DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

Kayseri'de kazada ölen Asayiş Şube Müdürü, toprağa verildi

KAYSERİ'de, nöbet dönüşü geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın (46), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Törene katılanlar maske takıp, 1 metre mesafe kuralına uydu.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü İlkay Salın, 8 Mart'ta gece nöbetinden çıkarak evine dönmek için 38 ABF 724 plakalı otomobil ile yola çıktı. Kocasinan Caddesi'nde Salın'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, refüje çarptı. Ağır yaralanan Salın, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti.

TÖRENE KATILANLARA MASKE

İlkay Salın için, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törene, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Salın'ın eşi, 2 çocuğu ve mesai arkadaşları katıldı. Katılanlara, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven dağıtıldı. Törende, eşi ve yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Özgeçmişi okunan Salın'ın cenazesi, Kocasinan ilçesi Düver mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tören alanındaki polislere dezenfektan sıkılması eldiven ve maske verilmesi

-Hayatını kaybeden polis müdürünün naaşının konulması

-İl Emniyet Müdürü ve polislerin aileye uzaktan taziyelerini sunması

-Tören sonu cenazenin omuzlarda götürülmesi

-Diğer görüntüler

HABER-KAMERA: Yasin DALKILIÇ-/KAYSERİ-DHA

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Nazilli'de pazarlarda sebze ve meyveler poşete girdi

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, haftanın 6 günü kurulan semt pazarlarında tüm ürünler koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik tedbir kapsamında poşete girdi. Pazar esnafına da maske ve eldiven dağıtıldı.

Nazilli Belediyesi'nin koronavirüse karşı aldığı tedbirler devam ediyor. Belediye tarafından alınan kararla birlikte ilçede cuma hariç haftanın diğer 6 günü kurulan semt pazarlarında açıkta ürün satışı yasaklandı. Pazarcı esnafı tarafından ürünler bir, iki ve üç kilo olarak poşetlenerek tezgahlara yerleştirildi.

Böylelikle bir müşterinin tezgah başında durma süresi düşürülüp, ayrıca seçme sırasında el değmesinin önüne geçildi. Pazarda hijyen kuralları da en üst seviyede uygulandı. Belediye ekipleri tarafından pazar esnafına maske ve eldiven dağıtıldı. Zabıta ekipleri de pazarlara gelenleri dezenfektan ikram edip, ıslak mendil dağıtarak dezenfekte olmalarını sağladıktan sonra içeri aldı.

Pazarda bakliyat ve çerez satışı yapan Abdurrahman Karagülle, "Koranavirüs salgınından korunmak için pazarcı esnafı olarak bizlerde önlemlerimizi aldık. Ürünlerimizi poşetleyip, satmaya başladık. Elimizden geldiğince koronavirüs ile mücadele için hijyene eskiye göre daha da fazla dikkat ediyoruz" dedi.

Pazar esnafı Zihni Öztürk de sattığım kuru incir ve sarımsakları poşet içinde satmaya başladığını belirtip, "Tüm dünyayı saran koronavirüs ülkemize de geldi. Bizde kendimizce önlemlerimizi aldık. Maskelerimizi ve eldivenlerimizi takarak satış yapıyoruz. Hem kendimizi hem de pazara gelen müşterilerimizin sağlığını korumaya çalışıyoruz. Ürünlerimizi de el değmemesi için poşete aldık" diye konuştu.

Pazar gelenlerde, ürünleri eskisi gibi seçemeseler de salgına karşı uygulamadan memnun olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Pazar yerlerinden görüntü

-Pazar esnafı Abdurrahman Karagülle ve Zihni Öztürk ile röp.

-Poşetlenerek satılan sebze ve meyvelerden görüntü

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Sivas'ta taksiler dezenfekte edildi, esnaf denetlendi

SİVAS'ta koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında kente faaliyet gösteren taksiler dezenfekte edilirken, zabıtalar da gıda satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Sivas Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentteki çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede belediye ekipleri kamu kurumları başta olmak üzere tüm sosyal alanlarda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Halk otobüsleri, terminal, camiler, kamu binaları ve çok sayıda işçinin istihdam edildiği organize sanayi bölgesindeki fabrikalar gibi kalabalık ve risk oluşturacak alanlarda dezenfekte çalışmaları yapılırken, caddeler, sokaklar çocuk oyun alanlarıyla birlikte akan ve durgun sularda da ilaçlama çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca son olarak kentte taksilerin de durakları ve araçları dezenfekte edilmeye başlandı.

