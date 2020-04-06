DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

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6 saat önce

Hatay ile Osmaniye'yi bağlayan ara yol, toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı HATAY'ın Erzin ilçesini Osmaniye'ye bağlayan ara yol, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, kente giriş ve çıkışları engellemek amacıyla toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 8, System.String[]

Hatay ile Osmaniye'yi bağlayan ara yol, toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı

HATAY'ın Erzin ilçesini Osmaniye'ye bağlayan ara yol, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında, kente giriş ve çıkışları engellemek amacıyla toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle, büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak giriş çıkışlar 3 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00'den itibaren 15 günlük süreyle olarak durduruldu. Kısıtlamaların ardından Hatay'ın Erzin ilçesinde de bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda, kenti Osmaniye'ye bağlayan ara yol, toprak dökülüp uyarı levhaları konularak ulaşıma kapatıldı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe sınırında oluşturulan uygulama noktalarında araç sürücülerini yolun kapalı olduğu noktasında uyardı. Ayrıca, sosyal mesafe kuralına uyulması istenirken, sağlık görevlilerince de araçlardakilerin ateşleri ölçüldü.

GÖRÜNTÜLER Erzin Osmaniye ara yolu toprak dökülerek ulaşıma kapatıldı KOD ile geçildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yoldaki dubalar ve uyarı levhaları

Yola dökülen toprak

Osmaniye VE Hatay İl Sınırı Yazısı ve Uyarı levhaları

Kapalı olduğu için dönüş yapan bir araç

Polis uygulama noktasında durdurulan araçlar

Sürücülerin ve yolcuların ateşlerinin ölçülmesi

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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Zabıta ekipleri pazaryerine maskesiz girişlere izin vermedi

BURSA'da Mustafakemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında pazaryerine maskesiz girişlere izin vermedi alışverişe tedbirsiz çıkanlara ücretsiz maske dağıttı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde Lalaşahin semt pazarında kurulan pazaryerinde sıkı önlemler alan ekipler, girişe kurulan barikatta yaş kontrolü ve maske denetimi yaptı. Giriş çıkışlar tek yönlü sağlanırken pazaryerine maskesiz gelen vatandaşlar önce ellerini dezenfekte etti ardından maske taktı. Zabıta ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı ve çocukların pazaryerine girmelerine izin vermezken evlerine dönmeleri konusunda çağrı yaptı.

'BİRLİKTE YENECEĞİZ'

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, halk sağlığı için gereken tüm tedbirleri aldıklarını belirterek "İnsan hareketliliğinin yoğun olduğu yerlerde önlemlerimizi arttırmaya devam ediyoruz. Bu illeti birlikte yeneceğiz vatandaşlarımızdan belirlenen kurallara uymalarını ve gerek olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruzö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zabıta ekiplerinin önlemleri

-Pazaryerine gelen vatandaşlar

-Uyarılardan detaylar

Haber-Kamera: Gökhan ÖZHAN/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa),

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Koronavirüs karantinası süren Bucak'ta 12 kişinin testi negatif çıktı

BURDUR'un Bucak ilçesinde, koronavirüs testi pozitif çıkan Ş.K.'nin (62) oturduğu sokak ve 2 bloktan oluşan sitedeki karantina uygulaması sürüyor. Ş.K.'nin temas ettiği 12 kişinin 'Covid-19' test sonuçları negatif çıktı. Sonuçlar, sokak ve mahalle sakinlerini sevindirirken, pencereden açıklama yapan kadın, "Allah'a şükür test sonuçları negatif çıktı. Koronavirüsten korkmuyoruz. Allah'ın izniyle bunu atlatacağız" dedi.

