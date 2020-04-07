DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika
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DHA YURT BÜLTENİ - 8

6 saat önce

Düzce'de, Yığılca ilçesine girişler sınırlandırıldıDÜZCE'de, koronvirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirler artırıldı.

DHA YURT BÜLTENİ - 8, System.String[]

Düzce'de, Yığılca ilçesine girişler sınırlandırıldı

DÜZCE'de, koronvirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla tedbirler artırıldı. Yığılca ilçesinde giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, Düzce'nin en işlek caddesi araç girişine kapatıldı.

Düzce Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs salgınıyla ilgili yeni tedbirler aldı. Kurulun aldığı karar doğrultusunda Yığılca ilçesine giriş ve çıkışlar gece 00.00'dan itibaren 15 gün süreyle sınırlandırıldı. Jandarma ve polis ekipleri denetimde bulunurken, çalışanların ve gıda ürünleri taşıyan araçların geçişine izin verildi. Araçlarda bulunan kişilerin belgeleri ve gıda ürünleri getirenlerin faturaları kontrol edildi. Ayrıca ilçeye giren ve çıkanların ateşleri ölçüldü. Seyahat izin belgesi olamayanlara izin belgeleri almaları için uyarı yapıldı.

Düzce kent merkezinin en işlek caddesi İstanbul Caddesi ise araç trafiğine kapatılırken, caddenin girişlerine polis barikatı kurdu. Caddeye çıkan yollar da kapatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İstanbul Caddesi trafiğe kapanırken görüntü

-İstanbul Caddesinde polisin uyarı yaparken görüntüsü

-İstanbul Caddesinde trafik polislerinin sürücüleri uyarırken görüntüsü

-İstanbul Caddesinde bariyer çekilirken görüntü

-Muhabir Tezcan Solmaz anons

-Yığılca Yolu tabelası görüntüsü

-Yığılca yolunda jandarma ve polis ekiplerinin denetimlerinin görüntüsü

-Yığılca yolunda ekiplerin belge kontrolü görüntüsü

-Muhabir Tezcan Solmaz anons ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Sağlık personeline motivasyon etkinliği

FİNİKE Devlet Hastanesi yönetimi, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yoğun çalışan temizlik ekibi ve güvenlik görevlilerine motivasyon etkinliği düzenledi.

Finike Devlet Hastanesi yönetimi, yardımcı sağlık çalışanları, hemşirelere, güvenlik ve temizlik personeline motivasyon amaçlı sürpriz etkinlik düzenledi. Hastane yemekhanesinde fiziksel mesafe dikkate alınarak hazırlanan sürpriz programa; Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt, hastane idari personeli ve sağlık çalışanları katıldı. Programda, içeriye alkışlarla giren hastane yönetimi sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istediklerini belirten Başhekim Kurt, "Özellikle dezenfeksiyonun ve hijyenin önemli olduğu bu günlerde riskli bölgelerde hizmet veren personelimize ikramda bulunmanın yanı sıra çiçek hediye ederek teşekkür ettik. Hastanedeki gizli kahramanlarımızın özverili çalışmaları unutulmasın istedik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sağlık çalışanları alkışlanırken

HABER -KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE, (Antalya),

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Marmara Denizi'nde poyraz etkili oldu

TEKİRDAĞ'da saatteki hızı 100 kilometreye ulaşan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Aralıklarla yapılan feribot seferleri durdu. Kıyıları su bastı.

Tekirdağ'da şiddetli esen rüzgar ikinci günde etkisini sürdürüp, hayatı olumuz yönde etkiledi. Tekirdağ sahillerinde dev dalgalar oluşurken, Marmara Denizi  açıklarında yabancı bandıralı kuru yük gemisi, şilep ve tankerler demir atmak zorunda kaldı.

Tekirdağ sahillerini sular altında bırakan şiddetli poyraz deniz ulaşımında da aksamalara neden oldu. Tekirdağ'dan Marmara Adası, Avşa ve Kara Biga'ya sefer yapan arabalı feribotların seferleri durdu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kıyıya vuran dev dalgalar

-Dalgaların sahile taşması

-Sahilde oluşan su taşkını

-Açıkta bekleyen gemiler

-Limanda bekleyen feribotlar

-Detay görüntüler

HABER-KAMERA: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Evine giren hırsızlık şüphelisi kızı yakalayıp, polise teslim etti

