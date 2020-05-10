DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

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Etiyopya dönüşü Kayseri'de karantinaya alınan 243 kişi, evlerine gönderildiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Etiyopya'dan Kayseri'ye getirilen 243 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin ardından memleketlerine uğurlandı.

Etiyopya dönüşü Kayseri'de karantinaya alınan 243 kişi, evlerine gönderildi KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Etiyopya'dan Kayseri'ye getirilen 243 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin ardından memleketlerine uğurlandı. Etiyopya'da yaşayan 243 Türk vatandaşı, 26 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek, Kayseri'deki öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki 14 günlük karantinanın ardından 243 kişi, bugün evlerine gönderildi. Valizleriyle yurttan çıkanlar, otobüslere binerken, sosyal mesafe kuralına da uydu. Yurttan uğurlananlara fidan hediye edildi.14 gün karantinada kalan Sezer Alay, yetkililere teşekkür ederek, "Bizlere çok iyi baktılar. Devletimizden ve yurt çalışanlarımızdan Allah razı olsun" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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