DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika
Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-8

6 saat önce

Koronavirüsü yenen baba-oğuldan, plazma bağışıMALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, koronavirüs hastalığını yenerek, sağlıklarına kavuşan baba-oğuldan aynı anda plazma alındı.

DHA YURT BÜLTENİ-8, System.String[]

Koronavirüsü yenen baba-oğuldan, plazma bağışı

MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde, koronavirüs hastalığını yenerek, sağlıklarına kavuşan baba-oğuldan aynı anda plazma alındı. Oğlu ile birlikte 2'nci kez plazma bağışında bulunan Gıyasettin Bakır, "Bir hayat kurtarırsak ne mutlu bize. İyileşen hastalar plazma versin. Oğlum ile birlikte bağış yaptığımız için mutluyuz" dedi.

Mart ayında rahatsızlanan çiftçi Gıyasettin Bakır (46) ile oğlu Semih (19), Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan baba ile oğlu tedavi edilerek sağlıklarına kavuştu. Taburcu olmasının ardından Gıyasettin Bakır, 6 Nisan'da plazma bağışında bulundu. Türkiye'deki ilk bağışçılardan olan Gıyasettin Bakır bugün de oğlu Semih ile birlikte koronavirüs hastalarına umut olan immün plazma tedavi yöntemi için plazma bağışında bulundu.

2'NCİ KEZ PLAZMA BAĞIŞINDA BULUNDU

Turgut Özal Tıp Merkezi Kök Hücre Nakli ve Aferez Nakli Merkezi'nde gerçekleştirilen bağış öncesi gazetecilere açıklama yapan merkezin sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Türkiye'de ilk defa baba ile oğlundan aynı anda plazma topladıklarını söyledi. Gıyasettin Bakır'ın daha önce plazma bağışında bulunduğunu hatırlatan Erkurt, "Baba, daha önce plazma topladığımız donörümüzdü, tekrar topluyoruz. Şimdi de baba ve oğuldan aynı anda ilk defa plazma topluyoruz. Türkiye'deki plazma bağışının büyümesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Erkurt, plazmanın daha önce MERS, SARS, Ebola, Kırım Kongo salgınlarında kullanıldığını belirterek, "Bu bir ilaç değildir. Plazma, iyileşmiş hastaların antikorlarını alıp bunu normal hastalara vererek, bu antikorların virüsü etkisiz hale getirmesi mekanizmasına dayanıyor. Güvenilir bir tedavi yöntemidir. Sağlık Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır, izin verilmiştir" dedi.

'PLAZMA BAĞIŞINDAKİ ARTIŞLA İYİLEŞME ORANLARINI ARTIRABİLİRİZ'

Turgut Özal Tıp Merkezi olarak şu ana kadar 6 hastaya plazma naklinin gerçekleştirildiğini kaydeden Erkurt, şunları dedi:

Bugüne kadar 6 hastamıza plazma ulaştırdık, tedavide kullandık. Bugün de 2 hastamıza kullanacağız. Plazma sonuçlarına baktığımızda bu yoğun bakımdaki kritik hastalara kullanılmaktadır. Plazma alan hastalarımızdan gördüğümüzde ve Türkiye'den gelen haberlere baktığımızda ilk sonuçları olumlu olarak görülmektedir. Yoğun bakımdaki ve kritik durumdaki hastalarımıza etkili bir tedavi olarak durmaktadır. Tabi ki daha çok hastamıza kullanarak, daha net sonuçlar almamız lazım. Bu yüzden plazma bağışının daha fazla olması lazım, şu an için bağış yeterli değil. O bakımdan iyileşmiş hastalarımızın plazma bağışı için öncelikle Kızılay'a ve diğer ruhsatlı aferez merkezlerine başvurarak plazma bağışında bulunmasını öneriyoruz. Şu aşamada plazma az olduğu için yoğun bakımdaki solunum cihazına bağlı, kritik durumdaki hastalarda kullanılmaya başlandı. Ancak bizim elde ettiğimiz deneyimlere göre bu hastalar solunum cihazına bağlanmadan iyileşmeyi hızlandırabiliriz. O bakımdan yine plazmanın çok olmazı lazım ki kritik hastalara değil de ondan bir önceki evrede de kullanabilelim. O zaman immün yanıt yani vücudun savunma sistemi daha diriyken plazmayı kullanmak bu hastalarımızda çok daha etkili olacaktır."

