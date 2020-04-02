DHA YURT BÜLTENİ- 8 - Son Dakika

Ambulansta muayene edilen yaşlıyı polis evine götürdü

SİVAS'ta polis ekiplerinin yaptığı kontroller sırasında sokakta dolaştığı tespit edilen H.Ş.(70) durduruldu. Öksürüğü olduğunu söyleyince koronavirüs şüphesiyle olay yerine ambulans çağrıldı. Muayenesi yapılan H.Ş., bir bulguya rastlanmayınca polis ekiplerince evine bırakıldı.

Sivas'ta 65 yaş üstü olanlar ve kronik rahatsızlıkları bulunanların sokağa çıkma yasağına uymaları konusunda polis tedbirlerini sıklaştırdı. Kent merkezinde Hikmet Işık Caddesi üzerinde rastlanan H.Ş.'yi polis ekipleri durdurdu. Kimlik ibrazında bulunamayan H.Ş., biraz öksürük problemi bulunduğunu bildirdi. Bunun üzerine sosyal mesafeyi koruyan polis ekipleri, koronavirüs şüphesi üzerine olay yerine ambulans istedi. Caddeye gelen sağlık ekipleri maske ve eldiven giydirdikleri H.Ş.'nin ateşini ölçtükten sonra ambulans içerisine alarak muayenesini gerçekleştirdi. Ekipler, H.Ş.'ye son 15 günde hastaneye gidip gitmediği, İstanbul'dan her hangi bir yakınının gelip gelmediği gibi sorular yöneltti. Yapılan muayenede bir olumsuzluğa rastlanmayınca ambulanstan indirilen H.Ş., polis ekip otosuna alınarak evine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

-Yaşlı adam ve polis ekibinin görüntüsü

-Ambulansın gelişi

-Sağlık ekibinin yaşlıya maske ve eldiven verip ateşini ölçmesi

-Ambulansta muayenesi

-Ambulanstan indirilmesi ve götürülüşü

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

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Pazara ateşleri ölçülerek alınıyorlar

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında halk pazarına gelenlerin zabıta ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor.

Çorlu'da, bugün kurulan ve ilçenin en büyük sebze ile meyve pazarı olan Perşembe Pazarı'nda koronavirüs salgını nedeniyle önlemler arttırıldı. Pazara giriş ve çıkışlar ayrı noktalardan sağlanırken, pazara gelenlerin ateşleri ölçülüyor. Esnaf, maske ve eldiven takarak önlem alırken, vatandaşların ürünleri seçmesine izin verilmiyor.

Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üstek, koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerin üst düzeye çıkarıldığını belirterek, "Koronovirüs tedbirlerimizi aldık. Pazara bir giriş, birde çıkış kapısı yapıldı.Girişlerde sosyal mesafe ile giren herkesin ateş ölçümü yapılıyor.Pazarda şuanda 60 esnafımız tezgahlarını açtı. Burada alınması gereken tüm tedbirleri aldık. Eldiven ve maskelerimizi takıyoruz. Mallarımızı seçtirmiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Pazar yerinde alınan önlem

-Pazara gelenlerin ateşinin ölçülmesi

- Zabıta ekiplerinin çalışması

-Oda Başkanı Kenan Üstek Röp.

-Genel ve detaylar

(Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Yaşlı adamı, eve yardım kolisi getiren Vefa Ekibi kurtardı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde boğazını bıçakla kestikten sonra, iple kendini tavana asarak intihar etmek isteyen Ömer Ç. 'yi (71), tesadüfen eve yardım kolisi getiren İnegöl Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde İnegöl ilçesindeki Yeniceköy Mahallesi 'nde meydana geldi. Yanlız yaşayan Ömer Ç. (71), evinin bahçesindeki depoya gidip, bıçakla boğazını kesti. Yaralanan yaşlı adam, daha sonra tavana bağladığı iple intihar girişiminde bulundu.

Bu sırada eve yardım kolisi getiren İnegöl Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, ipte asılı yaşlı adamı fark etti. İpi keserek Ömer Ç.'yi kurtaran görevliler hemen 112 Acil Servisi aradı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Ömer Ç., tedavi altına alındı.

