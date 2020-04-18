DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Isparta'da Ramazan davulcuları olmayacak

ISPARTA'da İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında davulculara izin verilmemesi kararı alındı.

Isparta'da Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan kararlar açıklandı. Vali Seymenoğlu, karara ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgınından kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda; Ramazan ayında davulculara izin verilmemesine, fırınların 23.04.2020 tarihinden itibaren Ramazan ayı boyunca pide satışını saat 18.00 itibariyle sonlandırmasına, vatandaşların fırın önlerinde sosyal mesafe kurallarını gözetmeksizin kalabalık oluşturacak şekilde bulunmamasına, market, mağaza vb. iş yerlerince belirli günler ve/veya belirli saatler arasında olacak şekilde indirim kampanyası düzenlenmemesine, yapılacaksa indirim kampanyalarının haftanın tüm günlerini kapsayacak ve açılış/kapanış saatleri arasında geçerli olacak şekilde düzenlenmesine, yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleriyle ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, alınan bu kararın bilgi için Valilik makamına; gereği için belediye başkanlığına, tüm kaymakamlıklara ve ilçe belediye başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir."

ISPARTA

=======================

Konya'da, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtıldı

KONYA'da Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli AFAD gönüllüleri, ihtiyaç sahibi olan ailelerin evlerine giderek daha önceden hazırlanan yardım kolilerini dağıttı.

İçişleri Bakanlığı 'nca yayımlanan genelge kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta, gece yarısından itibaren 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağı başladı. Karatay Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görev alan AFAD gönüllüleri de evlerinden çıkmaları yasak olan ve kendilerine ulaşan ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine giderek daha önceden hazırlanmış olan yardım kolilerini dağıttı. Kolileri alan vatandaşlar, görevlilere teşekkür etti.

GAZETELER SOKAKTA DAĞITILDI

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazete bayilerinin kapalı olması üzerine, gazete dağıtıcıları kentin belirli bölgelerinde bir süre bekleyerek, 'Gazeteniz geldi. Gazete almak isteyen vatandaşlar gelebilir' yönünde anonslar yaptı. Gazete almak isteyen vatandaşlar da sosyal mesafe kuralına uyarak, sıraya girip gazetelerini aldı.

Görüntü dökümü:

-----------------------------

Ailelere yardım kolilerinin verilmesi

Ailelerin teşekkür etmesi

Gazetelerin dağıtılması

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK Hasan DÖNMEZ KONYA DHA)

=========================

Kayseri'de meydanlar boş kaldı

KAYSERİ'de koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Kayseri'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Şehrin en işlek bölgesi Cumhuriyet Meydanı sessizliğe büründü. Şehrin işlek caddeleri drone ile havadan görüntülendi. Kentin farklı noktalarında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, cadde ve sokaklarda denetim yaptı.