DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Zincirleme trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

Adana'da bir minibüs ile otomobilin yarışırken kontrolden çıkması üzerine meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si polis 3 kişi hafif yaralandı.

Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iddiaya göre, sürücüsünün ismi açıklanmayan 01 HA 154 plakalı minibüs, plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile yarışırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen 01 EKH 34 plakalı sivil polis aracına çarptı. Polis aracı da çarpışmanın etkisiyle duraktan çıkış yapan 01 M 0287 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Minibüsle yarışan otomobil kaza yerinden hızla uzaklaşırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri hafif makineli tüfeklerle çevrede güvenlik önlemi aldı. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, minibüsün sürücüsü ile polis aracında bulunan 2 polisin hafif yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken kazaya sebebiyet olduğu iddia edilen otomobilin bulunması için polis çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden genel görüntü

-Yaralanan polis memurunun görüntüsü

-Sağlık ekibinin müdahalesinden görüntü

-Yaralı sürücünün ambulansa alınması

-Araçların görüntüsü

Haber: Nuri PİR-Kamera: Anıl ATAR/ADANA,

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Çorum'da gönüllüler, maske üretiyor

ÇORUM'da halk eğitim merkezlerinde ev hanımları tarafından hastanelerin ihtiyacı için maske üretiliyor.

Çorum Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'nda hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için maske üretimi başladı. Usta öğreticiler ile ev hanımlarından oluşan gönüllüler, maske üretiyor. İlk etapta üretilen 2 bin 750 maske, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine teslim edildi. Kentte toplamda 60 bin adet maske üretilecek. Özel bir kumaştan üretilen maskeler, 3 kez kullanılabiliyor.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hamza Kalınsazlıoğlu, üretimin devam ettiğini belirterek "Toplamda 60 bin adet maske üreterek, hastaneye teslim etmeyi planlıyoruz. Usta öğreticilerimiz, kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak evlerinde ve merkezlerde üretim yapıyor. Bu zor süreçte elimizi taşın altına koyduk. Koronavirüs salgını dolayısıyla fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanlarında olduğumuzu bilsinler." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Maske üretim çalışmaları

-Şube Müdürü Hamza Kalınsazlıoğlu röp.

-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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Trafik zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını denetliyor

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Denetim ekipleri, koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm toplu taşıma araçlarını denetledi.

Ekipler, gün içinde çok sayıda vatandaşın bindiği dolmuş ve halk otobüslerini halk sağlığını koruma adına belirlenen kriterlere göre denetledi. İl ve ilçelerdeki tüm toplu taşıma araçları, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'si oranında yolcu kabul edecek ve araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacak. Genelgeye göre yolcular yan yana oturmayacak. Ekipler denetim sırasında hem şoför hem de yolcuları bu kurallara hassasiyetle uymaları konusunda uyardı. Yolculara ve şoförlere salgın tehdidine karşı halk sağlığını korumak adına yürürlüğe giren genelgelere uymaları gerektiğini belirten Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdür Vekili Zekeriya Özmüş, "Herkes tek oturacak. Bu konuda yolcu da şoför de birbirine yardımcı olacak. Halk sağlığı önemli. Gelen genelgeler doğrultusunda hareket edeceğiz. Halk sağlığı için bu kurallara uymak zorundayız" dedi. Trafik Zabıta Denetim ekipleri, koronavirüs salgınına karşı toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemi yapıldığına dair bulundurulması gereken etiketleri de kontrol etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Dolmuşların görüntüsü

-Zabıta memuru dolmuş şoförü ile konuşurken

-Durağa gelen dolmuşu durduran zabıtalar

-Zabıtalar dolmuşa binerken

-Zabıta şoför ve yolcularla konuşurken

-Denetimden genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Karantina altındaki TIR sürücüsü, devlete teşekkür etti

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde bulunan Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdunda karantina altında tutulan TIR sürücüsü Rıdvan Karakaş, devletin tüm ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek teşekkür etti.

Ukrayna'dan Karasu Limanı'na gelen 88 TIR sürücüsü, Serdivan'da bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. 5 gündür karantina altında tutulan ve sağlık durumları kontrol edilen sürücüler tek kişilik odalarda bekletilirken, yurtların önünde acil durum için 112 Acil ekibi bekletiliyor.

5 gün önce yurda getirildiği otobüsten Türk Bayrağı ile inen Rıdvan Karakaş bugün hava almak için balkona çıktı. Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli, Rıdvan Karakaş'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çekilen egzersiz videolarını izleyerek egzersiz yapmasını tavsiye etti.

Ailesinin Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşadığını belirten ve kendisine soru yönelten basın mensuplarının sorularını cevaplayan Rıdvan Karakaş, "Devletimiz sağ olsun, her şeyimizi veriyor. Alınan bu önlem güzel bir önlem. Kendi ailemizden ziyade milletimiz için yapılmış bir önlem. 88 kişiyle yolculuk yaptık, bu yüzden böyle karantina altındayız. Kendi ailemden ziyade başka bir vatandaşa sıçramasına sebep olursak bunu vicdan azabı var. Burada dinleniyoruz aslında, tek sorun yalnız kalmak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Rıdvan Karakaş'ın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli ile konuşması

Rıdvan Karakaş'ın soruları yanıtlaması

Detay

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

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Park, sokak hayvanlarına kaldı

Koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasının ardından Burdur Cumhuriyet Parkı sessizliğe büründü.

Burdurlular, 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağına çoğunlukla uyuyor. Günün her saatinde birçok yaşlı insanın vakit geçirdiği Cumhuriyet Parkı'ndaki banklar, koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üzeri kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasının ardından sessizliğe büründü. Bomboş kalan parkta sokak hayvanları güneşlendi.

Metin Atagündüz (58) adlı vatandaş "Eskiden burada oturacak yer olmuyordu virüs hadiselerinden önce. Şimdi bomboş. Köpeklere kaldı park" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Parkta uyuyan köpekler

Metin Atagündüz ile röp

Boş banklar

Detay

HABER -KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

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Trakya'nın en büyük giyim pazarına, 'koronavirüs' arası

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kurulan ve Trakya'nın en büyük giyim pazarı, koronavirüs tedbirleri ve İçişleri Bakanlığı'nın ek genelgesinin ardından bugün son kez kurularak, ara verdi.

İçişleri Bakanlığı, 'Koronavirüs tedbirleri' kapsamına 81 il valiliğine gönderdiği ek genelde, il, ilçe ve beldelerdeki mahalle, semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Genelgeye göre, vatandaşların sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda, temizlik maddelerinin karşılandığı pazarlarda giyim, oyuncak, ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyeceğini açıklamasının ardından Trakya'nın en büyüğü olan ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kurulan giyim pazarı son kez kuruldu.

Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, pazarın bakanlığın verdiği talimat doğrultusunda bugün son kez kurulduğunu ancak esnafın çoğunluğunun da tezgah açmadığını söyledi. Üstek, "İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile giyim pazarımız bugün son kez kurulmuştur. Saat 17.00'ye kadar esnafımız açıktır. Saat 17.00 itibariyle geçici bir süre hiç bir giyim pazarı kurulmayacaktır.170 esnafımız vardı. Bugün 30 esnafımız ya var, ya yok" dedi.

'İNŞALLAH ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Çorlu'da, yıllardır giyim pazarında tezgah açtığını belirten İmdat Arslan, "Başımıza böyle bir koronavirüs diye bir illet geldi. Bütün dünya sıkıntı çekiyor bu konuyla ilgili. İnşallah bunun üstesinden geliriz. Müslümanlar olarak şöyle bir dua ediyoruz. Allah bu belayı başımızdan kaldırsın, hayat devam etsin. Eskisi gibi kurulu düzen gibi hayat akışından devam etmesi için Allah'a yalvarıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Pazardan görüntü

-Boş tezgahlardan görüntü

-Tezgah açanlardan görüntü

-Pazarcı İmdat Arslan Röp.

-Pazarcılar Odası baş. Kenan Üstek Röp.

