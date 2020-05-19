DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Evinde uyuşturucu bulundu, ağlayarak eşinden af diledi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, jandarma tarafından evine düzenlenen baskında uyuşturucu ile hassas terazi bulunan Sinan Yürük, arama sırasında evde olan eşine ağlayarak, "Aşkım beni affet. Büyük bir hata yaptım. Bundan sonra uzun bir süre görüşemeyebiliriz" dedi. Yürük, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Manavgat ilçesinin Side Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda, Side Mahallesi'nde yaşayan Sinan Yürük'ün uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Jandarma ekipleri, geçen pazar günü Sinan Yürük'ün evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada hassas terazi, 5 gram kenevir tohumu, 10 gram esrar ile alüminyum folyo ve poşete sarılı 25 gram 'kristal' diye tabir edilen metamfetamin ele geçirildi.

Ruhsatsız av tüfeğinin de bulunduğu evdeki arama sırasında ağlamaya başlayan Sinan Yürük, adı açıklanmayan eşine, "Aşkım beni affet. Büyük bir hata yaptım. Bundan sonra uzun bir süre görüşemeyebiliriz" dedi.

Gözaltına alınan Yürük, jandarmada işlemlerinin ardından dün Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli, 'uyuşturucu madde imalatı ve ticareti' suçundan tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat Adliyesi'nden görüntü

Sinan Yürük'ün adliyeye getirilmesi

Jandarma aracı

Manavgat Adliyesi detay

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

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Mezunların bando takımıyla 19 Mayıs coşkusu (2)

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE HASTALARA MORAL

Trabzon 'un Vakfıkebir ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle gösteri sunan 'Vakfıkebir Sivil Bando Takımı grubu, sağlık çalışanları ve tedavi gören hastaları unutmadı. Grup, ilçe devlet hastanesi önüne de gelip, burada gösterilerini sürdürdü. Grubun, gösterilerine sağlık çalışanları, alkışlarla eşlik etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hastane önündeki gösteri

Sağlık çalışanlarından detaylar

Vatandaşların yoğun ilgisi

HABER KAMERA: Fatih TURAN- Selçuk BAŞAR/TRABZON-DHA

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İslahiye'de, sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde,19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, koronavirüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralıyla sade bir törenle kutlandı.

İslahiye Demokrasi Meydanı 'nda düzenlenen törene; İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür vekili Mustafa Öner ile siyasi parti başkanları katıldı. Belirli sayıda kişinin katıldığı, sosyal mesafeye uyulan ve herkesin maske taktığı törende İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdür vekili Mustafa Öner tarafından Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardında koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler altında buruk kutlanan tören sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Demokrasi Meydanı

Çelenk sunumu

Saygı duruşu ve istiklala marşının okunması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Samsun'da 19 Mayıs coşkusu

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 101 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Bandırma Vapuru ile geldiği Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte milli mücadeleyi başlatmak için Samsun'a gelişinin 101'inci dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için törenler düzenlendi.Törenler, İlkadım ilçesindeki Anıt Park içinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalar daha sonra Tütün İskelesi önündeki Kurtuluş Yolu'nda devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a çıkışını temsilen Türk bayrağı askerler tarafından karaya çıkarılarak deniz subayı tarafından sporculara teslim edildi. Sporcu gençler, Türk bayrağını öperek teslim aldı. Gençler, Türk Bayrağı'nı Bandırma Müze Gemisi'ne taşıdı. Müzede Canan Anderson Yılmaz'ın kemanı eşliğinde 10 milli sporcu İstiklal Marşı'nı okudu. Yılmaz tarafından solo keman konseri de verildi.

Türkiye genelinde koronavirüs salgını nedeniyle 15 kentte uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına vatandaşlar katılamadı. Kutlama programları Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir , kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, programda görevli sporcuların katılımıyla gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone ile detaylar

Tören detayları

Tütün İskelesi detayları

Bayrak teslimi

Bayrak taşınması

Bandırma Vapuru detayları

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK SAMSUN

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Antalya Büyükşehir'den 19 Mayıs töreni

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki Atatürk büstüne çelenk sundu. Törende temsili Bandırma Vapuru üzerinde seslendirilen Gençlik Marşı'na eşlik eden Başkan Böcek, 19 Mayıs'ı sosyal mesafeye dikkat ederek coşku ve heyecanla kutlayacaklarını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde saat 09.19'da tören düzenledi. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Cansel Tuncer, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, zabıta personeli ile Antalya'nın 19 ilçesinden gelen 19 Mayıs'ı temsil eden Türk bayrağı tişörtlü 19 genç katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen tören, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başladı. Ardından temsili Bandırma Vapuru'nda yer alan Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu (ABBO) eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Başkan Böcek, törende bandonun çaldığı Gençlik Marşı'nı gençlerle birlikte söyleyerek Türk bayrağını dalgalandırdı.

