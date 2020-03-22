DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Polise '64 yaşındayım' dedi ama 69 yaşında çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bankta oturan kişi, polislere 64 yaşında olduğunu söyledi ancak kimliğindeki yaşı 69 çıkınca evine gönderildi

İçişleri Bakanlığı tarafından gece yarısı itibariyle 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları sınırlandırıldı. Yasa kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesindeki emniyet müdürlüğü ekipleri ise uygulamalarını sürdürdü. İnegöl'ün İshakpaşa Camisi arkasında bulunan banklarda 65 yaş üzeri bir kişinin oturduğu ihbarını alan emniyet ekipleri, harekete geçti. Bu kişinin "64 yaşındayım" demesi üzerine kimliğini kontrol eden emniyet ekipler, 69 yaşında olduğunu öğrendi. Ekiplerin uyarısı sonrası bu kişi evine gitti. Gelen ihbarları değerlendiren ekipler, sokakta gezen 65 yaş üstü vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Görüntü dökümü;

-Polis ile yaşlı adamın diyaloğu

-Genel görüntüler

-64 yaşındayım demesi

Süre: 1.3 dakika, Boyut: 119 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

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Uşak semalarında paramotor paraşütü ile 'Evde Kal' çağrısı

TÜRK Telekom Spor Kulübü'ne bağlı paramotor sporcusu Salim Gören, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında halkı bilinçlendirmek amacıyla 'Evde Kal Uşak' pankartıyla Uşak semalarında uçtu.

Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan önlemler kapsamında, yetkililerin Türk halkına evlerinizde kalın çağrısının ardından Türk Telekom Spor Kulübü motorlu yamaç paraşütü olarak bilinen paramotor sporcusu Salim Gören, kulubünün dün saat 17.30 sıralarında düzenlediği etkinlikle halkın dikkatini çekmek için 'Evde Kal Uşak' pankartıyla uçuş yaptı. Gören, 1 saat süreyle halkın yoğunlukta olduğu bölgelerde uçuş yaparak 'Evde Kal' çağrısına dikkat çekti.

'HERKESE DUYURMAYI PLANLIYORUZ'

Bu uçuştaki amaçlarının halkı bilinçlendirerek evde kalmalarını sağlamak olduğunu belirten paramotor sporcusu Salim Gören, "İçinde bulunduğumuz vahim durum neticesinde, sosyal sorumluluk kapsamında bugün 'Evde Kal Uşak' pankartıyla Uşak semalarında uçuş gerçekleştirdik. Bunu sosyal sorumluluk kapsamında yukarıdan herkese duyurmayı planladık" dedi.

Gören, motorlu yamaç paraşütü ile 'Evinde Kal' sloganı ile farkındalık yaratmayı ise daha etkili olacağını düşündükleri için tercih ettiklerini de kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Evde kal uşak pankartının açılmasından görüntü

-Salim Gören'in paramotora yakıt doldurup, son hazırlıklarını yapması

-Paramotorun çalıştırılmasından görüntü

-Salim Gören'in paramotor ile havalanmasından görüntü

-Salin Gören'in 'Evde Kal'ın havada pankartı açmasından görüntü

-Gören'in inişinden genel detay

-Salim Gören ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,

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Rize Valisi'nden 'evde kal' mesajı

RİZE Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan görüntülü paylaştığı mesajında vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulundu.

Rize Valisi Kemal Çeber, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte tüm önlemlerin alındığını belirterek, sosyal medyadan görüntülü mesaj yayınladı. Rizelilere evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunan Vali Çeber, " Sağlık Bakanlığı'nın uyarıları ile evde kalıyoruz. Evde kal Türkiye, Evde kal Rize diyoruz. Bende çalışmalarımı mesai arkadaşlarımla online olarak evden yürütüyorum. Son gelen uyarı 65 yaş üzerindeki büyüklerimizin evden çıkmaması yönündeydi. Vefa sosyal destek guruplarımızı oluşturduk. Kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile birlikte büyüklerimizin ihtiyaçlarını 112, 155 ve 156 hatlarından alıp gidermeye gayret edeceğiz. Bu noktada herkese iş düşüyor. Büyüklerinizi arayın ve evden çıkmalarının yasak olduğunu hatırlatın. Siz eğer mecbur kalır çıkarsanız onları telefonla arayarak ihtiyaçları var mı öğrenerek gidermeye yardımcı olun. Rize her zaman en güzelini yapar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vali Kemal Çeber'in açıklaması

