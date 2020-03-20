DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Tarihi çarşıda 'koronavirüs' oylaması

KAYSERİ'nin tarihi kapalı çarşısında koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan oylamada 130 esnaf 'çarşı kapatılsın' derken, 100 esnaf 'kapatılmasın' yönünde oy verdi. Dernek yönetiminde yapılan oylamada ise 3 kişi kapatılması, 4 kişi kapatılmaması yönünde oy kullanınca kapatmama kararı alındı.

Cumhuriyet Meydanı Camiikebir Mahallesi'nde 24 dönüm arazi üzerine kurulu bulunan 800 yıllık tarihi Kayseri Kapalı Çarşısı'nda koronavirüse karşı tedbirler alındı. Bu kapsamda çarşıda dezenfeksiyon çalışması yapıldı. 18 giriş kapısı ve 16 sokağı bulunan çarşı giriş kapılarına, 'Çarşımız koronavirüsüne karşı önlem amaçlı dezenfekte edilmiştir' yazıları asıldı.

KAPATILSIN MI KAPATILMASIN MI OYLAMASI

Kapalı Çarşı Yardımlaşma Dayanışma, Güzelleştirme ve Koruma Derneği yönetimi aynı zamanda koronavirüs tedbirleri kapsamında esnafa, 'Çarşı açık mı kalsın, yoksa kapatılmasın mı?' sorusunu yöneltti. Bu konuda esnafa duyuru yapan yönetim, daha sonra dernek binasında imza karşılığında soruyu oylamaya sundu. Oylamaya katılan esnaflardan 130'u 'Evet kapatılsın' yönünde imza verirken, 100 esnaf ise 'Hayır kapatılmasın' dedi ve bu yönde imza attı.

Kapalı Çarşı Dernek Başkanı Raşit Benk, esnaf arasında yaptıkları oylamada 'kapatılsın' kararının çıktığını, ancak 'kapatılmasın' diyen 100 esnafı da görmezden gelemeyeceklerini belirterek, aynı zamanda konuyu dernek yönetiminde de oyladıklarını ve oradaki oylamada da 3 oya karşılık 4 oyla 'kapatılmasın' kararının çıktığını söyledi.

'İSTEYEN AÇAR, İSTEYEN AÇMAZ'

Yeniden bir toplantı yapacaklarını belirten Başkan Benk, "Çarşımızda yapacağımız toplantıda bu kez açılma ve kapanma saatlerini düzenleyeceğiz. İkinci bir emir gelene kadar da devletimiz ne derse biz devletimizin yanındayız. Bunun yanında oylamada fark az çıkınca biz dernek yönetimi olarak da toplandık ve konuyu yönetimde de oylamaya sunduk. Yönetimdeki oylamada 7 kişi oy kullandı ve 3 kişi 'kapatılsın' 4 kişi de 'kapatılmasın' yönünde oy kullandı. Biz kararı demokratik bir şekilde esnafa bıraktık. Esnafımızın dediğine göre hareket ediyoruz. İleride devletimizin yetkilileri ne derse onu da yerine getiririz. Bunun yanında isteyen esnafımız serbest. İsteyen açar, isteyen açmaz" şeklinde konuştu.

YERALTI ÇARŞISI KAPANDI

Öte yandan Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Yeraltı Çarşısı esnafı ise kapanma yönünde karar aldı. Çarşının kepenkleri kapatıldı ve dernek yönetimince çarşı girişlerine 'Sağlık nedenlerinden dolayı çarşımız Pazartesi saat 10.00 açılış" uyarı yazısı asıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kapalı çarşı Dernek başkanı röportaj

-Kapalı çarşıdan görüntü

-Geçici süre ile kapanan yeraltı çarşısı kepenk ve uyarı yazı görüntüsü

Süre: 466 MB

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ,DHA

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HDP önündeki eylemde 200'üncü gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 133 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 200'üncü günde de sürdürüyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında her gün dezenfekte edilen çadırdaki 55 yaş ve üstü aileler evlerine gönderilirken diğer aileler nöbete devam ediyor.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen Hacire Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin ve Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim olup, ailelerine kavuştu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'PKK DA HDP DE AYNI HASTALIKTIR'

