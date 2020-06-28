DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Bursa'da geri dönüşüm tesislerinde yangın; 10 kişi dumandan etkilendi

BURSA'nın Orhangazi ilçesindeki plastik geri dönüşüm tesislerinde yangın çıkarken, yan taraftaki zeytinlik alana da sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 7 kişi ve ilçe itfaiye müdürü ile 2 itfaiye eri, hastaneye kaldırıldı.

Orhangazi'ye bağlı Fatih Mahallesi'nde bulunan, Kenan Karakuş'a ait plastik geri dönüşüm tesislerinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Açık ve kapalı alanları bulunan tesislerde, iddiaya göre, açık alanda kaynak yapıldığı sırada çıkan kıvılcımlar, çevredeki plastikleri tutuşturdu. Plastik malzemeler, hızla alev alırken, yangın büyüdü. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine çevre ilçeler Gemlik ve İznik'in yanı sıra Bursa merkezden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Tonlarca plastik malzeme bulunan tesisleri etkileyen yangın, yandaki zeytin alana da sıçradı. Yangında tesislerde bulunan 7 kişi ile Orhangazi İtfaiye Müdürü ile 2 itfaiye eri, dumanlardan etkilendi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 10 kişi, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tesislerden zeytinlik alana da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Tesis alanında büyük hasar meydana gelirken, 10 zeytin ağacı da zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

Öte yandan yangın ve söndürme çalışmaları sırasında tesis alanı, dronla havadan görüntülendi. Siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği ve geniş alana yayıldığı görüldü.

Görüntü dökümü;

-Yangın alanı

-Yangına müdahale

-Drone görüntüleri

-Alevli ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),

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21 suçtan aranan firari tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 21suçtan hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Metin Kömsöken (30) polisin operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hacet Mahallesi Keykubat Bulvarı'nda bulunan bir evde hakkında 21 ayrı suçtan kesinleşmiş 27 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası bulunan firari Metin Kömsöken'in olduğu bilgisini aldı. Hemen harekete geçen polisler, firarinin saklandığı eve baskın düzenledi. Baskında evde bulunan Metin Kömsöken'i yakalayarak gözaltına aldı. 2 yıldır kaçtığı öğrenilen Metin Kömsöken'in konut dokunulmazlığını ihlal etme, mala zarar verme, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 27 yıl 4 ay 8 gün hapis cezası olduğu tespit edildi.

Saray Polis Merkezi'ne götürülen firari buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanan Metin Kömsöken, Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.