Konu hakkında açıklama yapan Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şaban Yalman, "Koronavirüse karşı hükümetimizin almış olduğu tedbirler var. Bizim de alacağımız kişisel ve kurumsal tedbirlerimiz olacaktır. Bu kapsamda belediyemizle birlikte daha önce halk otobüslerimize yaptığımız dezenfekte çalışmasına ek olarak şu anda da taksi duraklarımızda çalışma yapıyoruz. Belediyemize bu çalışması için teşekkür ediyoruz" dedi.

'BELEDİYEMİZ HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALIYOR'

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, koronavirüse karşı önlemlerin aralıksız devam ettiğini belirtti. Kentin birçok yerinde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Duman, şunları söyledi:

"Şoförler odasıyla birlikte organize ettiğimiz taksi duraklarına yönelik dezenfekte çalışmalarına da gece başladık ve şu anda da devam ediyoruz. Tüm duraklarımız ve taksilerimiz dezenfekte edilecek. Şehirde toplu taşımayla ilgili dezenfekte çalışmaları belirli periyotlarla sürekli yapılıyor. Kısa zamanda Devletimizin aldığı tedbirlerle bu virüsten kurtulacağımıza inanıyoruz."

Duman, aynı zamanda kente bahar temizliği de yaptıklarını ifade ederek, "Havaların müsaade etmesiyle birlikte akan ve durgun sularda ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Mahallelerde sokak ve kaldırım temizliklerimiz aralıksız devam ediyor. Burada devletimiz belediyemiz her türlü tedbiri alıyor. Ama en önemli tedbir evde kalmak yönünde. Bu konuda vatandaşlarımızın sabır göstereceğine inanıyoruz" diye konuştu.

İŞ YERLERİ DE DENETLENDİ

Diğer yandan belediyeye bağlı zabıta ekipleri ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı ekip, şehirde faaliyet gösteren iş yerlerinde koronavirüs önlemleri kapsamında denetim gerçekleştirdi. Ekipler esnafa yönelik maske, eldiven kullanımı, açık alanda bulunan gıdaların toplanması ve müşterilerin belirli aralıklarla alışveriş yapmaları konusunda uyarılarda bulunarak, kurallara uygunluğu denetledi. Market, manav, şarküteri gibi esnaf gruplarının yer aldığı denetimlerde çalışanlara koronavirüse karşı uygulanacak önlemler hatırlatılırken sabah 09.00 ile akşam 21.00 arasındaki çalışma saatlerine uyulması konusunda bilgi verildi. Dışarıda tutulan yiyeceklerin içeri alınması gerektiğini hatırlatan ekipler, aynı zamanda kaldırım işgali konusunda da gerekli uyarılarda bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Taksilerde yapılan dezenfekte çalışmaları

-Şoförler Odası Başkanı açıklama

-Başkan Yardımcısı Ahmet Duman açıklama

-İşyeri denetimleri

Haber: SİVAS,

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Marketteki sütleri içip, görüntülerini paylaşan çocuk yakalandı

ADIYAMAN'da market raflarındaki sütleri içip, lokumları yiyerek cep telefonu ile kaydettirdiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 15 yaşındaki M.M.T. yakalandı. Gözaltına alınan M.M.T., içtiği süt ve yediği lokumun parasını ödediğini öne sürüp, "Sosyal medyada fenomen olmak için böyle yaptım" dedi.

Adıyaman'da, dün gece bir kişinin sosyal medyada girdiği markette rafta bulunan sütten içerek cep telefonu görüntüsünü paylaştığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, görüntülerdeki kişinin M.M.T. olduğunu belirledi. Çocuk Şube polisleri tarafından adresi belirlenen M.M.T., ilk ifadesinde sosyal medyada fenomen olmak için raflardaki ürünleri yiyip, içerek yerine bıraktığını ancak parasını ödediğini söylediği öğrenildi.

