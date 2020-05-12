DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ-8

6 saat önce

Manavdan sadaka kutusu ve paraların çalınması kameradaBursa'nın İnegöl ilçesinde, manava giren şüpheli, para dolu sadaka kutusu ile kasadaki paraları alıp, kaçtı.

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Manavdan sadaka kutusu ve paraların çalınması kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, manava giren şüpheli, para dolu sadaka kutusu ile kasadaki paraları alıp, kaçtı.

İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki manava saat 06.15 sıralarında giren kimliği belirsiz şüpheli, kasadaki bozuk paralar ile para dolu olan sadaka kutusunu alıp, kaçtı.

Sabah geldiği manavında hırsızlığı fark eden Bekir Ürkmez, güvenlik kameralarını inceledi. Ardından da polise haber verdi. Polis, güvenlik kameralarınca görüntülenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bekir Ürkmez, "Saat 06.15'te hırsız rahat rahat içeri girmiş. Sadaka kutusu dahil tüm bozuk paraları almış mübarek gün. Biz gece gündüz koşturuyoruz, o gelip toplamış gitmiş. Yaklaşık 400 lira bozuk para vardı. Yanında para dolu sadaka kutusu vardı. Dağıttığı her şeyi yerine koymuş ve gitmiş. Şikayetçi oldum. Gereken yapılsın" dedi.

Görüntü dökümü;

-Güvenlik kamera görüntüsü

-manavın görüntüsü

-işyeri sahibi açıklama

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Domuz kapanına yakalanan yavru ayı, kurtarıldı

Bursa'da Uludağ eteklerinde domuz kapanına yakalanan yavru ayı, jandarma, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Uludağ eteklerindeki kırsal Gökçeören Mahallesi yakınlarında yavru bir ayının, domuz kapanına yakalandığını fark edip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Doğancı Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, itfaiye ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekimi Azizcan Sezer, tel kapana yakalanan yaralı yavruyu, iğne ile uyuttu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yavru ayı, kapandan kurtarıldı.

Durumu hafif olan yavru ayı, tedavisinin ardından uyandırılarak doğal ortamına salındı. Uzun uğraşlar sonucu ayıyı kurtaran ekipler, oruçlarını su içerek açtı.

Görüntü dökümü;

-Yavru ayının kurtarılması

-Tedavisi

-Açıklamalar

Haber:  Gürkan DURAL/BURSA, ,

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Bakanlığın şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otelde hazır

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca 'Covid-19' ile mücadele sürecinde turistik tesislere sertifikasyon verilmesi için kriterler belirlenirken, 'izolasyon odası' oluşturma şartı getirildi. Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde ise bu yönde hazırlıklar yapıldı. Doktor ve hemşirenin görev yaptığı 'izolasyon odası'nı DHA görüntüledi.

Turizm, koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca ise Ramazan Bayramı'ndan sonra iç turizmin ardından da yurt dışı turizmin kademeli ve kontrollü olarak yeniden açılmasına yönelik çalışmalar kapsamında otellere sertifikasyon verilmesi için kriterler belirlendi. Bakanlığın 'izolasyon odası' oluşturma şartı, Antalya'daki 5 yıldızlı tesislerde yerine getirilmeye başlandı.

Belek turizm bölgesindeki Calista Luxury Hotel'de, koronavirüs nedeniyle tüm tedbir çalışmalarının tamamlamasının yanı sıra 'izolasyon odası' oluşturuldu. Kapısında İngilizce olarak 'isolation room' yazılı oda içinde, doktor ve hemşire ile gerekli tıbbi cihazlar bulunuyor. Acil durumlar için bir de dışarıda ambulans bekletiliyor.

Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ, misafir, personel ve tedarikçi firma çalışanlarının otel girişinde ateşinin ölçüldüğünü belirtti. Kızıldağ, yüksek ateş veya diğer koronavirüs semptomlarının tespit edilmesi halinde bu kişilerin otele girmeden, dışarıda oluşturulan 'izolasyon odası'na alınacağını anlattı. Otel girişi ve içinde tüm tedbirlerin alındığını kaydeden Kızıldağ, "Termal kamera veya diğer ateş ölçümleri sırasında şüpheli bir durum görüldüğünde kişiyi, bir adım dahi ileri girmeden hemen bulundukları yerden görevli arkadaşlar tarafından otelin girişiyle alakası olmayan, tamamen dışarıdan girişi olan 'izolasyon odası'na getiriyoruz. Burada hazır doktorumuz, hemşerimiz, ambulans ve görevlileri bulunuyor. Tam teçhizatlı bir oda hazırladık. Burada ilk müdahale yapılıp gerekli görüldüğü takdirde 6 kilometre uzaklıktaki anlaşmalı hastaneye sevkini gerçekleştireceğiz. Bütün tetkik ve gözlemler orada devam edecek. İçeride oksijen tüpü, hastada kronik rahatsızlıklarına müdahale edebilecek cihazlar var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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RÖP: Ali Kızıldağ

Muhabir Tolga YILDIRIM'ın anonsu

Oda içinden detaylar

Doktorla röportaj

Oda içindeki izolasyondan detay görüntüler

Ambulanstan detay görüntü

Detaylar

HABER: Mehmet ÇINAR- Tolga YILDIRIM- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Koronavirüsü yenen TIR şoförü, plazma bağışçısı oldu

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedavisi gören ve iyileşmesinin ardından taburcu olan TIR şoförü Ekrem Karaağaç, immün plazma bağışında bulundu.

