DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

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6 saat önce

HDP önündeki eylemde 208'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP İl binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre 208'inci günde de sürdürüyor.

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HDP önündeki eylemde 208'inci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP İl binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre 208'inci günde de sürdürüyor.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.

2015 yılında PKK tarafından kaçırılan oğlu Mahmut (19) için Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Emin Arslan, oğluna teslim ol çağrısında bulundu. Oğlu Mahmut'un HDP'liler aracılığıyla kaçırıldığını belirten Arslan, "Oğlum 2015'te HDP'nin eliyle, birbirlerine teslim ederek zorla kaçırıldı. 208'inci gündür buradayız. 208 sene de geçse buradan kalkmayacağız. Oğlumuzu bize teslim edene kadar buradayız. Daha 14 yaşındaydı oğlum, silah nedir bilmezdi. Buradan oğluma da bir çağrım var, oğlum eğer beni duyuyorsan hiç korkma teslim ol. Fırsat bulursan polisine, askerine teslim ol oğlum, korkma" dedi.

Görüntü Dökümü

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Oturma eylemindeki aileler

Emin Arslan'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Selim KAYA -Kamera: Emrah KIZIL /DİYARBAKIR,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 274 MB

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Erasmus öğrencileri Düzce'de karantinaya alındı

ERASMUS kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler Düzce'de yurtta karantinaya alındı.

Yurt dışında Erasmus kapsamında öğrenim gören öğrenciler, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Düzce Konuralp Mahallesi'nde bulunan Necla Pekolcay Kız Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı. Gece saatlerinden itibaren İstanbul Havaalanı'na gelen 280 öğrenci otobüslerle yurda getirildi. Yapılan kontrollerin ardından yurda alınan öğrenciler 14 gün boyunca yurtta bulunacak.

Bu arada, yurtta kalan öğrencilere ve ailelerine mesaj gönderildi. Gece saatlerinde Ankara, İstanbul, Sakarya, Kocaeli gibi illerden gelen öğrenciler ile aileleri yurtta kalan eşyalarını aldı. Aileler, "Burasının karantina yurdu olduğu ve eşyalarımızın alınması gerektiği yönünde mesaj geldi. Bizde eşyalarımızı almaya geldik." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Karantinaya alınan kişilerin otobüslerle getirilmesi

Yapılan kontrollerden görüntü

Gece saatlerinde eşyalarını alan öğrencilerin görüntüsü

Öğrenci aileleri ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Antalya Muratpaşa'da 5 mahallede birden çalışma

MURATPAŞA Belediyesi, 3 boyutlu yazıcılarla ürettiği siperlikli yüz maskelerini virüsle sokaklarda mücadele eden hijyen ekiplerine dağıtırken 10 arazöz ve 74 kişiden oluşan ekip Etiler, Dutlubahçe, Kızılarık, Kızıltoprak ve Konuksever mahallelerine girdi.

Mahallerde cadde ve sokaklar, pazar yerleri, parklar baştan sona dezenfekte edildi.

Antalya'da 500 bini aşkın nüfusu ve hastaneleri ve diğer kamu kurum kuruluşlarıyla kent yaşamının merkezi olan Muratpaşa'da koronavirüs salgınına karşı her alanda mücadelesini sürdüren Muratpaşa Belediyesi, hafta sonu mesaisine de günün ilk ışıklarıyla birlikte başladı.

10 arazözle birlikte 74 kişinin yer aldığı hijyen ekipleri güne her zamanki gibi Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Topum ve İnovasyon Merkezleri'nde (ASSİM) ve Temizlik İşleri Müdürlüğü işyerinde toplantıyla başladı. Ekipler burada hem toplum sağlığı hem de kendi sağlıklarını korumak için alınması gereken önlemleri tek tek gözden geçirdi, virüsle mücadele kullandıkları ekipmanları kontrol etti. Ekiplere bugün, Muratpaşa Belediyesi'nin ASSİM'de bulunan Robotik Kodlama ve Teknoloji Eğitim Merkezi'nde 3 boyutlu yazıcılarla üretilen siperlikli yüz maskeleri de dağıtıldı.

