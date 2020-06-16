DHA YURT BÜLTENİ- 8 - Son Dakika

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: Şu ana kadar 5 bin solunum cihazı ürettikSANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, pandemi sürecinde özellikle maske üretiminde büyük bir çalışma yapıldığını ifade ederek, "Pandemi çıkmaya başlamadan önce piyasaya maske veren 20-25...

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Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: Şu ana kadar 5 bin solunum cihazı ürettik

SANAYİ ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, pandemi sürecinde özellikle maske üretiminde büyük bir çalışma yapıldığını ifade ederek, "Pandemi çıkmaya başlamadan önce piyasaya maske veren 20-25 tane firmamız varken, bugün binlerle ifade edilen bir maske üreticisi ülke haline geldik. O kadar enteresan bir şekilde Çin ile rekabet edebilecek bir şekilde maske makineleri üretebilen makinecilerimiz de oluşmuş olduö dedi. Büyükdede yerli solunum cihazı konusunda ise 5 bin üretim hedefine ulaşıldığını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere karayoluyla Eskişehir'e geldi. Bakan Yardımcısı Büyükdede, Eskişehir Sanayi Odası'na geçerek sanayicilerle bir araya geldi. ESO meclis salonundaki istişare toplantısında ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş'tan kentteki sanayi faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

'5 BİN YERLİ SOLUNUM CİHAZI ÜRETTİK'

Toplantı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, maske ve yerli solunum cihazı üretiminde büyük aşama kat edildiğini ifade etti. Büyükdede, "Bizim solunum cihazlarında paydaşlarla beraber şuanda eriştiğimiz nokta o zaman bir hedef konulmuştu, 5 bin solunum cihazına en kısa zamanda ulaşılması diye. Şimdi 5 bin cihaza ulaşılmış durumda. Bu arada bildiğim kadarıyla Brezilya'ya ciddi boyutta ihracatımız da oldu. Buna benzer ihracat yapılan ülkeler ve hibe yapılan ülkelerimiz de oldu. Ama hem paydaşların hem de bakanlığımızın destekleriyle yapılmış olan bu üretim, şuanda koyduğumuz hedef olan 5 bin adede erişmiş durumda. Fakat şuanda birçok ülkeye hem ihracat olarak hem hibe olarak Türkiye büyük bir başarıyla bu solunum cihazlarını durumda olduğunu söylemem lazımö dedi.

'MASKE ÜRETİMİNDE ÇİN İLE REKABET EDİYORUZ'

Koronavirüs pandemi döneminde Türkiye'nin solunum cihazının yanı sıra maske üretiminde Çin ile rekabet edecek duruma geldiğini anlatan Büyükdede şunları söyledi:

"Hem TÜBİTAK olarak hem diğer kurumlarımız hem özel sektör hem kamu sektörü olarak sadece solunum cihazında değil, şuanda özellikle ASELSAN birçok sağlık cihazını üretmeye devam ediyor, geliştirmeye devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye, bu dönemde dünyanın en büyük maske üretim merkezlerinden biri haline geldi. O kadar çabuk bir harekat uygulandı ki, biz bu pandemi çıkmaya başlamadan önce piyasaya maske veren 20-25 tane firmamız varken, bugün binlerle ifade edilen bir maske üreticisi ülke haline geldik. Ama bu da şu; Türkiye sanayicinin, Türkiye insanının flexible (esnek) yapısından gelen ve hemen ayak uydurabilen bir yapıda olmasının getirdiği bir sonuç. O kadar enteresan bir şekilde Çin ile rekabet edebilecek bir şekilde maske makineleri üretebilen makinecilerimiz de oluşmuş oldu bu vesileyleö

'İHTİYAÇLARINI ANINDA ÜRETİN BİR ÜLKEYİZ'

Türkiye'nin doğan ihtiyaçlar noktasında hemen üretime geçen bir ülke olduğunu işaret eden Sanayi ve Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, "Yani Türkiye, ihtiyaç duyulan noktada ne gerekiyorsa anında bunu üretebilecek flexibleiteyi gösterebilecek bir sanayici alt yapısına sahip. Dünyadaki diğer ülkeler aynı flexibleiteyi gerçekleştiremediler. Belki bu bizim Türkiye'nin endüstrisinin bir gücü olarak görmek lazımö ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Eskişehir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 01:26 Kaynak: DHA

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