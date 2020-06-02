DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Fatih Sondaj Gemisi'nin kuleleri, Trabzon Limanı'nda

KARADENİZ'de ilk sondaj faaliyetini gerçekleştirmek için İstanbul'dan uğurlanıp, Trabzon'a gelen Fatih Sondaj Gemisi'nin daha önce sökülen kule palatformları özel vinçle monte edileceği limana ulaştı. İlk sondaja Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak gemi, demirlediği Trabzon sahilinde, vatandaşların da ilgi odağı oldu.

Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'e açılmak için Haydarpaşa Limanı'nda yaklaşık 1,5 ay süren hazırlıkların tamamlanmasının ardından 29 Mayıs'ta İstanbul'dan uğurlandı. Fatih Sondaj Gemisi'nin 103 metrelik kuleleri, İstanbul Boğazı'ndan geçebilmesi için tamamen söküldü. Gemi dün öğle saatlerinde Trabzon'a ulaştı. Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile Trabzon Liman Başkanı Muzaffer Ermiş ve beraberindekiler, botla açıldıkları denizde Türk bayraklarını sallayarak, gemiyi karşıladı. Trabzon Liman Başkanlığı'na ait gemiler siren ve hoparlörlerinden Mehter Marşı çaldı. Sondaj gemisi, lojistik merkez olarak kullanılacak Trabzon Limanı'na demirleyecek.

KULELER DE LİMANA ULAŞTI

İlk sondajına 15 Temmuz'da Karadeniz Ereğlisi açıklarındaki Tuna-1 lokasyonunda başlayacak geminin, daha önce sökülen demir kuleleri de, bugün sabah saatlerinde römorkör eşliğinde Trabzon'a ulaştı. Sökülü platformlarını taşıyan gemi, Trabzon Limanı'na demir attı. Platformların, kaynak sökümünün ardından, cumartesi günü limana yanaşacağı Fatih Sondaj Gemisi'ne özel vinçle monte edilmesi işlemine başlanacak.

'DEVLETİMİZLE İFTİHAR EDİYORUZ'

Trabzon Liman İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, tüm hazırlıkların tamamladığını belirterek, "Kıyı emniyetine ait 'kurtaran' adlı römorkörleriyle birlikte kuleler bizim rıhtıma yanaştırıldı. Bundan sonra geminin duba üzerindeki laşingi çözülecek, kaynakları sökülecek. Bu işlem tahmini yaklaşık 2 gün sürecek. Kuleler önce sahaya alınacak, dubayı rıhtımdan kaldıracağız, alargada bekleyen sondaj gemisini limana yanaştıracağız. Tahmini Fatih'i Cumartesi günü rıhtıma yanaştırmış oluruz. Sonra da hızlı bir şekilde kulenin montajına başlanacak. Buradan geminin kalkış planı ise 20 Haziran gibi gözüküyor. İnşallah Allah selametini verip, ülkemiz için güzel haberler vermek üzere Ereğli açıklarına yol alacak. Gemi, kentte bir heyecan ve gurur yarattı. Tabi bu gurur verici bir hadise. Bu devletimizin gücünü ortaya koyuyor. Bizlerde gurur duyup, devletimizle iftihar ediyoruz" dedi.

GURUR KAYNAĞI VE İLGİ ODAĞI OLDU

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında selamladığı Fatih Sondaj Gemisi, beklediği Trabzon sahili açıklarında, vatandaşların da ilgi odağı oluyor. Kimi vatandaşlar ise kentin pek çok noktasından görülen ay yıldızlı gemiyi, cep telefonlarıyla görüntüleyip, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Kent sakinleri; sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'in ardından Karadeniz'de faaliyetine başlayacak olmasının gurur verici olduğunu belirterek, olumlu netice alınması temennisinde bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Fatih gemisinin görüntüleri

-Kulelerinin görüntüleri

-Vatandaşlarla röportaj

-Liman müdürü ile röportaj

-Muhabir anonsları (Fatih TURAN)

-Detaylar

Boyut: 609 mb.

HABER: Fatih TURAN KAMERA: Tolga SAĞLAM/TRABZON-DHA

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CHP'li meclis üyesi kaçak yapının yıkımını durdurmaya çalıştı, arkadaşı zabıtaya tokat attı

BURSA'da, Yıldırım ilçe belediyesinin CHP'li meclis üyesi Şahin Sevinç, ruhsatsız tek katlı yapının yıkımını durdurmaya çalışınca zabıtalarla tartışma yaşadı. Tartışma sırasında Sevinç'in yanındaki arkadaşı zabıta memuru Yusuf Ç.'ye tokat attı.

Yıldırım ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Vakıf Mahallesi 1'inci Vefa Sokak'ta bulunan ruhsatsız tek katlı binayı yıkmak için bu sabah adrese gitti. Daha önce 2 kez tutanak tutulmasına rağmen yıkılmayan binanın sahipleri, gelen zabıta ekiplerine tepki gösterdi. Zabıta ekipleri de yıkım kararını göstererek, yıkma işleminin gerçekleştireceklerini söyledi. Bunun üzerine bina sahipleri, Yıldırım ilçe belediyesinin CHP'li Meclis uyesi Şahin Sevinç'i arayarak, yardım istedi. Gelen Sevinç, zabıta ekipleri ile tartıştı, yıkımın yapılmayacağını söyledi. Zabıta ekipleri ise yıkım işleminin yasal olduğunu belirtti.

ÇEKİM YAPAN ZABITAYA TOKAT

Tartışmanın büyümesi üzerine, Yusuf Ç. adlı zabıta memuru, Sevinç'in itiraz ve hakaretlerini cep telefonuyla kaydetmeye başladı. Sevinç, zabıta memuruna, "Çekme, tokadı yersin" diyerek, tepki gösterdi. Zabıtanın, 'Tokat at, bu anı bekliyorum' demesi üzerine Sevinç'in yanındaki arkadaşı, zabıtaya tokat attı. Zabıta memuru olayın ardından Yüksek İhtisas Devlet Hastanesi'ne giderek, darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Yıkım işlemi ise jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirildi.