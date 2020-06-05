DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Kayseri'de kalfanın koronavirüs testi pozitif çıktı, tüm berber ve kuaförler testten geçti

KAYSERİ'de kadın kuaförün yanında çalışan kalfanın koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine, kentte tüm berber ve kuaförlere tedbir amacıyla test yapılması kararlaştırıldı. Yaklaşık 600 kişiyi kapsayan ve dün başlayan test işlemi bugün sona erecek.

Kayseri'de kısa süre önce kuaför salonunda çalışan kalfa, yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. İsmi açıklanmayan kalfanın yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine kalfanın çalıştığı kuaför salonu koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle kapatıldı. Kuaförde çalışanlar da evlerinde karantina altına alındı.

Ayrıca tedbir amacıyla kentte tüm berber ve kuaför salonlarında çalışanlara koronavirüs testi yapılması kararlaştırıldı. Dün, İl Sağlık Müdürlüğü 'nün, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyyid Burhanettin ek hizmet binasındaki test merkezinde erkek berber ve kuaförler salonlarında çalışanlara test yapıldı. Bugün ise kadın kuaför salonlarında çalışanlardan test için numune alındı.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alpaslan, berber ve kuaför esnafı olarak 50 günlük bir aranın ardından 11 Mayıs'ta belirlenen kurallar çerçevesinde çalıştıklarını söyleyerek, "Kadın kuaföründe çalışan kişide yapılan test sonucunun pozitif çıkması üzerine iş yeri tedbiren karantina altına alındı. Kalfa olarak çalışan kişiye daha sonra yapılan testler ise, negatif çıktı. Biz tüm ihtimalleri göz önüne alarak berber ve kuaförlerimize test yapılmasını sağladık. Sonuçlar kısa zaman içinde belli olacak. Şuan hiç bir sorun yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Koronavirüs testin yapıldığı hastaneden görüntü

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alpaslan'dan açıklama

Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ- KAYSERİ,

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4 katlı binanın çatı katından düşen Sevilay, ağır yaralandı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, Sevilay Sarıkaya (22), 4 katlı binanın çatı katından düştü. Düşerken elektrik tellerine takılan Sarıkaya, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Mustafa Kemal Sokak 16 numarada meydana geldi. Sevilay Sarıkaya, dengesini kaybedince 4 katlı binanın çatı katından düştü. Düşerken elektrik tellerine takılan Sarıkaya, beton zemine düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sarıkaya, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Beyin travması geçirdiği saptanan Sarıkaya, ambulansla, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Sarıkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Polis, soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Binanın dıştan görünüşü

Sevilay Sarıkaya fotoğrafı

Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

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Drif atıp, 'Dur' ihtarına uymayan sürücüye, 19 bin 280 lira ceza uygulandı

KARAMAN'da drif atıp, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan sürücü K.B.'ye 'alkollü araç kullanmak, drif atmak, trafik güvenliğini tehkileye sokmak, dur ihtarına uymamak, araç camların flim bulundurmak' suçlarından 19 bin 280 lira para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken, aracı da trafikten men edildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan trafik polisleri, 70 ER 021 plakalı otomobilin drif attığını fark edip, sürücüsü K.B.'ye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü K.B. de ihtara uymayıp kaçmaya başladık. Yaklaşık 20 dakika süren kovalamaca sonrası sanayi sitesinde önü kesilerek durduruldu. Polise direnen K.B., kelepçelenerek gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem başlatılmak için polis merkezine götürülen K.B., hakkında 'alkollü araç kullanmak, drif atmak, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, dur ihtarına uymamak, araç camların film bulundurmak' suçlarından 19 bin 280 lira para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 yıl el konulurken, aracı da trafikten men edildi.

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