Görüntü dökümü;

-Yaşlı adamın hastaneye getirilişi

-Yaşlı adamdan ve hastaneden detaylar

Süre: 32 saniye, Boyut: 6 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL ( Bursa ),

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Niğde'de koronavirüs tedbiri ihlalinden 5 iş yeri ve otobüs firmasına ceza

NİĞDE'de koronavirüs salgını tedbirlerini ihlal eden 5 iş yeri ile bir otobüs firmasına toplam 5 bin 910 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kentin 9 giriş noktasında, şehir dışından gelen sürücüler ile araçtakilerin ateşlerini ölçüyor. Dışarı çıkmamaları konusunda uyarıp, koronavirüs hakkında bilgi veriyor. Ayrıca kurallara uymayan iş yeri ve otobüs firmalarına da ceza kesiyor. Bu kapsamda, şehir dışından gelen 40 aracın, kente girişine izin verilmedi. 5 iş yerine 5 bin 126, bir otobüs firmasına da 784 lira para cezası kesildi.

Niğde İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu uygulama yerlerini inceleyerek bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polisler araçları durdurken görüntü

-Vatandaşların ateşi ölçmeleri

-Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun bilgi laması

-Detay görüntüler

Süre: 01'24" Boyut: 116 MB

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

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Kozan'da sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçeye giriş yapan araçlarda denetim yaptı.

Kozan- Adana yolu uygulama noktasında polis ekipleri gün boyu ilçeye giriş yapan araçları durdurarak sürücü ve yolcuların ateş ölçümlerini yaptı. Denetimler sırasında sürücülerin ehliyet ve kimliklerine bakıldı. 65 yaş ve üzerinde olan vatandaşların da izinleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde Mersin'den Tufanbeyli'ye seyahat eden 74 yaşındaki bir vatandaşın izin belgesi ile seyahat ettiği de gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otomobilin durdurulması

Otomobil içindeki yaşlı vatandaş

Yol izin belgesinin sorulması

Minibüsün durdurulması

Trafik polisinin şoför ile konuşması

Yolcu sayısını sorması

Sürücülerin ve yolcuların ateşlerinin ölçülmesi

Genel ve detaylar

SÜRE: 02'38" BOYUT: 292 mb

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),

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AKÜ'lü öğretim üyeleri, 3 boyutlu yazıcıyla sarf malzeme üretiyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Biyomedikal Mühendislik Bölümü öğretim üyeleri, koronavirüs ile topyekün mücadele kapsamında basit malzemelerle düşük maliyetli yüz maskesi hazırlarken, 3 boyutlu yazıcılarla da malzeme üretimine başladı.

AKÜ Biyomedikal Mühendislik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Sadık Kağa, Dr. Öğr. Üyesi Uğur Fidan ve Arş. Gör. Ahmet Fatih Yuran tarafından oluşturulan ekip, sağlık çalışanları başta olmak üzere koronavirüs salgınıyla mücadelede görev alanların kişisel koruyucu malzeme ihtiyacına cevap vermek amacıyla basit malzemelerden kişisel koruyucular üretmeye başladı. Ekip, 3 boyutlu yazıcılarla da yoğun bakım ünitelerinin ihtiyacı olan ventilatör üretimine başladı.

Arş. Gör. Ahmet Fatih Yuran, 3 boyutlu yazıcısı olan herkesin çeşitli koruyucu ekipmanları yapmaya çalıştığını, kişisel koruyucu ekipmanlar üzerinde çok çalıştığını belirterek, "Özellikle siperlikli koruyucu maske gibi ekipmanlar üzerinde çalıştılar. Biz Biyomedikal Mühendislik Bölümü olarak ne gibi katkılar sağlayabiliriz, bunun üzerine kafa yorduk. Pandemi ülkemize geldiği andan itibaren bu konuda araştırmalarımızı, bütün çabamızı bu konuya yönlendirdik. Oluşturduğumuz çalışma grubu ile bu konularda çalışmaya başladık. 3 boyutlu yazıcılarla bir siperlik hazırlanması yaklaşık 2 saati alıyor. Benzer siperlikler üretmeyi denedik. Bu siperliklerin hijyen açısından sorun teşkil ettiğini gözlemledik. Halkımız iyi niyetli olarak hazırladıkları süperlikleri sağlıkçılara ulaştırabiliyor, ancak bu tip sterilizasyondaki sorunlar daha büyük problemler yaratabiliyor. Dolayısıyla buna nasıl çözüm buluruz diye kendi aramızda epey tartıştık. Basit malzemelerle hızlı üretilebilecek bir çözüm önerisi sunduk. Herkesin kolayca üretebileceği yüz koruyucu maske modelini halkımıza sunacağız" diye konuştu.