İstanbul Arnavutköy'deki evinden 2014 yılında "Bana iş buldular, işe gidiyorum" diyerek çıkıp, bir daha dönmeyen oğlu Tuncay için oturma eylemini sürdüren Şevket Bingöl, "200 gündür burada bekliyorum. HDP de herhangi bir açıklama yapmadı. Millet de düşünüyor diyor ki, bu hastalıktan dolayı belki giderler, çadırı kapatırlar. Kronik hastalığı olanlar ile 55 yaş ve üzeri olan ailelerimizi gönderdik. Biz gençler olarak mücadelemize devam ediyoruz. PKK da HDP de aynı hastalıktır. Biz bu hastalıklarla mücadele etmek zorundayız. Biz çocuklarımızı bunlardan almadan buradan gitmeyeceğiz. 200 gün 200 sene de geçse biz çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz" dedi.

Öte yandan HDP il binası önüne kurulan çadır koronavirüs tedbirleri kapsamında her gün Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte ediliyor.

Görüntü Dökümü

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HDP il binası önü

Oturma eylemi yapan ailelerden detay

Şevket Bingöl'ün konuşması

Oğlunun fotoğrafından detay

Dezenfekte çalışması

Genel ve detay

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 286 MB

DİYARBAKIR

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Hastane talep etti, halk eğitim merkezinde maske dikimine başladı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde halk eğitim merkezinin usta öğreticileri, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliği'nin talebi üzerine gönüllü maske dikimini başladı.

Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Erdemli Devlet Hastanesi'nin talebi üzerine günde 5 bin adet maske dikimi gerçekleştirilmeye başlanıldığını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Erdemli Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü usta öğreticilerinin hastane yönetiminin verdiğini malzemelerle gönüllü olarak maske diktiğini belirten Açıkyörük, "Koronavirüs nedeni ile maske yetersizliği yaşanmakta. Erdemli Devlet Hastanesi hastaneye gelen vatandaşlara verilmek üzere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne maske dikimi talebinde bulundu. Gelen talebi karşılamak üzere iki atölye kuruldu ve günlük 5 bin adet maske dikimine başlanıldı. Maske dikiminde 15 usta öğretici arkadaşımız gönüllü olarak çalışmaya başladı. Hastane yönetimimiz kumaşını veriyor hoca hanımlarımız gönüllü olarak dikiyor. Görev alan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Usta öğreticiler maske yaparken genel ve detay görüntüler

-Maskenin görüntüsü

-İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile röportaj

-Halk Eğitim Müdürü Ahmet Ateş ile röportaj

-Usta öğretici Fatma Karakaya Ersoy ile röportaj

-Usta Öğretici Habibe Yıldız ile röportaj

Süre: 04'14" Boyut: 474 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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Umreden dönenlerin karantinada 6'ncı günü

UMRE amacıyla gittikleri Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönüp, koronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı Konya'daki 2 yurda yerleştirilenler, karantina altında 6'ncı günlerini geçiriyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görev yapan bir aile hekiminin ise yurtta kalan hastasının, tansiyon ilaçlarını kargoyla ulaştırması dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı'nca geçen pazar günü umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı 5 yurda yerleştirilmesine karar verildi. Ardından Konya'da 2 yurda yaklaşık 2 bin 200 kişi yerleştirildi. Umreden dönenler karantina altındaki 6'ncı günün geçirirken, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı yurtta sessizlik hakim. Bazıları odalarının penceresinden bakıp hava alırken, bazılarının da yakınları tarafından gönderilen yiyecekleri pencere önlerinde muhafaza etmeye çalıştığı görüldü. Yakınları ise umreden dönenler için kıyafet ve giyecek getirmeye devam ediyor. Getirilen eşyalar görevliler tarafından yurtta kalanlara teslim ediliyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde görev yapan bir aile hekiminin ise yurtta kalan hastasının, tansiyon ilaçlarını kargo ile ulaştırması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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Yurt dışından detay

UMreden dönenlerin pencereden bakması

Pencere kenarına koydukları yiyecekler

Yakınlarının ve kargocunun paket getirmesi

_ Umreden dönenlerin paketleri alması

Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA DHA))

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Kemer'deki eczanelerde koronavirüs önlemleri

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki eczaneler, koronavirüse karşı bir dizi önlem aldı. Eczacıların bazıları desklerini camla kapatırken bazıları ise kapı girişlerine masa koyarak hastaların ihtiyaçlarını buradan giderdi.