'SOSYAL MESAFELİ ANCAK ÇOŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalıların Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayarak şunları söyledi:

"Tam 101 yıl önce Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Atamızın Samsun'a çıktığı temsili Bandırma Vapurumuz burada. Pandemi nedeniyle şu anda vatandaşlarımızla kucaklaşamıyoruz, hep birlikte kortejler yapamıyoruz. Ancak Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal mesafelerimizi koruyarak bugün gençlerimizle beraber belediyemizin bütün araçlarıyla bir mobil kortej eşliğinde fener alayı düzenliyoruz. Bu kortejimizle geçen yıl olduğu gibi Cumhuriyet Meydanımıza coşku ve heyecanla geleceğiz. Aynı zamanda 4 noktada havai fişek gösterisi yapacağız. Yine konvoyumuz belirli bir güzergah üzerinde devam edecek ve bandomuz Atatürk'ün sevdiği parçaları seslendirecek. Bu yıl sosyal mesafemizi koruyarak kutlamalarımızı gerçekleştireceğiz."

Başkan Böcek, bugünün aynı zamanda Kadir Gecesi olduğunu hatırlatarak, Kadir Gecesi'nin sağlıklı güzel günlere hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

*- Atatürk anıtına çelenk sunrumundan

*- Bandırma vapuru maketinden

*- Marş söylenirken

*- Törene katılanların bayrak sallamalarından

Haber- Kamera: ANTALYA,

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Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasında güvercinleri beslediler

KAYSERİ'de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yem atanların azaldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki güvercinler, hayvanat bahçesi görevlileri tarafından beslendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlileri ile hayvanları koruma derneği üyeleri, sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği kentte sokak hayvanlarını unutmadı. Kısıtlama nedeniyle sessizliğe bürünen kentte bir araya gelen ekipler, Cumhuriyet Meydanı'nda yoğun olarak bulunan güvercinleri yem atarak besledi. Ayrıca, kedi ve köpekler için de şehrin belirli noktalarına yiyecek bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Müdürü Burhanettin Bacak, "Burada sokak hayvanlarını besleme çalışmalarını yapıyoruz. Meydandaki kuşlarımızı çevredeki kedi ve köpekleri besleyeceğiz. 2 aylık süre içinde yaklaşık 15 personel ile çalışmalarımızı sürdürdük. İlçelerde 12 bin kilogram yem yardımı yaptık. Besleme yapan gönüllü hayvanseverlere de 5 bin kilogram olmak üzere toplam 15 bin kilogram yemi pandemi sürecinde dağıttık. Yasak olmadan önce vatandaşlar bir şekilde esnaftan aldıkları buğdayları kuşlara veriyordu. Yasak nedeniyle bu imkan olmayınca bizler gönüllü olarak hayvanlarımızı beslemeye devam ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hayvanseverler tarafından güvercinlerin beslenmesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yetkilisi Burhannedin Bacak ile röportaj

Gönüllü Hayvan Korucuyucuları Derneği Başkanı Aysel Tunalıoğlu röportaj

Buğday yiyen güvercinlerden görüntü

Haber-Kamera : Olcay DÜZGÜN- Yasin DALKILIÇ- KAYSERİ

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Kızılay'dan Habur'da bekleyen TIR sürücüsüne iftar yemeği

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, uluslararası İpek Yolu 'nda bekleyen 1250 TIR sürücüsüne, Türk Kızılay'ı tarafından iftar için yemek dağıtımı yapıldı.

Kızılay Silopi ve Cizre şubeler ile çeşitli sivil toplum kuruluşları (STK), Silopi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a temassız ticaret için uluslararası İpek Yolu'nda sıra bekleyen 1250 TIR sürücüsüne yardıma etmek üzere harekete geçti. Kızılay ve diğer STK'lar, sınır kapısında bekleyen TIR şoförleri için iftarlık yemek dağıtımı yaptı. TIR sürücülerinden İsmail Ağaç, Kızılay gönüllülerine teşekkürlerini ileterek, "Kızılay yemek getirmeseydi kendi imkanlarımızla burada iftarımızı hazırlayacaktık. Bizlere böylesi hizmeti yaptıkları için Kızılay ve emeği geçenlere teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.