Son kontrollerin ardından ekipler, Etiler, Dutlubahçe, Kızılarık, Kızıltoprak ve Konuksever mahallelerinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları için dağıldı. Mahallelerde arazözler cadde ve sokakları ilaçlı sularla yıkarken dezenfekte ekipleri de pazar yerleri ve parklar başta olmak ortak kullanım alanlarını dezenfekte etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ekiplere siperlikli yüz maskesi dağıtılırken

Ekiplerin toplu halde ordu gibi beklerken

Sıraya geçmiş ekiplerin beklerken

Kamyonların önünde bekleyen görevliler

Araçların yolları ve caddeleri dezenfekte ederken

Yan yana dizilmiş beyaz kıyafetli görevlilerin dezenfekte yaparken

Detay

HABER -KAMERA: ANTALYA,

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Bursa'da, şehirlerarası seyahat kısıtlama uygulaması başladı

BURSA'da, şehirlerarası yolculuğun valilik iznine tabi olduğunun açıklanmasının ardından, emniyet ekipleri uygulamalarına başladı. Ekipler, konuyla ilgili olarak sürücülere ve yolculara uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre iller arası otobüs seferleri valilik izniyle yapılabilecek. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararla; tedbirlerin etkinliğinin artırılarak, virüsün yayılmasının engellenmesi ile toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak esas alınacak.

Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerine yönelik bu düzenleme sonrasında, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de harekete geçti. Şehrin giriş ve çıkış noktalarında emniyet müdürlüğü ekipleri, Antalya, Eskişehir, İstanbul, Ankara gibi birçok şehre seyahat eden araç sürücülerini ve yolcu taşıyan otobüsleri durdurdu. Sürücülere ve yolculara kanun hakkında bilgilendirme yapan emniyet ekipleri, zorunlu olmadıkça şehirlerarası yolculuk yapılmaması gerektiğini söyledi.

Bursa-Ankara karayolu üzerinde uygulama yapan ekipler, vatandaşlara sosyal mesafe konusunda da uyarılarda bulundu.

Görüntü dökümü;

-Pols ekiplerinin uyarısı

-Uygulamadan detaylar

-Yoldan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/BURSA,

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Manisa'da otobüslerde koronavirüs denetimi

MANİSA'da şehirler arası ve şehir içi otobüsler, koronavirüs tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığı konusunda denetleniyor.

Koronavirüs salgınına ilişkin açıklanan yeni tedbirler sonrası polis ekipleri, şehirlerarası ve şehir içi yolcu otobüslerinde denetimlere başladı. Ekipler durdurdukları otobüslerde koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyulup uyulmadığını kontrol etti. Trafik ekipleri, vatandaşlara sağlık günler dileyerek, dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Ayrıca hazırlanan broşürler, vatandaşların ve şoförlerin görebileceği yerlere asıldı. Yolculuk yapan vatandaşlar, denetimden ve alınan tedbirlerden memnuniyetlerini kaydetti.

YOLCULAR UYGULAMADAN MEMNUN

Manisa'dan Kocaeli'ne giden Hakan Türkoğlu (23), "Alınan tedbirler çok güzel. Maskelerimizi, eldivenlerimizi takarak yolculuk yapıyoruz. Yolcularla arada mesafeler var. Yapılan denetimler, bizim sağlığımız için çok önemli. Bu denetime ilk defa Manisa'da denk geldim. Çok memnun kaldım" dedi. Manisa'dan İstanbul'a giden evli ve 4 çocuk babası Haluk Küçük (65), "Tedbirler bence gayet yerinde. Olması gerektiği gibi. Çünkü bu virüs, çok tehlikeli bir şekilde ilerliyor. Rabbim yardımcımız olsun. Otobüste yolculuk sırasında insanlarla aramızda bir dolu koltuk bir dolu koltuk boş şekilde mesafeler var. Bu da çok güzel" diye konuştu. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde şehir içi yolcu taşıyan minibüs şoförü evli ve 2 çocuk babası Yunus Yüksel (44), "Aracımızın kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıyoruz. Yolcularımız da bilinçli. Koltuklar da bir dolu bir boş oturuyorlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Anons

Yolcu otobüsünün durdurulması

Polis ekiplerinin uyarıları

Uyarıcı broşürlerin araçlara asılması

Yolculardan Hakan Türkoğlu ve Haluk Küçük röp

Şehiriçi minibüs şoförü Yunus Yüksel röp

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Halkların Demokratik Partisi, Koronavirüs, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 12:58 Kaynak: DHA

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