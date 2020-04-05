DHA YURT BÜLTENİ -8 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ -8

6 saat önce

Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangınADANA'da, Şubat ayında yangın çıkan, itfaiyenin 4 günlük çalışmasıyla söndürülen pamuk yağı fabrikasında yine yangın çıktı.

DHA YURT BÜLTENİ -8, System.String[]

Adana'da pamuk yağı fabrikasında yangın

ADANA'da, Şubat ayında yangın çıkan, itfaiyenin 4 günlük çalışmasıyla söndürülen pamuk yağı fabrikasında yine yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki bir pamuk yağı fabrikasında saman balyalarının bulunduğu alanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Bu arada aynı fabrikada 13 Şubat'ta çıkan yangın, 4 günlük müdahaleyle söndürülmüştü.

Görüntü Dökümü

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Yangını söndürmeye çalışan itfaiyeciler (Cep telefonu görüntülü)

- Yangın dumanı (Cep telefonu görüntülü)

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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Adıyaman'da yaşlıların emekli maaşları evinde veriliyor

ADIYAMAN'da, koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlılar arasında emekli olanların maaşları talepleri doğrultusunda Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi tarafından çekilerek sahiplerine teslim ediliyor.

Adıyaman Valiliği tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından emeklilerin çekilen maaşları sahiplerine teslim ediliyor. Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından bugün de Fatih Mahallesi'nde bulunan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların maaşları çekilerek evlerinde sahiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yetkililerin kapı çalması

Yetkililerin parayı teslim etmesi

Parasını alan vatandaşlar ile röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA

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Hırsızlık şüphelisi karı- kocaya ev hapsi

DENİZLİ'de 13 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen çifte mahkemece ev hapsi verildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağılı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Tavas ve Acıpayam ilçelerinde ev ve iş yerlerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Olayların yaşandığı bölgelerdeki çok sayıda güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.M. (37) ve eşi E.M. (35) olduğunu tespit etti.

JASAT koordinesinde Acıpayam ve Tavas İlçe Jandarma Komutanlıklarının ortaklaşa yaptığı operasyonda, S.M. ve E.M çifti yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda, çalıntı oldukları belirtilen 4 av tüfeği, 2 tabanca, 6 Cumhuriyet altını, 1 motosiklet, televizyon, elektrikli süpürge, ütü, matkap, mutfak robotu, motorlu testere gibi birçok elektrikli ve elektronik araç, gereç ele geçirildi. Jandarma ekipleri, ele geçirilen çalıntı ürünlerin tutanakla sahiplerine teslim etti.

Tavas ve Acıpayam'da 13 hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen çift, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan S.M ve eşi E.M.'ye ev hapsi verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Zanlıların adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Çalınan eşyaların sahiplerine teslim edilmesinden fotoğraf

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Buca'da pazaryerlerinde 'koronavirüs' önlemleri tam gaz

İZMİR'in en büyük semt pazarlarından olan Şirinyer Pazaryeri ve Buca Çarşı Pazaryeri başta olmak üzere kentteki tüm pazaryerlerinde alarma geçen Buca Belediyesi, içeride ve dışarıda özel önlemler aldı. Girişleri sınırlandırılan pazarların kapılarında görevlendirilen ekipler, vatandaşları maske, yaş ve ateş kontrolüyle alana alırken; içeride ise sosyal güvenli mesafe ve temassız alışveriş sağlandı.

Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid­19) salgınına karşı ilçe genelindeki önlemleri arttırmaya devam eden Buca Belediyesi, vatandaşın mutfak ihtiyaçlarını karşılamak için akın ettiği semt pazarlarında yoğun önlemler aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında, pazaryerlerindeki düzenlemeleri denetlemek için teyakkuza geçen Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İzmir'in en büyük semt pazarlarından olan Şirinyer pazarı, Buca Çarşı gibi yerler başta olmak üzere ilçe genelindeki tüm pazar yerlerinde tedbirler aldı.

YAŞ, ATEŞ VE MASKE KONTROLÜYLE PAZARA ALINDILAR

Çalışma kapsamında ilk olarak pazaryerlerinin giriş ve çıkışları kontrol altına alındı.  Açık ve kapalı pazar yerlerinin tamamında girişler kapılarla ayrılırken, ekipler kapı girişlerinde  kontrollü bir şekilde hemşehrilerinin alana girmesini sağladı  Ekipler tarafından ateş ölçerlerle içeri girecek vatandaşların vücut sıcaklıkları ölçülüp, yüksek ateşi olan kişiler için önlem alındı. Girişlerde maske dağıtıldı. Maske takmayanların pazaryerine girişine izin verilmedi.  Emniyet yetkilileri ise girişlerde anonslarla vatandaşa uyarı yaparken, sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş ve altı ile 64 yaş ve üzeri kişilere yönelik kimlik kontrolü de yaptı.

PAZARYERİ İÇİNDE MESAFELİ ÖZEL ÖNLEMLER

Pazar yerlerinin içinde ise  sosyal güvenli mesafe kuralının gerçekleşebilmesi için  gerekli düzenlemeler uygulanmaya devam etti.  Pazar kurulmadan önce tezgahlar arasındaki mesafeler arttırıldı, esnafa maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirildi.  Esnafın temel ihtiyaç maddesi dışında ürün satışı engellendi. Mesafe kuralının doğru bir şekilde uygulanabilmesi için alandaki esnaf sayısının en fazla iki katı vatandaş aynı anda pazar yerine alındı. Seçmece diye tarif edilen dokunarak alışveriş yöntemine ise izin verilmedi.

Koronavirüs salgını kontrol altına alınana kadar Buca'nın genelinde bir yandan dezenfekte çalışmaları gerçekleştirilirken bir yandan da alınan tedbirlerin kontrolüne aralıksız devam edileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

İZMİR - DHA

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Tartıştığı kişiyi vuran oto tamircisi ile kardeşi adliyeye sevk edildi

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, oto tamirhanesinde tartıştığı husumetlisi Hızır Akgün'ü (34) pompalı tüfekle vurarak öldüren E.İ. (44) ve kardeşi E.İ. adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Başiskele Vezirçiftliği Karadenizliler Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Hızır Akgün, E.İ.'nin dükkanına gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hızır Akgün tabancasını E.İ.'ye doğrulttu. Bunun üzerine tamirhanede bulunan pompalı tüfeği alan E.İ., Hızır Akgün'ü bacağından ve göğsünden vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralanan Hızır Akgün'ü Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hızır Akgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, Hızır Akgün'ü vuran E.İ. ve ona yardım eden kardeşi E.İ.'yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 kardeş emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelilerin adliyeye getirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

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Yaşlı adam evinde ölü bulundu

KARAMAN'da  Mustafa Uludağ (73), evinde başından tüfekle vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Oda da tüfek bulan polis, Uludağ'ın intihar mı ettiği yoksa kaza sonucu mu vurulduğunu belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Başakşehir Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katında meydana geldi.  Mustafa Uludağ'ın odasında oturduğu sırada silah sesi geldi. Bunun üzerine içeri giren aile fertleri Uludağ'ı kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen başından tüfekle vurulduğu belirlenen Uludağ, yaşamını yitirdi.  Uludağ'ın cansız bedeni otopsi için  hastane morguna kaldırıldı.

Oda da tüfek bulan polis, Uludağ'ın intihar mı ettiği yoksa kaza sonucu mu vurulduğunu  belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Yaşlı adamın cesed torbası ile evden çıkarılışı cenaze aracına alınması

-Olay yerindeki polislerin çalışması

-Genel detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))


Adana, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:48 Kaynak: DHA

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