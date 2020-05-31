DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Tekirdağ'da terhis edilen erler, 'koronavirüs' tedbirleriyle uğurlandı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde vatani görevlerini tamamlayan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen askerler, bugün virüs tedbirleri kapsamından birliklerinden memleketlerine uğurlandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 5'inci Kolordu Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı Topçu Alay Komutanlığı'nda vatani görevlerini tamamlayan ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında terhisleri 1 ay ertelenen askerler, bugün birliklerinde düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı. Maskeli şekilde birliklerinden isimleri tek tek okunan askerlerin ateşleri ölçülüp, sosyal mesafe kuralına uygun olarak, kendileri için hazırlanan ve dezenfekte edilen otobüslere bindi.

Bazı askerleri ise birliklerine gelen aileleri alarak evlerine götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Birlik önünde bekleyen aileler

-Muhabir Mehmet Yirun anons

-Terhis olan erlerin ateşlerinin ölçülmesi

-Otobüslere binilmesi

-Otobüste komutanın konuşması

-Detaylar

Haber- Kamera : Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ÇORLU(Tekirdağ),-

=======================

Dubai'de kalp krizinden ölen iş insanı Bolu'da toprağa verildi

DUBAİ'de geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında yaşamını yitiren iş insanı Hakan Bahçeci, Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dünya Bakliyat Konfederasyonu Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olan Hakan Bahçeci, Dubai'de geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitirdi. Özel uçakla Türkiye'ye getirilen Bahçeci'nin cenazesi Bolu'da son yolculuğuna uğurlandı. Bahçeci için, Elmalık köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına katılanlar, maske taktı, ve sosyal mesafe kuralına uydu. Köy mezarlığında kılınan namazın ardından Bahçeci'nin cenazesi toprağa verildi. Bahçeci'nin cenaze namazına yakınlarının yanı sıra çok sayıda iş insanı ve vatandaşlar katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Dua okunması

-Kalabalıktan görüntüler

-Maske takanlar

-Dezenfektan sıkılması

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

=======================

Çilek toplarken bulduğu taşın göktaşı olduğunu iddia etti

DÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde Feride Cesur Yavuz, çilek toplarken bulup, eve getirdiği ve gök taşı olduğunu iddia ettiği taşın incelenmesini istedi. Yavuz, "İlk dokunmaya kalktığımda çok sıcaktı, elleyemedim. Taşı bulduğum güne kadar uyku düzenim çok iyiydi ancak 2 gündür uyuyamıyorum. Sanki taşta bir enerji var, beni uyutmuyor" dedi.

Gümüşova ilçesinde önceki gün arkadaşıyla birlikte dağ çileği toplayan Feride Cesur Yavuz, ormanlık alanda diğer taşlardan farklı olduğunu gördüğü taşı buldu. Taşı ellediğinde sıcak olduğunu anlatan Yavuz, taşın soğumasını bekleyerek, beze sardıktan sonra evine getirdiğini söyledi. Taşın, gök taşı olduğunu düşündüğünü dile getiren Yavuz, "Bunu gördüğümde diğer taşlara bezemediğini fark ettim. Dokunmaya kalktığımda çok sıcaktı sonra bir bez parçasıyla aldım. Baktım diğer taşlara göre çok ağır. Eve getirdim, hiç dokunmadım. Sonra gök taşı haberlerini gördüm. Merak ettim, internetten araştırdım. Elimi sürdüğümde hiçbir siyahlık bırakmıyor. Sadece parıltılar bırakıyor. Işığı tuttuğumda rengarenk ışıltılar veriyor. Üzerine tükenmez kalemle yazılmadığını öğrendim. Tükenmez kalemle denediğimde üzerine yazamadığımı gördüm. Mermere taşı sürttüğümüzde kahverengi olabileceğini söylüyordu. Baktığımda evet, kahverengiye dönük olduğunu, siyah olmadığını fark ettim. Etrafı çöküktü. Yarıya kadar gömülmüştü. Etrafı açıktı" dedi.

'ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUM'

Taşın incelenmesini isteyen Feride Cesur Yavuz, "Yanındaki bölgelere de baktım, başka var mı, diye. Başka göremeyince bunu almak istedim. Gece cep telefonu ışığını tuttuğumda gökkuşağına benzeyen beyaz, sarı, mora benzer renkler olduğunu gördüm. İçinde altına benzer sarı sarı tanecikler var. Taşı bulduğum güne kadar uyku düzenim çok iyiydi ancak 2 gündür uyuyamıyorum. Sanki taşta bir enerji var, beni uyutmuyor. Uyumamama rağmen uykusuzluk hissim yok. Enerjisi çok fazla, belki başka bir şeydir, bilmiyorum. Bilim insanlarımızın bu taşı araştırmasını istiyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Taşın görüntüsü

Taşa ışık tutulduğunda parlamasının görüntüsü

Feride Cesur Yavuz ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

========================

AÜ Hastanesi yeni normalleşme sürecine hazır

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni normalleşme adımlarını açıklamasının ardından AÜ Hastanesi'nde de yeni normalleşme dönemi çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Organ nakli başarılarıyla adını tüm dünyaya duyuran AÜ Hastanesi'nde, koronavirüs vakalarının ülkede görülmesinin ardından özel bir pandemi alanı oluşturdu. B Blok'un tamamı ve A Blok'taki bazı alanlar koronavirüs vakaları için ayrıldı. A blokta koronavirüs pozitif ve şüpheli hastalar için özel pandemi servisleri kuruldu. AÜ Hastanesi'nde acil servise gelen koronavirüs şüphesi ve yoğun bakım desteğine ihtiyacı olan hastalar, Covid Yoğun Bakım alanına alınmaya başlandı. Yoğun bakım ihtiyacı olan koronavirüs pozitif hastalar için Covid Yoğun Bakım ünitesi kullanılırken, koronavirüs testi pozitiften negatife dönen hastalar için ise Ara Covid Yoğun Bakım servisi açıldı. Normal hastalar ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Koronavirüsle mücadele eden sağlık neferleri hastalara tedavilerini uygulayarak hem bakımlarını yaptı hem de psikolojik destek verdi.

Türkiye'deki sağlık alt yapısının iyi olması ve koronavirüs vaka sayılarının azalmasının ardından geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni normalleşme planı takvimini açıkladı. 1 Haziran'dan itibaren hastanelerde uygulanan salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin planlanmasının ardından AÜ Hastanesi'de de yeni normalleşme adımları atılmaya başlandı. Hastanedeki yeni normalleşme çalışmaları hakkında bilgi veren AÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, 1 Haziran itibariyle polikliniklerde eskisi kadar yoğun olmayacak şekilde hasta bakmaya başlayacaklarını söyledi. Bekleyemeyecek durumda olan hastaların ameliyatının yapılmaya başlanacağını belirten Prof. Dr. Aydınlı, organ nakillerine de başlayacaklarını duyurdu.

'YENİ DÖNEME BAŞLIYORUZ'

Koronavirüsle mücadele de AÜ Hastanesi'nde yeni normalleşme sürecine geçmeye başladıklarını anlatan Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Özellikle 1 Haziran itibariyle eskisi gibi yoğunluk olmasa da muhakkak hasta sayısını azaltarak sosyal mesafe kurallarına ve maske takma kurallarına uyarak yavaş yavaş yeni bir döneme başlıyoruz. Koronavirüs döneminde gelen hastaların hiçbirine bakmama durumumuz olmadı. Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle ertelenebilecek hemen hemen her şeyi erteledik. Ama hastanemize müracaat edip tedavi olmak isteyen herkesin tedavisini yaptık. Pandemi hastanesi olarak çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Pandemi hastanesi olarak çok fazla önlem almıştık. Çok sayıda yatak kapasitesi ayırmıştık. Şu an geldiğimiz durumda bu yatak kapasitesi yine pandemi hastaları için ayrılacak şekilde devam edecek. Diğer kısımları da normal hastalar için açacağız" diye konuştu.