KAYSERİ'de, Aslıhan D. (19) hırsızlık için girdiği konutta Suriyeli ev sahibi tarafından yakalanarak, polise teslim edildi, arkadaşı E.D. ise kaçtı.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde 3 katlı binanın üst katında oturan Suriyeli M.A, evine hırsızlık için giren iki kişiyi fark etti. M.A., Aslıhan D.'yi yıkalarken, E.D. ise kaçtı. M.A, haber vermesi üzerine gelen polis ekiplerine şüpheliyi teslim etti. Aslıhan D, karakola götürülürken, E.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hırsızlığın yaşandığı olay yeri görüntü

Polisin olay yerine koşturması

Hırsızlık şüphelisini yakalayan Suriyelinin bina çatısından görüntüsü

Polisin metruk binalarda çalışması

Yakalanan hırsızlık şüphelisi kadının hastaneye getirilişi

Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,

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Kayseri'de terör operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu 1 kişi gözaltına alındı.

Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde belirlenen eve baskın düzenledi. Evde bulunan Suriye uyruklu şüpheli, gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan şüpheli, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yakalanan şüphelinin sağlık kontrolüne getirilişi

Şüphelinin Jandarma aracına bindirilmesi

Jandarma kamerasından şahsın yakalanışı

Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ-KAYSERİ,

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Vatandaşlar evlerine çekildi, yaban keçileri parka indi- TEKRAR

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, boşalan parklarda yaban keçilerinin gezdikleri görüldü.

Çemişgezek ilçesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Evde kal' çağrıları etkili oldu. Koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan yaban keçileri, insanların evlerine çekilmesini fırsat bilerek, ilçe merkezine indi. Keçiler, sürü halinde Gürsel Erol Parkı'nda görüntülendi.

GÖRÜMTÜ GEÇİLİYOR

Ferit DEMİR/ÇEMİŞGEZEK (Tunceli),

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Aksaray'da adliye ve cezaevinde koronavirüs önlemi

AKSARAY'da adliye binası ve cezaevine girişte koronavirüs tedbirleri uygulanıyor. Çalışanlar, ateş ölçümü yapılıp, eller dezenfekte edildikten sonra sosyal mesafe kuralına göre maske ve eldivenle içeri alınıyor. Koğuşlar da düzenli olarak dezenfekte ediliyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye binası ve kapalı cezaevinde koronavirüs salgınına yönelik önlemlerini sürdürüyor. Hükümlü ve tutukluların virüsten etkilenmemesi için alınan tedbirler çerçevesinde, cezaevine girişte sosyal mesafe kuralı uygulanıyor. Ateşleri ölçülen çalışanlar, maske ve eldivenle içeri alınıyor. Girişte ayrıca ateş ölçümü yapılıp, eller dezenfekte ediliyor.

Görevliler, salgına karşı koğuşlar başta olmak üzere ortak kullanım alanları ve koridorları düzenli olarak dezenfekte ediyor. Cezaevine ait araçlarda da dezenfeksiyon işlemi uygulanıyor.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, yeni tip koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçmek için Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda her türlü tedbirin alındığını belirtti. Aksaray Belediyesi ile irtibata geçilerek kendi bünyelerinde de bir ekip oluşturduklarını, ortak kullanım alanları, personel odaları, lavabolar, arşivler ve temas edilebilen her yerin dezenfekte edildiğini vurgulayan Başsavcı Cansever, şunları söyledi:

"Riskli yerlerde çalışan personelimize maske, eldiven ve kolonya temin edildi. Adliyede yer alan çay ocağı ve kafeterya işletmesine ara verdik. Adliyeye ve ceza infaz kurumuna giren her kesin ateşi ölçülüyor ve dezenfektan veya kolonya tutuluyor. Tüm taşıtlar, araç ve gereçler ile ortak kullanım alanları dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. Koğuşlara çamaşır suyu gibi temizlik maddeleri ile kişisel temizlik için sıvı sabun gönderiyoruz. Ceza infaz kurumuna yeni giriş yapan hükümlü ve tutukluları 14 gün diğerleriyle temas ettirmiyoruz. Ceza infaz kurumunda, koronavirüs bulguları olan öksürük, ateş, nefes darlığı ve halsizlik bulguları olanları hemen test yapıyoruz. Sağlık ve acil haller dışında dışarıdan gelen her türlü eşyayı 24 saat bekletilip sonrasında işlemleri yapıyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adliye giren vatandaşların ateşini ölçülmesi

-Adliyenin dezenfekte edilmesi görüntüleri

Haber- Kamera:  ALTUNTAŞ AKSARAY DHA

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Koronavirüs, Yığılca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 12:54 Kaynak: DHA

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