinde kurulan 450 ailenin yerleştiği konteyner kentte coronavirüs ve salgın hastalıklara karşı dezenfektasyon çalışması yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konteyner kentten detay

-Dezenfekte çalışmasından detay

-Abdullah Doğan'ın röportajı

-Yiğit Kaya'nın röportajı

-Oyun alanının dezenfektesi

-Zübeyde Aslan'nın röportajı

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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Annesinin öldürdüğü bebek çöplükte aranıyor

ADIYAMAN'da, annesi tarafından ağzına kapatılan bezle öldürülen bebeği, çöplükte arama çalışmaları başladı.

Bahçecik Mahallesi'nde oturan, eşi cezaevinde olan 2 çocuk annesi F.U., iddiaya göre ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı ve geçen pazar günü sancıları tutunca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. F.U., burada kız bebek dünyaya getirdi. Doğum sonrası eve dönen F.U., bebeğinin ağzını bezle kapattı. Nefessiz kalan bebek, yaşamını yitirdi. F.U., bebeği poşete koyup, çöpe attı.

Pazartesi günü F.U., topuk kanı taraması yapılması için bebeğiyle birlikte hastaneye çağrıldı. F.U. hastaneye gitmeyince, polise haber verildi. F.U.'nun evine giden polis, bebeğin olmadığını gördü. Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürülen F.U. ifadesinde, ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldığını, bebeğinin ağzını bezle kapatarak öldürüp, çöpe attığını itiraf etti.

ÇÖPLÜKTE ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

F.U., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla annenin ifadesine göre çöplükte sabah saatlerinde ekipler tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

Sabah saatlerinde Adıyaman Belediyesi temizlik görevlileri emniyet müdürlüğü ekipleri gözetiminde arama çalışmaları başladı. Ekipler tarafından çöplükte yapılan aramalarda şu ana kadar bir bulguya rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çöplük

Temizlik görevlileri arama yapması

Polis ekipleri

Temizlik görevliler çöplükte poşetleri boşatması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Hakkari'de kar tünellerinde vatan nöbeti

HAKKARİ'de Mehmetçik, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Mirgesav, İki Yaka ve Düz Tepe üs bölgelerinde 10 metreyi bulan karda, vatan nöbeti tutmayı sürdürüyor. Askerlerin zorlu vatan nöbetleri, Hakkari Valiliği tarafından da sosyal medyada paylaşıldı.

Türkiye'nin batısında bahar ayları yaşanırken, doğusunda ise halen metrelerce kar görülüyor. En zorlu kış şartları ise Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nin Mirgesav, İki Yaka ve Düz Tepe bölgelerinde yaşanıyor. 3 bin 450 rakımda kar kalınlıklarının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede bulunan askeri üs bölgelerde görev yapan Mehmetçikler, zorlu koşullara rağmen vatan nöbetini tutup, terörle mücadelesini sürdürüyor. Vatan savunması yapan askerlerin, 24 saat nöbet tuttukları bölgede açtıkları kardan tüneller ise dikkat çekiyor. Askerler bu kardan tünellerden geçerek birbirlerine bağladıkları mevzilerine veya dinlenme alanlarına geçebiliyor.

HAKKARİ VALİSİ ZİYARET ETTİ

Hakkari Valisi İdris Akbıyık da bölücü terör örgütünden temizlenen bu alanları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda 3 bin 450 rakımdaki Göllerbaşı ve Düztepe üs bölgelerinde yapımları devam eden bina, kule, içme suyu şebekesi, elektrik hattı çekilmesi ve güvenlik yolları çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Akbıyık, zorlu şartlarda görev yapan askerlerle de bir araya gelerek moral verdi. Komutanlar tarafından karşılanan Vali Akbıyık, İkiyaka Dağları'nda vatan savunmasında bulunan asker ve güvenlik korucularıyla yemek yiyip bir süre sohbet etti.

Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etitği bu ziyaretler Hakkari Valiliği'nin resmi 'Twitter', 'Instagram' ve 'Facebook' sayfalarında da paylaşıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Fotoğraflar

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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Kahramanmaraş'ta kaçak lüks otomobil motorları ele geçirildi

KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla getirilen lüks otomobillere ait 40 motor ele geçirildi. Otomobil motorlarının piyasa değerinin 300 bin lira olduğu bildirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde, kaçak yollarla yurda sokulan lüks otomobillere ait motorlar satıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan takiplerin sonunda düzenlenen operasyonda, 40 otomobil motoru ele geçirildi. İş yeri sahibi R.B. (38) gözaltına alındı.

Piyasa değeri 300 bin lira olan otomobil motorları, Malatya Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildi. R.B. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, soruşturmanın genişletilerek devam ettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaçak motorların olduğu işyeri

İşyerindeki motorlar

Motorlardan detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA

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Kızının çaldığı yüzüğü kuyumcuya teslim etti

DİYARBAKIR'da yaşayan anne, kızının çaldığı öne sürülen 2 bin lira değerindeki altın yüzüğü, kuyumcuya geri götürüp, teslim etti.

Kuyumcu R.A.'nın dükkanına geçen cuma günü müşteri gibi gelen genç kız, nişanlısına göstermek için tezgah üzerine çıkartılan yüzüklerin fotoğrafını çekmek istedi. Kuyumcu da izin verdi. Ancak iddiaya göre, genç kız, kuyumcunun bir anlık dalgınlığından faylanıp, 2 bin lira değerindeki altın yüzüğü çantasına koydu.

Genç kız dükkandan çıktıktan sonra yüzüğün olmadığını fark eden kuyumcu, iş yerinin güvenlik kamerasını izledi. Ardından da genç kıza ait görüntüleri sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntüdeki kızın kendi kızı olduğunu fark eden anne, yüzüğü kuyumcuya geri götürüp, teslim etti. Kuyumcu da şikayetinden vazgeçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Genç kızın yüzükleri seçmesi

-Yüzüğü çalma anı

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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