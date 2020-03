DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

Kütahya'da bir köyde koronavirüs karantinası

KÜTAHYA Valiliği, koronavirüs önlemleri kapsamında pozitif vaka görülmesi üzerine Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyünün karantina altına alındığını açıkladı.

Kütahya Valiliği, Simav ilçesine bağlı Yeşildere köyündeki bir vakada koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle karantina uygulamasının başlatıldığını açıkladı. Valilik açıklamasında, "İlimiz Simav ilçesi, Yeşildere köyünde tespit edilen pozitif vaka nedeniyle karantina uygulanmaktadır. Lütfen, evde kalın. Bulunduğunuz şehirde, kasabada, köyde kalın. Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin" denildi. Yeşildere'de uygulanan karantina nedeniyle köye giriş çıkışların da kapatıldığı belirtildi.

Bolu'da araçlarda bulunanların ateşleri ölçüldü

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında trafik polisleri tarafından durdurulan araçlarda bulunanların sağlık personeli tarafından ateş ölçümleri yapıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin şehirler arası yollarının giriş çıkışlarının bulunduğu 8 noktada yol uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında D-100 Karayolu ile TEM Otoyolu'nun Bolu'ya giriş ve çıkışlarında bekleyen polis ekipleri, yolların her 2 güzergahında da araçları durdurdu. Araçlarda bulunanlara önce polis tarafından, sağlık personellerinin ateş ölçümü yapacağı söylendi. Daha sonra sağlık personelleri araçlarda bulunan kişilerin ateş ölçümlerini yaptı. Uygulama kapsamında herhangi yüksek ateşli kimseye rastlanmadı. Araçlarda bulunanlar zorunlu olmadıkça şehirlerarası seyahat etmemeleri konusunda uyarıldı. Vatandaşlar ise alınan tedbirlerden memnun olduklarını söyledi.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili bomboş

Antalya'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler uygulanırken, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ile sahil bandı ve yürüyüş alanları boş kaldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları ile sahil kenarlarında yürümek, koşmak ve spor yapmak dahil tüm aktiviteler yasaklandı. Yasağın ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, boş kaldı. Kışın en soğuk günlerinde de kalabalık olan sahil bandında tek kişinin dahi olmadığı görüldü.

Antalya Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı trafik asayiş ekipleri de Konyaaltı Sahili boyunca nöbet tuttu. Sahil bandına çıkan sokaklar da duba ve güvenlik şeridiyle kapatılarak, yaya ve araç trafiği engellendi.

Kent merkezinde ise günün her saati yoğun trafiğin olduğu Adnan Menderes Bulvarı ve Yüzüncü Yıl Bulvarı'nda da araç trafiğinin olmadığı, az sayıda sürücünün geçiş yaptığı görüldü.

Çeşmeliler eve kapandı

İZMİR'in turistik ilçesi Çeşme'de koronavirüs salgınına yönelik yetkililerin 'Evde kal' çağrısı karşılık bulunca, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde önlemler üst seviyeye çıkarıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanların 'evden çıkmayın' uyarıları İzmir'in Çeşme ilçesinde karşılık buldu. Vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçeye hafta sonu olmasına karşın gelen de olmadı.

Normalde yaz kış dolu olan Çeşme ilçe merkezi ile çarşısı, marinası ve sahil yolu ile turistik Alaçatı Mahallesi'nin boş olduğu gözlendi.

Çocuklardan klipli 'evde kal' mesajı

MANAVGAT Belediyesi Çocuk Korosu öğrencileri, koronavirüsle mücadeleye destek vermek için kameraların karşısına geçti. 7-14 yaş arası çocuklar Michael Jackson 'ın 'We Are The World' şarkısının uyarlamasını evlerinden seslendirerek Türkiye'ye 'Yarınlarımız için evde kal' mesajı verdi.

Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu'nun 7-14 yaş arası 45 koristi, koronavirüs ile mücadeleye destek vermek için kameraların karşısına geçti. Manavgat Belediyesi Çocuk Korosu şefi müzisyen Tayfun Yılmaz Yavuz Durak'ın Mavi Gezegen şarkısı ile Micheal Jackson'un 'We Are The World' şarkısını tek bir şarkı haline getirerek koristlerini evlerinde seslendirmeleri için organize etti. Video kurgu ve animasyonu Serkan Köse tarafından gerçekleştirilen ve 'Yarınlarımız için evde kal' mesajının verildiği video Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in Youtube kanalı ve sosyal medya hesaplarından yayınlandığı anda herkes tarafından büyük beğeni topladı.

Evlerinden şarkıyı seslendiren çocuklar güzel sesleriyle büyük ilgi çekti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, sosyal medya paylaşımında çocuklara teşekkür etti. Sözen, "Çocuk koromuz yaptıkları bu güzel ve anlamlı çalışmayla tüm Türkiye'ye mesaj verirken, bu zorlu günlerde hepimizin yüzünün gülümsemesine neden oldu. Çocuklarımı çok seviyorum. Çocuklarımızın Atatürk Kültür Merkezi'nde hep bir arada konser verecekleri günleri iple çekiyoruz. Tüm çocuklarıma ve klibin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Bodrum'da denizde hortum

MUĞLA'nın Bodrum ilçesi Akyarlar açıklarında denizde oluşan hortum kısa süreli paniğe neden oldu.

