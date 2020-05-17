DHA YURT BÜLTENİ-8 - Son Dakika

Eskişehir'de parkları dolduran 65 yaş üzerindekiler, tahterevalliye bindi

ESKİŞEHİR'de 65 yaş ve üzerindekiler, 6 saatlik sokak izniyle saat 12.00'den itibaren sokaklara çıkarken, parklar ve ağaç altlarında vakit geçirdi. Çocuk parkında tahterevalliye binenler olduğu görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindekiler, bugün 12.00 ile 18.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına uymak ve maske takmak şartıyla evlerinden çıktı. Saatlerin 12.00'yi göstermesiyle Eskişehir'de 65 yaş ve üzerindekiler, Porsuk Çayı kenarı ile cadde, sokak ve parklarda yürüyüş yaptı. Bazı kişiler, çocuk parkında tahterevalliye binerken, bazıları ise kentte hava sıcaklığının 31 dereceyi bulması nedeniyle ağaç altlarında ve gölgedeki banklarda dinlendi.

'EVDE OTURMAKTAN MUTLUYUM'

Zübeyde Hanım Bulvarı'ndaki parkta eşiyle birlikte yürüyüşe çıkan Aysel Yelseli (75), evde oturmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Sokağa çıkmak çok da önemli değil benim için. Ben evde oturmaktan mutluyum. Hiçbir sıkıntım yok çok şükür. Evim de tenha değil, kalabalığız biz. Torunum var, kızım var yanımda. Onlar bize bakıyorlar. Hayat güzel gidiyor. Biraz buralarda dolanır gideriz, sıcakta çok dolaşmayız. Hava biraz daha serin olursa Yalaman Adası'na doğru gideriz" diye konuştu.

'SAAT 17.00'DEN 22.00'YE DAHA İYİ OLUR'

Porsuk Çayı kenarında sıcak hava nedeniyle ağaç altında oturan Ahmet Çelik ise "Bu izin akşam saat 17.00'den 22.00'ye kadar olsa bizim için daha iyi olacaktı" dedi.

Ağahan Yıldız da "Bugün dışarı çıktık, rahatız. Hava biraz sıcak ama gölgede biraz korunmaya çalışacağız. Türkiye'de koronavirüsle mücadele çok güzel. Sağlık Bakanlığı pek çok tedbir aldı. O yönden bizler de evdeyiz. Evde kalışımıza ben şahsen memnunum. Kendimizi korumalıyız" diye konuştu.

Cevdet Özbek ise 2 aydır evde oturmaktan ayaklarının ağrıdığını belirterek, "2 aydır çok zor oldu ama 2 haftadır dışarı çıkıyoruz. Ayaklarımız ağrıyordu, yürümek çok iyi oldu" dedi.