Özbekistan'dan döndükten sonra rahatsızlanan TIR şoförü Ekrem Karaağaç, başvurduğu hastanede yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca tedaviye alındı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu olan Karaağaç, evindeki 14 günlük izolasyon süresini de tamamlamasının ardından plazma bağışı için Kızılay ile temasa geçti.

'PLAZMA VERMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Gaziantep'te immün plazma bağışında bulunan ve Covid-19 tedavisi gören hastalara umut olduğu için mutlu olduğu söyleyen Karaağaç, "Hastanede koronavirüs testim pozitif çıkınca Gaziantep Dr. Ersin Aslan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördüm. Tedavimin altıncı gününde yapılan test negatif çıktı ve belirli aralıklarla yapılan diğer testlerde negatif çıkınca taburcu oldum. Taburcu olup, eve geldikten sonra kendimi 14 gün izole ettim. 14 günlük karantinamın ardında tekrar tahlile gittim yine test sonucu negatif çıktı. Doktorların uygun görmesiyle de plazma bağışında bulundum. Allah'a şükür sağlıklıyım ve 3 gün sonra yine plazma vereceğim. Doktorların kontrolünde uygun görülmesi halinde plazma vermeye devam etmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ağabey Mahallesi

Ekrem Karaağaçın evi

Ekrem Karaağaç ile röp

Muhtar Ömer Aksoy  ile röp

Karaağacın plazma verirken fotoğrafları

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera:  Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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Çaldığı bisikleti polise satmak isteyince yakalandı

BOLU'da, Ocak ayından itibaren 16 bisiklet çalıp internetten satan Z.K. kendisiyle müşteri gibi iletişime geçen polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bolu'da Ocak ayından bu yana apartman girişlerinde ve evlerin önünde bulunan 16 bisiklet çalındı. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bisikletleri çalan kişinin aynı kişi olduğunu tespit etti. Birbirinden farklı günlerde gerçekleşen 16 olayın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, maske ve şapkalı hırsızlık şüphelisinin Z.K.(36) olduğunu tespit etti. Polis, şüphelinin çaldığı bisikletleri internet üzerinden Düzce'de sattığını belirledi. Müşteri kılığına giren bir polis, şüpheli ile iletişime geçti. Z.K. bisikleti müşteri sandığı polise satmaya çalıştığı sırada yakalandı. Gözaltına alınan Z.K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

HIRSIZLIK KAMERADA

Şüphelinin gerçekleştirdiği hırsızlık olayları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bisikletleri çalma anları yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Şüphelinin adliyeye getirilmesi

-Adliyeden detaylar

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Gıda yardımı, sosyal mesafe ihlali nedeniyle iptal edildi

KAYSERİ'de, Kızılay'ın yapacağı gıda yardımı için toplanan yaklaşık 400 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal etti. Bunun üzerine dağıtım iptal edilerek, gıda paketlerinin evlere götürülmesi kararlaştırıldı.

Kızılay Şubesi, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda paketi hazırladı. Gıda yardımından faydalanacak yaklaşık 400 kişi, Kızılay şubesi önünde kuyruğa girdi. Görevliler, gıda paketi dağıtımının sosyal mesafe kuralına uyulması halinde yapılacağını duyurdu. Ancak vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uymadı. Bunun üzerine polis ekipleri gelerek, vatandaşları uyardı. Ancak kurala uygun kuyruk oluşturulmadı. Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Maksut Güldaş, Kızılay yetkilileri ile görüşerek, sosyal mesafe kuralına uyulmadan yardımın yapılmasının mümkün olmadığını belirtti. Bunun üzerine dağıtım iptal edilerek, gıda paketlerinin evlere götürülmesi kararlaştırıldı, vatandaşlar da dağıldı.

'GÜNLÜK İAŞE DAĞITIMI YAPIYORUZ'

Kızılay Şube Başkanı Şener Şekerci, ramazan ayında ihtiyaç sahibi kişilere yardım yapıldığını belirterek, "Bugün ne oldu anlamadık ve sabah ilk ışıklarından itibaren uzun kuyruklar oluşmaya başladı. 300-400 kişi sosyal mesafe kuralına uymadığı için polis iaşe dağıtımının uygun olmadığını söyledi. Kimseyi boş göndermek istemiyoruz; ama kurallara uyulmazsa dağıtım yapamayız. Kimseye virüs bulaşmaması için sosyal mesafe uygulanmasını istedik. Vatandaşlarımız da buna uymayınca dağıtımı iptal ettik, evlerine götüreceğiz" dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 01:23 Kaynak: DHA


Son Dakika

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