Kemer ilçesinde eczaneler, koronavirüse karşı bir dizi önlem aldı. Türk Eczacılar Birliği'nin koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 metre kuralına uyulurken, günde üç ya da dört kez dezenfektanla temizlik yapılıyor. Arslanbucak Mahallesi'nde bulunan bir eczanede çalışanların bulunduğu desk üzerine cam koruma alanı yapılırken, ilçe merkezindeki bir başka eczanede ise kapı girişine masa konularak hastalar ile tüm diyalog buradan gerçekleştiriliyor.

'ECZANELERDE İKİ YA DA ÜÇ KİŞİ VARSA DIŞARIDA BEKLEYİN'

Cam koruma yapılan eczanenin sahibi eczacı Özge Turan Koyuncu, "Malum zor bir süreçten geçiyoruz. Çok hızlı yayılabilen bir virüsle uğraşıyoruz. Hastanelerden sonra en çok hastanın bulunduğu mekanlar eczaneler. Hem kendimizi hem hastalarımızı korumak amaçlı çeşitli önlemler alıyoruz. Hastalardan da istediğimiz bazı şeyler var. Mesela iki ya da üç kişi varsa lütfen dışarıda beklesinler. İçeride kalabalık yapmayalım. İkincisi mutlaka hastalarla çalışanlar arasına en az 1 metre koyalım" diye konuştu.

Bu süreçte eczanelerde en çok ağrı kesici satıldığını aktaran Koyuncu, "Grip ilaçları satılıyor. Onun dışında dezenfektanlar, maskeler tabi bulabilirseniz. Dezenfektanların ve maskelerin uygun fiyatlara ve belirli oranlarda piyasaya sürülmesini bekliyoruz" dedi.

Kapı girişine masa koyarak hastaları burada karşılayan eczacı Burak Alp Taş ise "Öncelikle halkımız hala bu koronavirüs hastalığının gerçekten farkında değil. Kişisel, sosyal mesafeyi koruyamıyorlar, el hijyenine dikkat etmiyorlar. İnsanlar arasındaki mesafenin 1 metreden az olmaması lazım. Biz eczanemizde böyle bir önlem aldık. İçeriye hasta almıyoruz artık ve 1 metreden fazla hastaya yaklaşmıyoruz. Hastanın temas ettiği yerleri dezenfektanla siliyoruz. Kendimiz eldiven kullanıyoruz ve ellerimizi devamlı sabunlu suyla yıkıyoruz" diye konuştu.

'EVLERDEN ÇIKMAYIN'

İnsanların kesinlikle evde kalması gerektiğini kaydeden Taş, "Mecbur olmadıkça dışarı çıkmamalı. Hastaneleri meşgul etmemeleri, doktorları ve eczacıları, sağlık görevlilerini meşgul etmemeleri çok önemli. En çok maske, eldiven ve dezenfektan tarzı temizlik ürünleri satıldı. Tabii maske çok korumuyor. Maskeleri hastalığa sahip bireylerin takması lazım. Bizlerin kendimizi korumak amacıyla öncelikle el temizliğine ve vücut hijyenine dikkat etmemiz lazım" dedi.

'GÜNDE 3-4 DEFA ECZANEMİZİ DEZENFEKTE EDİYORUZ'

Eczacı Ece Bandırma ise öncelikle 1 metre kuralına riayet etmeye çalıştıklarını belirterek, "Hastalarımızı da uyarıyoruz. Hastalar arasında da 1 metre kuralını uyguluyoruz. Her sabah eczanemizi zaten temizliyorduk, şimdi ise günde üç, dört defa daha ekstradan dezenfektanlarla temizlemeye devam ediyoruz. Mümkün olduğu kadar evet evde kalsınlar. Diğer insanlarla temas etmesinler çünkü bu hem temasla, hem de havadan bulaşıyor, tükürük yoluyla bulaşıyor. Temizliklerine dikkat etsinler ve gezmeye çıkmasınlar. Ama tabii ki yürüyüşe çıksınlar fakat toplu olarak bir yerde bulunmasınlar" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cam ile önlem alan eczaneden detaylar

Eczacı Özge Turan Koyuncu röportaj

Kapı girişine masa koyarak önlem alan eczaneden detay

Eczacı Burak Alp Taş röportaj

Eczaneden detay

Eczacı Ece Bandırma röportaj

Eczaneden detay

07.04 dakika ve 779 MB

Haber- Kamera: Levent YLENİGÜN/KEMER (Antalya),