DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Umreden gelen kişi, gözlem altına alındı

NİĞDE'de umreden gelen 1 kişi, burun akıntısı şikayetiyle gittiği hastanede gözlem altına alındı.

Niğde'de bir hafta önce umreden gelen ismi açıklanmayan 40 yaşında kişi, burun akıntısı şikayeti görülmeye başlayınca, sağlık ekiplerine haber verdi. Adrese giden özel kıyafetli sağlık ekipleri, hastayı alarak Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Hasta, burada gözlem altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Ambulansın gelişi

-Sağlık görevlileri

-Hastanın yürüyerek karantina bölgesine gitmesi

-Detay görüntü

Süre: 40 saniye Boyut: 76 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

================

Çanakkale zaferinin anma töreninde koronavirüs tedbirleri

TUNCELİ'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü töreni, koronavirüs önlemleri nedeniyle sadece vali, belediye başkanı ve garnizon komutanının katılımıyla yapıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü koronavirüs önlemleri kapsamında bazı törenler iptal edilirken, Tunceli'de sadece Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu'nun katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardında saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu. Törende, protokol üyelerinin aralarındaki mesafeyi yaklaşık 2 metre olarak korumaya özen gösterdi.

Görüntü Dökümü

-----

Tören alanı

Vali ve diğer yetkililerin çelenk sunması

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

=======================

FETÖ bahanesiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı

SİVAS'ta telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis olarak tanıtan ve adlarının "FETÖ olaylarına karıştığı" bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Kardeşler Mahallesi'nde yaşayan İ.H. (66) ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan Ş.Y.'yi (72) telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan iki şüpheli, mağdurlara adlarının FETÖ olaylarına karıştığını ileterek korkutarak para talebinde bulundu. Şüphelilerin telefonda söylediklerine inanan Ş.Y. 30 bin lira nakit para, İ.H. ise 2 bin lira değerindeki altınlarını polis gibi davranan gelen şüphelilere teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Ş.Y. ve İ.H, emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık, Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kentte bir apart evde kaldıklarını tespit etti. Düzenlenen operasyonla şüpheliler R.K. ve İ.H. gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

-Adliyeden görüntü

-Şüphelilerin götürülüşü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS

========

Kalp krizi sonucu ölen Espiye kaymakamı için tören düzenlendi

GİRESUN'da, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Espiye ilçe kaymakamı Dede Musa Baştürk (43), için valilik önünde tören düzenlendi.

Espiye Kaymakam'ı Dede Musa Baştürk, dün öğle saatlerinde evinde bulunduğu sırada rahatsızlandı. Baştürk, ambulansla Espiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baştürk, buradaki ilk müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Baştürk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

31 Ağustos 2018'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Espiye Kaymakamlığı görevine atanan Baştürk için Giresun Valiliği önünde tören düzenlendi. Törene, Baştürk'ün eşi Ebrar Baştürk ile yakınlarının yanı sıra; Vali Harun Sarıfakıoğulları, Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ile kaymakamlar, daire müdürleri katıldı. Törenin ardından Baştürk, memleketi Erzincan'a gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Tören detayları

Valilik önü detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA

==========================================

Leyleklere Sivas'ta kar süprizi

SİVAS'ta bahar ayı ile birlikte kente gelmeye başlayan leylekler kar sürpriziyle karşılaştı.

Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki 5 katlı Evci Apartmanın çatısında bulunan leylek yuvası bu yıl misafirlerini karla karşıladı. Bahar ayının gelmesiyle birlikte Sivas'a göç eden leylekler, yağan karla sürpriz yaşadı. Karın yağmasıyla birlikte hava sıcaklığının eksi 6'ya kadar düştüğü kentte çatıdaki leyleğin zorluk yaşadığı görüldü.

Apartman sahibi Murat Evci, leylerin zamanında geldiğini ancak kar sürprizi ile karşılaştığını belirterek, "Her sene leyleklerimiz aynı tarihte geliyor. Ama bu seneki hava şartlarından dolayı sıkıntı yaşamaya başladılar. Bu leylekler bizim nazarımız, uğurumuzdur. Bu sene kar sürpriziyle karşılaştılar. Her sene yavrulayıp sıcak ülkelere gidiyorlar. Şimdi görenler şaşırıyor. Fotoğraflarını çekiyorlar. Bu leylek artık buranın sembolü oldu" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Leylek yuvasının görüntüleri

-Yuvadaki leyleğin görüntüsü

-Apartman sahibinin konuşması

Haber-Kamera: Mert Taha VAROL/SİVAS

=========================

Çanakkale Türküsü'ne klip çektiler

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki Fethiye Belediyesi Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümüne özel Çanakkale Türküsü'ne klip çekti. Fethiye ve Çanakkale'de çekilen klip sosyal medyada paylaşıldı.

Fethiye Belediyesi Fen Lisesi 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 105. yıl dönümünde farklı bir çalışmaya imza attı.Bir koro oluşturan öğrenci ve öğretmenler, seslendirdikleri Çanakkale Türküsü için klip çekti. 21 öğrenci ve 17 öğretmenin yer aldığı koro Conkbayırı, Kilitbahir, Aynalı Çarşı gibi Çanakkale'nin tarihi mekanları'nda ve Ölüdeniz, Likya Yolu, Çalış gibi Fethiye'nin turizm bölgelerinde türküyü seslendirdi. Klip, sosyal medyada paylaşıldı.

Proje sorumlusu Fethiye Belediyesi Fen Lisesi Müdürü Ramazan Sertkaya klip için Şubat ayı içerisinde 20 kişilik bir grup ile Çanakkale'ye gittiklerini belirtip, "Öğretmen ve öğrencilerimiz gerçekten büyük emek verdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma ortaya çıktı. Çanakkale ruhunu bu kliple bir kez daha yaşatmak istedik. Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale Türküsü klibinden görüntü

Haber: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),

=======================