DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

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6 saat önce

İzmir'deki marketlerde yoğunluk yaşandı KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında açık olan ve saat 14.00 itibariyle kapanan marketlerde insan yoğunluğu yaşandı.

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İzmir'deki marketlerde yoğunluk yaşandı

KORONAVİRÜS salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında açık olan ve saat 14.00 itibariyle kapanan marketlerde insan yoğunluğu yaşandı. Marketlerin önlerinde sıra olurken, görevliler vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyardı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayınlanan genelgede 31 il için 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Genelde kapsamında marketlerin 23 ve 24 Nisan saat 09.00 ile 14.00 arasında açık olacağı açıklandı. İzmirli vatandaşlar, marketlerin kapanmasına sayılı dakikalar kala akın etti. Vatandaşlar, geride kalan günler ve iftar için alışverişlerini tamamlayarak evlerine döndü. Marketlerin girişlerinde sıra olduğu görüldü. Market yetkilileri, sık sık sosyal mesafe çağrısında bulundu. Vatandaşlar içeriye sayıyla alınırken, bazılarının sosyal mesafeye uymadıkları gözlendi.

Marketlerde alınan önlemlerin yanı sıra vatandaşların da önlem almaları gerektiğini belirten Mehmet Fatih (58), "Kurallara uyuyoruz. Ortada çok ciddi bir tehdit var. Bu yüzden hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Sonuçlarını kestiremediğimiz bir risk var. O sebeple de bilinçli olmamız gerekiyor. Marketlere sırayla müşteri alınması ve sosyal mesafe uyarıları da oldukça güzel. Çünkü yer yer sosyal mesafeye uyulmadığını görebiliyoruz. Daha dikkatli olmalıyız" dedi. Marketlerdeki yığılmaların doğru olmadığının altını çizen Mehmet Avcı (48) ise, "Oruç tuttuğumuz için iftarlık alışveriş yaptım. Alışveriş yaparken, sosyal mesafe kuralına uymaya gayret gösterdim. Zaten görevliler uyarılarda bulunuyor. Bazı yerlerde uyulmadığını görüyorum ancak bunun da çalışanlarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Kısıtlama olacağı günler önceden açıklandı. Bununla beraber marketler de iki gün açıktı. O yüzden yığılmaları doğru bulmuyorum" diye konuştu. Soğan almak için marketin yolunu tutan Ayşegül Gülenay (37), "Başımıza bir bela geldi ve hepimiz buna katlanmak durumundayız. O yüzden markette sıra beklemeye de alışacağız. Soğanım bittiği için markete geldim. Onun dışında keyfi bir şey almak için zaten çıkmazdım. Bulunduğum yerde de büyük oranda sosyal mesafeye uyuluyor olması beni memnun etti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Market sırasından görüntü

-Vatandaşlar alışveriş yaparken görüntü

-Vatandaş röportajları

-Yetkililerin sosyal mesafe uyarıları

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Lösemi hastası Abdurrahman, ilik nakli için ailesinin Suriye'den gelmesini bekliyor

SURİYE'de lösemi teşhisi konan ve tedavi için geldiği Adana'da kemik iliği nakli bekleyen Abdurrahman'a(2), annesi ve kardeşinin iliğinin uyumlu olabileceği söylendi. Sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle Suriye'deki ailesi Türkiye'ye gelemeyen minik Abdurrahman, yardım bekliyor.

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan Muhlis Julli ve Betül Baradiği çiftinin ikinci çocukları Abdurrahman'a doğuştan lösemi teşhisi kondu. İdlib'te tedavi gören Abdurrahman'ın durumu günden güne kötüye gitmeye başladı. Bunun üzerine baba Muhlis, geçen ekim ayında oğluyla birlikte Adana'ya gelerek, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde bir gecekonduda yaşamaya başladı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Hemotoloji servisinde tedaviye alınan minik Abdurrahman'a nakil için, uygun kemik iliği aranmaya başlandı. 6 ay boyunca uygun kemik iliği bulunamayınca doktorlar, Abdurrahman'ın kardeşi ve annesinin kemik iliğinin uygun olabileceğini söyledi. Bunun üzerine anne ve kardeş için izin belgesi, baba Muhlis için de eşi ve çocuğunu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden alabilmesi için 'yol izin belgesi' düzenlendi. Ancak Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı, yeni tip koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla kapalı olduğu için Abdurrahman'ın annesi ve kardeşi Türkiye'ye giremedi.

'OĞLUM GÜNDEN GÜNE ERİYOR'

Eşi ve diğer çocuğunun uygun iliği bağışlayabileceğini, bu nedenle ülkeye girişlerine izin verilmesi için yetkililerden yardım beklediğini ifade eden baba Muhlis Julli, "Oğlum Suriye'de tedavi görüyordu. Sonra tedavinin devamı için Türkiye'ye gönderdiler. Oğlum kan kanseri ve ilik nakli olması gerekiyor. Nakil için de birinci dereceden yakını olması gerektiğini söylediler. Eşim ve diğer çocuğumun Türkiye'ye getirilmesi için doktor raporuyla 3 kez başvuruda bulundum ancak sonuç alamadım. Çocuğumun aylardır kemoterapi görüyor ve günden güne eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım bekliyorum" diye konuştu.

Koronavirüs, Suriye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 02:23 Kaynak: DHA

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