-Genel ve detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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HDP önündeki eylemde 207'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, sosyal mesafe kuralına göre 207'nci günde de sürdürüyor. Kızı Çiğdem (21) için oturma eylemi yapan Yasin Kaya, "Kızım neredeysen gel baba-kız el ele tutuşup evimize gidelim, sıcak çorbamızı içelim" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

'BABA-KIZ ELELE TUTUŞUP EVİMİZE GİDELİM'

2014 yılında Ağrı Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisiyken terör örgütü tarafından kaçırılan kızı Çiğdem için oturma eylemi yapan Yasin Kaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye özen gösterip, 65 yaş ve üstü aileleri eve gönderdiklerini belirtirken, kızına da teslim ol çağrısında bulundu. Kızının dönmesi halinde yeniden okula göndereceğini ve eğitimine kaldığı yerden devam edeceğine işaret eden Kaya, şöyle konuştu:

"Bugün 207 gündür biz buradayız. Koronavirüs gibi ciddi bir hastalık var ama biz yine buradayız. 65 yaş ve üstü arkadaşlarımız tedbir amaçlı evlerine döndü, hastalık gittiği zaman geri gelecekler. 207 sene de gitse ben kızımı almadan HDP önünden gitmeyeceğim. Ben burada kalacağım. Buradan kızıma da seslenmek istiyorum. Kızım eğer beni görüyorsan, duyuyorsan kaç gel. Güvenlik güçlerimize teslim ol. Babanın elinden tut, evimize gidelim. Sıcak çorbamızı içelim, ben seni yeniden okutacağım kızım. Seni okula göndereceğim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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HDP il binası önünden detay

Oturma eylemi yapan ailelerden detay

Yasin Kaya'nın konuşması

Kızının fotoğrafı

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL- Selim KAYA,

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Ordu'da dezenfekte tüneline ilgi

ORDU'da koronavirüsten korunmak için geliştirilen 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneline vatandaşlar ilgi gösteriyor. Tünelden gelip geçenler, kendilerini dezenfekte ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkanlarla 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneli tasarlanarak, marka tescili için başvuru yapıldı. İlk etapta kent merkezinde 15 Temmuz Demokrasi meydanına kurulan 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, sokaktaki vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Otomatik sensörler aracılığı ile devreye giren tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salarak, içinden geçen vatandaşların kıyafetlerindeki zararlı bakterileri temizliyor. Zorunlu olarak sokağa çıkan vatandaşlar bu tünelden geçerek, elbiselerini dezenfekte ederken, uygulamanın il genelinde ve Türkiye'ye yayılması için de çalışma başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, Türkiye'de böyle bir uygulamanın ilk kez Ordu'da gerçekleştiğini belirterek, dezenfekte tünelinin insan sağlığını etkileyecek her hangi bir madde içermediği söyledi. Okutucu, "Vatandaşlarımız tünelin başlangıcından sonuna kadar 10 saniye içerisinde yürüdüğü müddetçe 360 derece tüm kıyafetine temas ederek herhangi sağlık ve hijyen sıkıntısı bulunmamakta" dedi.

'GAYET GÜZEL DÜŞÜNÜLMÜŞ'

Vatandaşlar ise uygulamanın oldukça güzel olduğunu belirterek kısa sürede il geneline yayılmasını istiyor. Tünelden geçerek elbiselerini dezenfekte eden Erhan Yılmaz, "Gayet güzel bir uygulama. Bunun Türkiye'nin her tarafında uygulanması lazım. El ve elbise dezenfektesi var, tünelden geçtim gayet güzel düşünülmüş bir proje" dedi.

Dezenfekte tünelinden geçen Barış Egem ise, sistemin oldukça başarılı olduğunu belirterek Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir çalışma yaptığı için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Muhabir anonsu

-Sefa Okutucu ile röportaj

-Vatandaşlarla röportaj

-Dezenfekte tünelinden geçen vatandaşlardan görüntü

-Dezenfekte tünelinden detay görüntü

-El dezenfekte görüntüsü

-Tünel önünde bekleyen vatandaşlardan görüntü

-Tünelden görüntü (drone)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU