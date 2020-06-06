DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişanın cezası 85 bin 860 lira

KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, 45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişan törenine katılan 25 kişiye, 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

Afşin'in kırsalındaki bin 600 nüfuslu Hüyüklü Mahallesi'nde, Özarslan ve Demir aileleri arasında 27 Nisan'da nişan töreni yapıldı. Nişana katılanlardan birinin rahatsızlanarak gittiği Afşin Devlet Hastanesi'nde yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 gün sonra aynı aileden 4 kişinin daha test sonucunun pozitif çıktığı belirtilirken, hastaların nişana katıldıktan sonra rahatsızlandıkları belirlendi.

Bunun üzerine Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 8 Mayıs'ta Hüyüklü Mahallesi'ni 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde de ilçe merkezindeki Afşinbey Mahallesi'nde 12 evi karantina altına aldı. Ayrıca yasak olmasına rağmen yapılan nişanla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

45 POZİTİF VAKA GÖRÜLDÜ

Karantinanın ardından Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün filyasyon ekipleri, testleri pozitif çıkan 5 kişinin temas ettikleri kişiler ile nişana katılanlar hakkında bilgi alıp tarama faaliyetlerine başladı. Çalışma sonunda nişandan kaynaklı pozitif vaka sayısı 45'e çıktı. Tedavileri tamamlanan 43 kişi koronavirüsü yenerek taburcu edilirken, 2 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği ve onların da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mahalledeki karantina da 22 Mayıs'ta kaldırıldı.

25 KİŞİYE CEZA YAZILDI

Jandarma ve polis ekipleri, yasak olmasına rağmen nişan yapan ve nişan töreni katılan 25 kişinin kimliklerini tespit etti. 24 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 180'işer liradan 76 bin 320 lira, S.D. isimli bir kişiye de nişana katılmasının yanında nişana yolcu taşıma ve karantinayı ihlal etmekten 9 bin 540 lira olmak üzere toplam 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hüyüklü Tabelası

Hüyüklü Mahallesi

Karantina tabelası

Mahalle girişindeki askerler

Mahalle içinden detay

Filyasyon ekibinin çalışması

Ekibin mahalleden ayrılması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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İznik'te Roma dönemine ait mezar odasına zarar veren defineciler isyan ettirdi

UNESCO'ya aday Bursa'nın tarihi İznik ilçesi, definecilerin hedefi haline geldi. Define arayanlar, özellikle gece saatlerinde kazılar yaparken aynı zamanda ilçenin tarihi eserlerine de zarar veriyor.

4 medeniyete başkentlik yapan ve UNESCO Geçici Miras Listesi'ne de aday olan İznik ilçesi, barındırdığı tarihi eserler ile definecilerin hedefi haline geldi. Emniyet ve jandarma ekipleri tarafından bölgelerde sıklıkla tedbirler alınmasına karşın kaçak kazıya devam edilirken, ilçenin tarihine zarar veren definecilerin ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Abdulvahap mevkisindeki tarlanın içerisinde yer alan ve üzerinde çeşitli figürler bulunan Roma dönemine ait mezar odasına zarar veren defineciler, tarih ile birlikte aynı zamanda bölgedeki mülk sahiplerine de sorun yaşatıyor.

"GECELERİ TARİH SOYGUNCULARI MESKEN TUTUYOR"

Bugüne kadar yapılan yüzlerce soruşturmaya ve operasyona karşın definecilerin bu tutumuna da bölge halkı da tepki gösteriyor. Roma ve Bizans tarihiyle ilgilenen bölge sakinlerinden nakkaş Yalçın Öztürk, "Bunlar Roma dönemi mezarlardır. 20 gün önce üzerleri açıktı. Yasak zamanı gelmişler kazmışlar devam etmişler. Şimdi ise tarla sahibi bunlardan yılmış kapatmış. Her yeri kazmışlar. Bunlar hep geceleri tarih soyguncularının talancıların mesken tuttuğu yerö diye konuştu.

Görüntü dökümü;

-Kapatılan mezar odasının çevresinden detaylar

-Öztürk'ün açıklamaları

Haber-Kamera: İlkay ALTAY/İZNİK(Bursa),

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Rize'de yaz ayında karda kayak keyfi

RİZE'li kayakçı Adnan Er, yılın 6 ayı kar altında kalan deniz seviyesinden 2 bin 640 metre yükseklikteki İkizdere illçesi Dağı'nda ayak keyfini yaşadı.

Türkiye'nin 6 ay ile en uzun süreli kar altında kalan bölgesi Rize'nin İkizdere ilçesinin 2 bin 640 metre yükseklikteki Ovit Dağı'nda yaz ayında halen kar bulunuyor. Rize'de kayak sporu ile uğraşan Adnan Er, yaz ayında kayak için Ovit Dağı'na çıktı. Er, hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu şehir merkezine 90 kilometre mesafedeki Ovit Dağı'nda yılın son kayağını yaptı. Yer yer kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede şort ve tişörtler ile kayak yapan Er, yılın son kayak keyfini yaşama şansı buldu.

Haziran ayında kayak yapmanın muhteşem bir duygu olduğunu belirten Adnan Er, "Rize'nin Ovit Dağında kayak sporu 6-7 ay yapılabiliyor. Haziran ayındayız ama buralarda halen kayak yapılabilecek kadar kar var. 2 buçuk kilometre tırmanış yaptıktan sonra kendime uzun bir pist oluşturdum. Bu mevsimde kısa kol tişört, şort ve güneş gözlüğü ile kayak yapmanın keyfide bir başka. Dünyanın hiçbir yerinde bu mevsimde böyle bir kar görmek mümkün değil. Herkese bu keyfi tavsiye ediyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kayakçının hazırlıkları

-Kayak yaparken görüntüsü

-Kayakçının konuşması

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Kısıtlama kaldırıldı, Kayseri'de sokaklar yine boş kaldı

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasına rağmen, Kayseri'de az sayıda kişinin dışarıya çıkması dikkat çekti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 15 ilde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün kaldırıldı. Yasak olmamasına rağmen Kayseri'de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek yerlerinden olan Cumhuriyet Meydanı'nda az sayıda vatandaşın olması dikkat çekerken, vatandaşların 'Evde Kal' çağrılarına uyduğu gözlemlendi. Polis ekipleri sokağa çıkan vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmesi konusunda uyarılarda bulundu.