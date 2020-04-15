DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

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7 saat önce

Antalya'da toptancı halinde yangınANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki toptancı halinde bir tarım firmasının çalışanlarının kaldığı odada çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

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Antalya'da toptancı halinde yangın

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki toptancı halinde bir tarım firmasının çalışanlarının kaldığı odada çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında oda, kullanılmaz hale geldi.

Gazipaşa Toptancı Hali'ndeki bir tarım firmasının çalışanlarının kaldığı 2'nci kattaki odada, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına uyurken yakalanan işçiler, durumu fark edip, kısa sürede odayı boşalttı. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 4 itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 1 araçla müdahale edildi. Ekiplere, hal işçileri de yardım etti. Yangının çıktığı noktanın yakınında bulunan yaş sebze ve meyve konulan boş plastik kutular uzaklaştırıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle alevler söndürülerek, soğutma çalışması yapıldı. Tamamen yanan, hal çalışanlarının konakladığı işletmenin ikinci katı, kullanılmaz hale geldi.

Açık kalan elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan ticarethaneden ve çıkan alevlerden görüntü

İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi

Halde çalışan işçilerin plastik paketleri boşaltması

Genel ve detay görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),

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Karadenizli balıkçılar sezonu memnun kapattı

KARADENİZLİ balıkçılar, denizlerde av sezonunun 15 Nisan'da sona ermesiyle birlikte teknelerini kıyıya çekip, ağlarının tamir etmeye başladı. Balıkçılar, av sezonunu memnun kapattıklarını belirtti.

Denizlerde dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için 1 Eylül'de başlayan av sezonu, bugün itibariyle sona erdi. Av yasağının başlamasıyla birlikte balıkçılar, teknelerini kıyıya çekip, ağlarını onarmaya başladı. Özellikle palamut ve çinekop balıklarının avı bu sezon az olurken, bol miktarda avlanan hamsi ise balıkçıların yüzünü güldürdü. Balıkçılar sezondan memnun şekilde avcılığı bitirdiklerini söyledi.

'SEZON İYİ GEÇTİ'

Samsun Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Atıf Malkoç, bu sezonun geçen yıllara oranla daha iyi geçtiğini söyleyerek, "Koronavirüsten dolayı sezonu tekneler bir ay erken kapattı. Tezgahlar kapanınca tekneler de denize çıkamadı. Sezon önceki yıllara göre daha normal geçti. Palamut ve çinekop olmadı, diğer balıkların hepsi avlandı. Yaklaşık 350- 400 bin ton hamsi avlandı bu sene. Bu yıl sezon nispeten önceki yıllara göre daha iyi oldu. Mazot fiyatları son dönemde özellikle baya düştü, bu da bizim için iyi oldu" dedi.

'ÇAÇA AVCILIĞI DEVAM EDECEK'

Özellikle kış döneminde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle deniz suyunun geç soğuduğunu dile getiren Malkoç, "Deniz suyu sıcaklığının yüksek olması, balıkların göçünü de etkiledi. İklim değişikliğinden kaynaklanıyor. Deniz suyu sıcak olduğunda balık dağınık duruyor, soğuk olduğunda ise toplanıyorlar. Bu yıl bundan kaynaklanan sorunlar oldu. Kışın deniz suyu sıcak olduğu için avcılık bazı balıklarda geç başladı. Şimdi ise sezon 15 Nisan itibariyle bitti. Biz de ağlarımızı tamir etmeye başladık, teknelerin bakımları olacak, önümüzdeki sezona hazırlık yapmaya başladık. Yaz dönemi bakım işleriyle geçecek. Ayrıca 15 Mayıs'a kadar sadece Samsun bölgesi sınırlarında çaça balığı avcılığı yapılabilecek" diye konuştu.

PALAMUT ÜZDÜ, HAMSİ GÜLDÜRDÜ

23 yıldır balıkçılık yapan Harun Esen, biten av sezonunda istavrit ve palamudun bol avlanmasını beklediklerini, ancak bunun gerçekleşmediğini ifade ederek, "Hamsinin bol avlanması balıkçıları kurtardı diyebiliriz. İklimler değişiyor. Bu da balığın göçünü ve yumurtlama dönemini etkiliyor. Bu da avlanma süremizin kısalmasına neden oluyor. Bu yıl tamamen iklimsel bir etki oldu balıkçılık sezonuna. Yaz boyunca teknelerimizin bakımını yapıp bir sonraki sezona hazırlanacağız. 4 ay bakım sezonumuz var" dedi.

'TEKNELERİN BAKIMINI YAPIP, AĞLARI ONARACAĞIZ'

7 yıldır balıkçılık yapan Emre Malkoç, sezonun beklentileri doğrultusunda geçtiğini belirterek "Bu yıl palamut ve çinakop hiç olmadı, istavrit az oldu, hamsi ise bol avlandı. Bu yaz dönemi biz balıkçılar için yorucu geçecek. Ağlarımızı tamir edeceğiz, teknelerimizin bakımını yapıp boyayacağız. Bu da ayrı bir sezon diyebiliriz" ifadelerinde bulundu.

Gazipaşa, İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 12:32 Kaynak: DHA

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