Bucak ilçesinde oturan Ş.K., 1 Nisan'da Bucak Devlet Hastanesi'ne yüksek ateş şikayetiyle başvurdu. Koronavirüs şüphesi sonucu yapılan muayene ve tetkiklerin ardından Ş.K.'ye yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kadının oturduğu Yeni Mahalle 1209 Sokak ile ziyaret ettiği oğlunun oturduğu Fatih Mahallesi'ndeki 1576 Sokak'ta 2 bloktan oluşan site dün karantinaya alındı. Karantina süreci devam eden bölgede sokağın giriş ve çıkışları, polis barikatıyla kapatılıp, kontrol altında tutulurken, sitede de aynı tedbirler uygulanıyor.

TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI

Ş.K.'nin temasta bulunduğu yakın çevresindeki 12 kişiye de karantina kararı sonrası test yapılması kararlaştırıldı. Alınan testlerin sonucu negatif çıktı. Testlerin negatif çıkması, hem mahalle hem de site sakinlerinin moralini düzeltti. Bu kişilere yeni test yapıldığı ve sonuçlarının birkaç gün içinde çıkacağı belirtildi. Diğer yandan Ş.K.'nin Bucak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin de sürdüğü kaydedildi.

'KORONAVİRÜSTEN KORKMUYORUZ'

Yeni Mahallede 1209 Sokak'ta karantinada bulunan ve pencereden Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklama yapan bir kadın, "Allah'a şükür test sonuçları negatif çıktı. Koronavirüsten korkmuyoruz. Allah'ın izniyle bunu atlatacağız. Biz karantinadayız. Diğer mahalle ve sokak sakinleri karantinaya girmek istemiyorlarsa evlerinden çıkmasınlar. Evde kalsınlar" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sitenin önünde bekçi ve polisler beklerken

1209 Sokak'ta bekçi ve polisler beklerken

Mahalle girişinden

Pencereden konuşan kadın

Bucak Devlet Hastanesi acil servis ve hastane girişinden görüntüler

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

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Biriktirdiği parayı kampanyaya bağışlayan Zehra'ya tablet hediye edildi

TOKAT Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, bilgisayar için biriktirdiği kumbaradaki parasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan Zehra Alan'a (9) tablet bilgisayar hediye etti.

Kent merkezinde yaşayan Zübeyde-Mustafa Alan çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Zehra Alan, Cuma günü bilgisayar almak için 3 aydır kumbarasında biriktirdiği 131 lira 60 kuruşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına bağışladı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu kampanyaya desteğinden dolayı telefonla arayarak teşekkür ettiği Zehra Alan'a tablet bilgisayar hediye etti.

Zehra Alan ile telefon görüşmesi yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Duyarlılığından dolayı seni tebrik ediyorum. Sen kocaman bir yüreği olan bir kızımızsın. Öncelikle seni yetiştiren anne ve babaya da teşekkür ediyorum. Zehra'nın bu güzel davranışından dolayı bir hediyemiz olsun istedim. Çünkü böyle güzellikleri desteklemek lazım. Onun için lütfen bu hediyemizi kabul et. Senin yüreğin o kadar güzel iyi ki kendin kullanmayıp daha lazım olan birine vereyim demişsin. Bu da örnek bir davranış. Keşke senin gibi herkes bunu gösterebilse ama sen hepimize örnek oldun" diye konuştu.

Zehra'nın babası Mustafa Alan teşekkür ederek "İçimde hem gurur hem de sevinç var. Kızımın da böyle bir şey yapması çok hoşuma gitti benim. Birlikte oturuyorduk, televizyon izlerken kendisi söyledi. Ben de yapalım dedim. Yardımımızı yaptık. Belediye Başkanımız da bir hediye gönderdi çocuğa, sağ olsun. Çok mutlu oldu" diye konuştu.

Zehra Alan ise, "Tokat Belediye Başkanımıza hediye gönderdiği için teşekkür ediyorum. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Tekrar başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zabıtaların evine gelişi

-Tableti vermeleri

-Zehra ile Belediye Başkanının telefonda konuşması

-Baba ve kızının konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,


Osmaniye, Bucak, Erzin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:06 Kaynak: DHA

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