POLİKLİNİK HİZMETLERİ, AMELİYATLAR BAŞLAYACAK

Koronavirüs süresince polikliniklerde hasta kabulü yaptıklarını belirten Prof. Dr. Aydınlı, "Bu süreçten sonra bir miktar daha artırıp eskisi gibi yoğun olmayacak şekilde hasta kabulüne devam edeceğiz. 1 Haziran itibarıyla artık bekleyemeyecek durumda olan hastaların yavaş yavaş ameliyatlarına başlayacağız" diye konuştu.

'BÜTÜN YATAKLARI PANDEMİYE AYIRABİLİRİZ'

AÜ Hastanesi olarak ikinci bir dalgaya hazırlıklı olduklarını söyleyen Prof. Dr. Aydınlı, "Pandemi olayları belki 100 yılda bir olacak bir şey. 1920'lerde İspanyol gribi oluşmuş. Şimdi 2020'de Covid-19 salgını geldi. Aslında hiçbir hastane bu salgına hazır değildi. Ama biz bu süreci yaşayıp 2 aylık pandemi sürecini geçirdikten sonra bundan sonra olabilecek bu tip salgında hastanemiz eskisinden çok daha hızlı bir şekilde yeniden organize olup çok rahatlıkla hizmet verebilir. Zaten ülkemizin sağlık alt yapısı çok uygun. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yaklaşık 1200 yatağıyla gerektiğinde bütün yataklarını pandemiye ayırabilecek şekilde hizmet verebileceğini gösterdi. Bunu yeniden yapmamızda ise hiçbir sakınca yok" diye konuştu.

'EN YÜKSEK DÜZEYDE HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye'deki sağlık alt yapısının diğer ülkelere göre çok iyi ve başarılı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Şu ana kadar geldiğimiz süreci çok iyi geçirdik. Türkiye'de sağlık alt yapısının çok iyi olması, ki bu sürece bizim gibi üniversite hastaneleri de çok ciddi destek verdi. Bu süreçte halkımıza gerçekten çok iyi hizmet verildi. Zaten hasta sayımızın azalması, ölüm oranlarının düşüklüğü, yoğun bakımlarda hastalara bakılma ve hizmet kalitesi olarak bakıldığında aslında tüm dünyanın bu süreci gördüğünü düşünüyorum. Bundan sonra da sadece yine Covid-19 hastalarına değil, başta organ nakli, onkoloji hastalarımızın hepsine en yüksek düzeyde hizmet vermeye devam edeceğiz. Yeni bir salgın döneminde de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi burada ve elinden geleni son noktasına kadar yapacaktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Akdeniz Üniversitesi genel görüntüsü

AÜ Hastanesi Pandemi Alanında güvenlik ve covid hastasının görüntüsü

Dezenfekte çalışmaları

PAndemi Servisinden görüntü

Kırmızı kodlu alan Covid Yoğun Bakım Alanı'ndan görüntüler

Covid alanlardan detaylar

Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın röportajı

Haber-Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA,

=======================

HDP önündeki eylemde 272'nci gün

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 272'nci günde de sürdürdü. Oğlu Yavuz (28) için oturma eylemini sürdüren Sevgi Çahmar, evladına teslim ol çağrısında bulunurken, "Oğlumu almadan bu eyleme son vermeyeceğim" dedi.

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.

13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

'OĞLUMU ALMADAN GİTMEYECEĞİM'

Oğlu Yavuz için 29 Şubat'tan bu yana HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdüren Sevgi Çahmar, evladına teslim ol çağrısında bulunurken, "Oğlumu almadan, oğlum gelmeyene kadar eyleme son vermeyeceğim. 272 gündür burada oturuyoruz. Oğlum eğer beni görüyor, duyuyorsan kaç gel. Devletine teslim ol" dedi.