MALZEMENİN KENDİSİ VİRÜSÜ ÜZERİNDE BARINDIRACAK ÖZELİĞE SAHİP

3 boyutlu yazıcıların medikal alanda çok fazla kullanılmaya başlandığını aktaran Ahmet Fatih Yuran, "Çok da ümit vaad edici bir teknoloji bu. Bizim özellikle bu konuda çalışan kişilerden, kurumlardan isteğimiz, daha kritik ekipmanlar üzerinde yoğunlaşsınlar. Örneğin ventilatör gibi problemleri çözmeye çalışsınlar. Yüz koruyucu ve maske gibi konularda başka çözümler üretilmesi mümkün. Yüz maskeleri ve siperlikler gibi malzemelerin 3 boyutlu yazıcılarla üretilmesinin çok fizibil olmadığını gördük. Üretim süreleri büyük bir problem olmakla beraber malzemenin kendi iç yapısından dolayı virüsün yayılmasına, virüsün bu malzeme üzerinde barınmasına imkan sağlayacağını gözlemledik. Kumaş şapka ve plastik malzemenin sterilize edilmesi çok daha kolay, ancak diğer ürünler bu anlamda çok uygun gözükmüyor" dedi.

ENERJİYİ SARF MALZEMELERE HARCAMAK DAHA ETKİLİ OLACAK

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Fidan ise sarf malzeme üretimine de büyük ihtiyaç olduğunu söyledi. Fidan, " Ventilatör cihazları ile ilgili çok ciddi bir açık, bir problem var. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı gerekli çalışmayı ve yatırımı yapıyor. Biz de aşırı bir ihtiyaç durumuna nasıl çözüm üretebiliriz diye düşünerek, mevcut ventilatörlerin en azından birden fazla kişiye uygulanabileceği ufak aparatlar yaptık. Bunlar hem üretimi kolay hem de büyük bir kriz durumunda daha etkin olacağını düşünerek ürettiğimiz ürün. Bu aparatlarla mevcut yoğun bakım ünitelerini 2 katına kadar artırmak mümkün olacak. Mekanik ventilatörlerle ilgili çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Ventilatör aparatı için 3 boyutlu yazıcıda 4 saatte 1 tane üretim yapabiliyoruz, kişisel koruyucu için de 2 saatlik bir zaman harcıyoruz. Bizim ürettiğimiz koruyucu yüz maskesinden 90 saniyede 1 tane üretiyoruz. Yani kişisel koruyuculara harcayacağımız enerjiyi sarf malzemeyi üretmeye harcarsak çok daha etkin olacağını düşündük" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Laboratuar ortamında koruyucu yüz maskesi üretiminden detaylar

3 boyutlu yazıcı ile ventilatör aparatı üretiminden detay görüntüler

Arş. Gör. Ahmet Fatih Yuran'ın açıklamaları

Dr. Öğr. Üyesi Uğur Fidan'ın açıklamaları

HABER -KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, -

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Derikli kadınlar, günde 2 bin maske üretiyor

MARDİN'in Derik ilçesinde gönüllü kadınlar, halk eğitim merkezi bünyesindeki atölyede, özellikle sağlık çalışanlarının kullanabilmesi için günde 2 bin maske üretiyor.

Derik Halk Eğitim Merkezi'nde, koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanları ve ihtiyaç duyan kişilerin kullanabilmesi amacıyla maske üretim atölyesi kuruldu. 9 gönüllü kadının atölyede günde 2 bin tane ürettiği maske, ilçede çoğu sağlık kuruluşlarına olmak üzere dağıtılıyor. İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Çekmez, atölyede kadınların gönüllü olarak çalıştığını belirterek, "Günde 2 bin maske üretiyoruz. Maskeleri sağlık çalışanlarımıza ve halkımıza dağıtmayı planlıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü

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Atölyede maske üretimi

Röportajlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin),

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 343 MB

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