Oğlu ile birlikte yeniden plazma bağışında bulunan Gıyasettin Bakır, "Bir hayat kurtarırsak ne mutlu bize. İyileşen hastalar plazma versin. Oğlum ile birlikte bağış yaptığımız için mutluyuz. Doktorlarımız çok şükür bizi kurtardı, diğer hastalar için çalışıyorlar. Biz de onlara destek olmak için buradayız" dedi.

Semih Bakır da iyileşen koronavirüs hastalarını plazma bağışına davet ederek, "Bir hayat, bir hayattır. Elimizden geldiği kadar vermeye çalışıyoruz. Ben ilk defa plazma veriyorum, bundan sonra da alırlarsa vereceğim" diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:03 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşiyle birlikte silahlı saldırıya uğrayan CHP'li belediye başkanı Mümtaz Şenel: Olayın Salda Gölü'yle alakası yok
Korona önlemleri alan genç adam, vinçle çıktığı 5. katta kız arkadaşına evlilik teklif etti Sosyal medyada canlı yayın yapan Feyzioğlu, "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok kızdı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı başladı! Erdoğan toplantı sonrasında kamera karşısına geçecek Kız arkadaşıyla sosyal mesafeye uymayan üniversiteli: Sevgililere bir şey denmesin İzmir'de doktor 2 kardeş koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor         
19:14
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 449 artarak 16 bin 509'a yükseldi         
18:56
Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel ve eşini vuran şüpheli çocuk cinsel istismarcısı çıktı         
18:49
PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak PSG'ye transfer olacağı iddia edilen Alex Telles'ten Galatasaray yüzde 10 pay alacak         
18:35
Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı Aydın'da il il gezen 5 pazarcıda koronavirüs çıktı, 22 ev karantinaya alındı         
18:26
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan vefat etti         
18:25
Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı Çin, Bambu Fareleri'nin tüketimini yasakladı         
18:24
Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu Seyahat izin belgesi alma sırasında sosyal mesafe hiçe sayıldı, maske unutuldu         
18:20
Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları Koronavirüs salgını ile mücadele eden Almanya, Danimarka ve İtalya'dan normalleşme adımları         
18:11
Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil Koronavirüs anketinde dikkat çeken sonuç: Ekonominin hızlı bir şekilde toparlanması mümkün değil         
18:02
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın cenazesine katılanlar karantinaya alındı         
17:49
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği N'Sakala için Alanyaspor'dan tepki: Devreye giren takıma cephe alırız         
17:46
Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi Erdoğan'ın yol inşaatı eleştirisine İBB'den 10 maddelik cevap: Yol inşaatı durdurulduğunda şu anki Ulaştırma Bakanı yönetimdeydi         
17:29
İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen aşı insanlar üzerinde test edilmeye başlanacak         
17:14
Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor Yüksekova'da sürü halinde görülen yılanlar vatandaşları korkutuyor         
17:11
Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi Pendik'te ambulansa saldıranlara 11,5 yıla kadar hapis istendi         
17:06
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bin 690'a yükseldi         
17:04
Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 500 liraya yükseldi         
17:02
İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım İfşa edilen mesajlar sonrası Kerem Tunçeri'den ilk açıklama: Dava açmak için gerekli başvuruları yaptım         
16:52
Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Gilbert: Aşı, bireyleri bir ömür boyu koronavirüse karşı koruyamayaz         
16:45
IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak IMF Başkanı Georgieva: Koronavirüs krizi 170 ülkenin ekonomisini daraltacak         
16:44
Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi Katil zanlısı, infaz yasasından faydalanan Mutlu Kaya'nın yardım çağrısına ilk destek avukat Meltem Banko'dan geldi         
16:43
Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti Aynaya yansıyan görüntü, banyodan canlı yayına bağlanan muhabiri rezil etti         
16:37
Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti Yerli solunum cihazını tanıtan Selçuk Bayraktar, yaşanan süreci milli seferberliğe benzetti         
16:25
Benzine 5 kuruş indirim geldi Benzine 5 kuruş indirim geldi         
16:24
Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı Sigorta şirketleri, koronavirüs nedeniyle trafik ve kasko sigortasında yüzde 30'u aşan indirim yaptı         
16:22
Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor Doğan Holding, Doğan Müzik Yapım'ın yüzde 60'ını Paris merkezli Believe'e 23,4 milyon dolara satıyor         
16:02
İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı İstanbul'da 114 bin kişiye yapılacak 1.000'er TL'lik ikinci faz destek ödemeleri başladı         
15:59
Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son'un 3 haftalık askerliği başladı         
15:56
Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti Ebru Şallı, 4 gün önce vefat eden oğlunun mezarını ziyaret etti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2020 19:18:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]