Davranışıyla sosyal medyada tepkiye yol açan M.M.T.'nin Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemi devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Market

Markette lokum kutusunu açması

M. M. T., lokumları yemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN

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Tramvay ve otobüslerde sosyal mesafe uyarısı

ESKİŞEHİR'de koronavirüs salgınına karşı tramvaylar ve otobüslere sosyal mesafe olarak bilinen 1 metre kuralına ilişkin uyarı yazıları asıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçları olan tramvay ve halk otobüslerine sosyal mesafe kuralını hatırlatan uyarı yazıları astı. Tramvaylarda iki kişinin yan yana oturmaması için koltukların yarısına "Lütfen sağlığınız için bu koltuğa oturmayınız. Mesafenizi koruyunuz!ö uyarıları yazıları konuldu. Belediye yetkilileri, vatandaşların araçlara binerken ve inerken el dezenfektanlarını mutlaka kullanmaları gerektiği konusunda da uyarılar yaptı. Araç içlerinde ve duraklarda korona virüs ile bilgilendirici duyuruların asıldığını ifade eden yetkililer, yolcu sayılarında yüzde 80'e yakın azalmalar olduğunu belirterek 'evde kal' çağrılarını yineledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tramvay durağı

-Durakta bekleyenler

-Tramvayın gelişi ve binenler

-Tramvay içinden görüntü

-Uyarı yazısı detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,

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Sağlık çalışanına 'çikolatalı' jest

BURSA'da sağlık çalışan Derya Arslan Bilgin'in aracına bir vatandaş tarafından çikolata bırakıldı. Nöbet çıkışı yapılan jest karşısında çok mutlu olduğunu belirten Bilgin, çikolatayı bırakan kişinin, aracının koltuğundaki 112 Acil yeleğinden sağlık çalışanı olduğunu anlayıp, böyle bir şey yaptığını düşündüğünü söyledi. Derya Arslan Bilgin'in sosyal medyadan paylaştığı o anlara ilişkin fotoğraf, yoğun ilgi gördü.

Türkiye'de son günlerde koronavirüs salgınıyla fedakarca mücadele eden sağlık çalışanlarına vatandaşlar çeşitli yöntemlerde destek verirken, Bursa'da 12 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonunda çalışan Derya Arslan Bilgin'e ilginç bir jest yapıldı. Bir vatandaş, koltuklarında 112 Acil yeleği bulunan Bilgin'in aracının sileceğine bir çikolata iliştirdi. Nöbetten çıkan Bilgin, çikolatayı görünce, büyük mutluluk yaşadı. Derya Arslan Bilgin, aracına bırakılan çikolatanın fotoğrafını çekip, "Nöbetten çıkıyorum ve aracıma bırakılan çikolata, ya nasıl güzel bir sürpriz bu, teşekkür ediyorum bırakan her kimse" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Bilgin'in bu paylaşımı, yüzlerce beğeni aldı, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

'BENİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Çok yoğun ve yorucu bir nöbetten sonra aracına geldiğini ve aracın camında çikolatayı görünce çok mutlu olduğunu belirten Derya Arslan Bilgin, "Önce çok şaşırdım, daha sonra halkımızın sağlıkçılara verdiği desteği düşünerek, kötü niyetli bir insanın bunu yapmayacağını düşündüm" dedi.

Çikolatayı bırakanın, aracının koltuğuna geçirilen 112 Acil yeleğinden sağlıkçı olduğunu görerek böyle bir jest yaptığını düşündüğü ifade eden Bilgin, "Fotoğrafını çekerek sosyal medya hesabımdan paylaştım. Her kim bıraktıysa gerçekten çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu etti. Nöbet çıkışı bütün yorgunluğumu da aldı" ifadelerini kullandı.

DESTEK YAĞMURU GELDİ

Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımdan sonra çok beğeni aldığını belirten Bilgin, "Paylaşım çok yayıldı. Bursalı iş adamlarından, Bursaspor'un taraftar grubu Teksas, esnaf ve vatandaşlarımızdan, hatta yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarımızdan bile mesajlar ve destek aldım. Hepsinin dua ettiğini, eksik bir şeyimiz olduğunda karşılamak istediklerini söylediler. Herkese teşekkür ediyorum. Göndermiş kadar oldularö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sağlık çalışanının açıklamaları

-Sağlık çalışanın gelmesi, çikolatayı görmesi

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/ BURSA