DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Hazine arazisi kavgası: 1 yaralı

ANTALYA'da hazine arazisinin kullanımı yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, Ramazan Akşit (48) sol ayak bileğinden yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Aksu ilçesi Çamköy Fettahlı Mahallesi 8275 sokakta meydana geldi. Devlete ait hazine arazisinin kullanımı yüzünden husumetli olan Aksoy ile Akşit aileleri arasında, taşlı sopalı kavga çıktı. Evden av tüfeğini getiren Osman Aksoy, Ramazan Akşit'i sol ayak bileğinden vurup, kaçtı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kan içinde kalan Akşit, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Olay yerinde inceleme başlatan Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Osman Aksoy'u suç aleti tüfekle birlikte yakaladı. Hazineye ait arsa yüzünden ikili arasında sorun olduğunu söyleyen muhtar Mustafa Karaçalı, "Bugün yeniden kavga etmişler. Osman Aksoy, Ramazan Akşit'i vurmuş" dedi.