Bodrum'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmurun ardından Bodrum'un Akyarlar mevkii ile Yunanistan'ın İstanköy (Kos) adası açıklarında oluştu. Bodrum'a yakın bir noktada oluşan ve kısa süreli paniğe neden olan hortum bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Hortum, bir süre deniz üstünde görüldükten sonra dağılarak gözden kayboldu.

Antalya'da balkondan balkona spor

ANTALYA'da, spor eğitmeni Ülker Pınar Eren , kurduğu ses ve müzik sistemiyle kendisi gibi koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan komşularına balkondan spor yaptırdı.

Kentte koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalanların, özellikle sportif faaliyetlerini balkonlara taşıdığı görüldü. Salgın öncesi her sabah Muratpaşa ilçesindeki Bayındır Parkı'nda spor yapan ev kadınları, Muratpaşa Belediyesi spor eğitmeni Ülker Pınar Eren sayesinde balkonlarında egzersiz yapmaya başladı. Kadınlara, balkonda eşleri ve çocukları da eşlik etti.

Kendi evinin balkonuna müzik ve ses sistemi kuran spor eğitmeni Ülker Pınar Eren, kulaklıklı mikrofonla komşularına sesleniyor. Evlerinden çıkamayan komşularına spor yaptırmaktan mutlu olduğunu belirten Eren, "Kendim ve komşularımın üzerlerindeki negatif enerjiyi atmamız için böyle bir proje geliştirdim. Koronavirüsten sonra hafta sonları evde spor yapıyordum. Komşularımı da bu aktiviteye dahil etmek istedim. Onları bir nebze de olsa stresten kurtarma hem de kilo sorunu olanlara faydam olur, düşüncesi ile böyle bir şey düşündüm. Hem mesafe sorunu yok hem temas yok. Komşularım bana eşlik ediyor. Her cumartesi ve pazar bu etkinliği yapıyoruz" diye konuştu.

Marmarisliler 'Evde kal' çağrısına uydu cadde ve sokaklar ile sahiller boş kaldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, vatandaşlar ve yerleşik yaşayan yabancılar, sıcak havaya rağmen 'Evinizde kalın' çağrısına uydu.

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 23 derece gösterdiği Marmaris'te, vatandaşlar ile yerleşik yaşayan yabancılar 'Evinizde kalın' çağrısına uyunca, cadde ve sokakların yanı sıra sahiller boş kaldı. Normalde hafta sonları, güneşli havalarda halkın yoğun olarak yürüyüş yaptığı Atatürk Caddesi'nden Turban mevkiine kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yolu boyundaki yürüyüş yolu ile buradaki plajlar, sesizliğe büründü.

İlçenin en işlek caddeleri olan Atatürk Caddesi, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Kemal Seyfettin Elgin Caddesi'nde, terkedilmiş izlenimi uyandırdı.

Tekstil, market ve alışveriş mağazalarının bulunduğu Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu'nda ise kısmen de olsa diğer caddelere göre yoğunluk olduğu görüldü. Ellerinde eldiven yüzlerinde maske ile hızlı şekilde alışverişini yapan vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu.

Alışverişten dönen Gülben ve Demir Karaabak çifti, "10 gündür izole olduk, evden dışarı çıkmadık. Hava çok güzel ama tedbirimizi almalıyız. Temel ihtiyaçlarımızı alışveriş yaıp karşıladıktan sonra, hızlı bir evimize dönüyoruz" dedi.

Hamdi Tanrıver de "Hava çok güzel ve dışarı çıkma isteği uyandırıyor. Biraz daha sabrederek evimizde kalmalıyız. İhtiyaçlarımı karşılamak için alışverişimi yaptım, hızlı adımlarla evime dönüyorum. Herkes evde kal çağrılarına uymalı. Uymazsak, evde kalma sürece daha da uyabalir ve daha kötüsü olabilir" diye konuştu.

Hırsızlık şüphelilerini güvenlik kamerası görüntüleri yakalatttı

DENİZLİ'de 7 farklı hırsızlık olayına karıştıkları ileri sürülen 5 kişi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Acıpayam ile Tavas ilçe jandarma karakol komutanlığı ekiplerince, her iki ilçede çapa makinesi ve nakil kablo hırsızlığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Jandarma, hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde 16 farklı güvenlik kamerası kayıtlarını yaklaşık 37 saat süreyle inceledi. Görüntülerden şüphelileri tespit eden jandarma, evlerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlerda, şüpheliler İ.K. (40), Ü.B. (44), İ.İ. (47), A.A. (56) ve N.D. (64) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliye ev hapsi verildi.