Haber-Kamera: RİZE-DHA

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Prof. Dr. Büyükçelik: Kolon kanseri en öldürücü üçüncü kanser türü

ONKOLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, kolon kanserinin, tüm kanserler içinde üçüncü sırada ölüm nedeni olduğunu, ancak erken tanı ile tedaviye erken başlayabilmenin daha uzun yaşam süresi sağladığını söyledi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Büyükçelik, tüm kanserler içinde üçüncü sırada ölüm nedeni olan kolon kanserinin erkeklerde daha çok görüldüğünü belirtti. Büyükçelik, "Her 23 erkekten birisinin yaşamı boyunca kolon kanserine yakalanabilme olasılığı var. Kadınlarda ise bu oran biraz daha az; her 25 kadından bir tanesi yaşamı boyunca kolon kanserine yakalanabilir" dedi.

'ERKEN YAŞLARDA DA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI'

Son 30 yılda kolon kanserine bağlı ölümlerde azalma olmasına rağmen, daha erken yaşta görülme sıklığının arttığına işaret eden Prof. Dr. Büyükçelik, "Özellikle 40- 49 yaşlar arasındaki bireylerde hem kanser olasılığı artıyor, hem de bu grup hastada kolon kanserine bağlı ölüm oranı artıyor. Kolon kanseri önemli bir ölüm sebebi olmasına rağmen önlenebilir bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Kişi tarama programlarına katılır, önleme için gerekli stratejileri uygulayabilirse, her 3 kişiden birinde, yani tarama yapılabilen her 3 kişiden biri kolon kanserine bağlı ölümden kurtarılmış demektir" diye konuştu.

'KATKI MADDESİ EKLENEREK SAKLANAN ET TÜKETİMİNİ AZALTMAMIZ GEREKİYOR'

Prof. Dr. Büyükçelik, hastalıktan korunmak için şu önerilerde bulundu:

"Özellikle katkı maddesi eklenerek saklanan et ürünlerinin tüketimini mümkün olduğu kadar azaltmamız gerekiyor. Tabi bunun yanı sıra özellikle liften zengin beslenmeyi arttırmak (Mevsimine uygun sebze tüketimini artırmak), kalsiyum tüketimini arttırmak (Evde mayalanan yoğurt ve kefir), hareketi yaşantının bir parçası haline getirmek de kolon kanseri gelişme riskini azaltan faktörlerden. Eğer kanama problemi, mide ülseri gibi rahatsızlıkları yoksa düşük doz aspirin (100- 300 miligam arası) kullanımını 40 yaşının üzerindeki bireylere önerebiliriz. Ayrıca eğer 'D' vitamini eksikliği düzeltilirse, kolon kanseri gelişme riski azalıyor. Bilindiği üzere 'D' vitamini kaynağı güneş ışığıdır. Bundan dolayı aşırıya kaçmadan, yeterince, 'D' vitaminini sentezleyecek şekilde güneş ışığına maruz kalmak gerekiyor."

'KORUNMAK İÇİN TARAMAYA GEÇ KALMAMAK ÖNEMLİDİR'

Kolon kanserinin erken dönemde belirti vermediğine dikkat çeken Prof. Dr. Büyükçelik, ilerleyen dönemdeki belirtilerini ise, takip eden kabızlık ve ishal dönemleri, şişkinlik, hazımsızlık, gaz çıkarmakta zorlanma veya büyük abdest çıkarmakta zorlanmak giderek artan kabızlık durumları, kilo kaybı ve kanama şeklinde sıraladı. Kolon kanserini önlemede taramanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Büyükçelik, şunları kaydetti:

"Taramayla erken tanıya ulaşırsak 5 yıllık sağ kalımlar yüzde 90'nın üzerine çıkıyor, o nedenle hastalar 50 yaşından itibaren taramaya başvurmalı, ailede öykü varsa daha erken yaşlarda erken tarama olmalılar. Hastalar genelde kanser tanısı alacakları korkusuyla taramaya gelmekten çekiniyorlar. Ama korkmasınlar, kolon kanseri ne kadar erken dönemde tanınırsa şifayla sonlanma olasılığı o kadar yüksektir. O nedenle korunmak için taramaya geç kalmamak önemlidir."

Görüntü Dökümü:

-Doktor Abdullah Büyükçelik ile röportaj

-Diğer detaylar

Süre: 7,00 Boyut: 750 MB

Haber: Selma KARA Kamera: Muhammed KISIR/KAYSERİ

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