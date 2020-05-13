DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

O ANLARI ANLATTI: TEHLİKELİ, KİMSE DENEMESİN

Eski milli güreşçi, Çoruh Nehri'ne atlayıp, yüzdü (2)

Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir asma köprü üzerine çıkarak kendisini Çoruh Nehri'nin sularına bırakan Metin Demirci o anları anlattı. Her yıl nehirde yüzdüğünü söyleyen Demirci, "Şimdi koronavirüsten dolayı dışarı da pek çıkamıyoruz. Stresimizi Çoruh Nehri'nde attık, yüzmek güzel bir spor. Yüzme, koronavirüse iyi gelir mi bilmem ama vücuda iyi geliyor. Bu suyu çok iyi bildiğim için yüzdüm ama tehlikeli, kimse denemesinö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Metin Demirci ile röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Nusret DURUR ARTVİN-DHA

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Başkale'de PKK'ya ait keskin nişancı tüfekleri ve mühimmat ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesine düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK tarafından mülki ve adli yöneticiler ile güvenlik görevlilerine ve 'sözde ajan' olarak suçladıkları kişilere yönelik suikastlerde kullanmak için hazır tutulan keskin nişancı tüfeği ile mühimmat ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptıkları istihbari çalışmalar ile bölücü terör örgütü mensuplarının, üst düzey mülki ve adli yöneticiler ile güvenlik görevlileri ve 'sözde ajan' ilan ettikleri kişilere suikast planladığını, bu amaçla araziye kullanıma hazır silah gizlediklerini tespit etti. Dün de Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalına "Kapan-Şehit J.Uzm.Onb. Kemal Zeren operasyonu" düzenledi.

Operasyonda, 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 1 PKM makinalı tüfek, 1 dürbün monteli Dragunov keskin nişancı tüfeği ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.

Yapılan açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik yapılan operasyonların, daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Behçet DALMAZ/VAN,

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Çocuklar sokakları doldurdu

BARTIN'da, çocuklar verilen izinle sokağa çıkarak bisiklete binip, aileleriyle gezerek güzel havanın tadını çıkardı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün 0-14 yaş grubunun 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Saat 11.00'da başlayan izinle çocuklar sokağa çıktı. Çocukların kimileri kırtasiyede alışveriş yaparken, kimileri de berberlerde saç traşı oldu. Aileleriyle birlikte maske takarak gezen çocukların mutlu oldukları gözlenirken, kentin en işlek Hükümet caddesinde bisiklete binerek, izinlerinin tadını çıkardı. Çocukların maske takarak, kurallara uyarak yürümeleri dikkat çekti.

Annesi ile birlikte eczaneye gözlük almaya giden Asya Özmaden, "Şu anda çok mutluyum. Evde kalmaktan sıkılmıştım. Gözlük tamiri için gözlükçüye gideceğiz. Dışarıya çıkarken, çok heyecanlandım."dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sokakta gezen çocuklar

-Detay görüntüler

-Berberde traş olan çocuk

-Sokakta bisiklete binen çocuklar

-Kırtasiyelerdeki çocuklar

-Asya Özmaden ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Zonguldak'ta çocuklar güzel havada parklara koştu

ZONGULDAK'ta, koronavirüs salgını nedeniyle günler sonra ilk kez dışarıya çıkan 14 yaş ve altındaki çocuklar, güneşli havanın ve parkların keyfini çıkardı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları yasaklanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün için 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Saat 11.00'de sahil yürüyüş yolu ve birçok noktada ailelerin çocuklarıyla dışarıya çıktığı görüldü. Aileler ve çocukların maske taktığı, sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü. Aileler, çocuklarıyla birlikte Gazipaşa Caddesi ve sahil yürüyüş yolunda güzel havanın keyfini sürdü.