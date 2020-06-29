DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

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4 yaşındaki kızını yastıkla boğdu, çelişkili ifadesi cinayeti ortaya çıkardı İZMİR'in Konak ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Betül F. sinir krizi geçirip, kızı Bahar E.'yi (4) yastıkla boğarak öldürdü.

4 yaşındaki kızını yastıkla boğdu, çelişkili ifadesi cinayeti ortaya çıkardı

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İZMİR'in Konak ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Betül F. sinir krizi geçirip, kızı Bahar E.'yi (4) yastıkla boğarak öldürdü. Betül F.'nin, polise verdiği ilk ifadede olayı eve gelen maskeli 2 kişinin yaptığını iddia ettiği, polisin çelişkili ifadelerden şüphelenmesi sonrasında ise suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Betül F., ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Olay, yaklaşık 1 ay önce Konak'a bağlı Gültepe semtindeki evde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik problemleri olan ve eşinden geçen yıl boşanan Betül F., evde bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada ağlamaya başlayan 4 yaşındaki kızı Bahar E.'yi susturmaya çalışan Betül F., başarılı olamayınca, kızının yüzünü yastıkla kapattı. Havasız kalan Bahar E., bayıldı. Betül F., kızını hareketsiz görünce yakınlarını arayıp, yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

'TANIMADIĞIM 2 KİŞİ GELDİ, ONLAR YAPTI' DEMİŞ

Anne Betül F. polise verdiği ifadede eve yüzlerinde maske olan, tanımadığı 2 kişinin geldiğini ve kendisini darbettiğini, çocuğunu ise öldürdüklerini söyledi. İfadesi alınan komşular, olayın olduğu günde herhangi bir gürültü duymadıklarını, yabancı herhangi birini de görmediklerini söyledi. Anne Betül F.'nin ifadelerindeki çelişkilerden de şüphelenen polis ekipleri, soruşturmayı genişletti. Gözaltına alınan anne, polisteki sorgusunda olayı itiraf etti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Betül F., mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, Betül F.'nin eski eşi olan Bahar'ın babası Mert E. ile geçen sene boşandığı ancak hala görüştüğü, olaydan bir gün önce de aynı evde oldukları öğrenildi. Mert E.'nin ailesinin Betül F.'yi istemediği ve ikilinin bu yüzden sık sık tartıştıkları iddia edildi.

Gültepe, Konak, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 13:55 Kaynak: DHA

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