DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 8

Yusufeli'nde ahşap evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde, müstakil olan ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, diğer evlere sıçradı.

Yusufeli'nde ahşap evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı

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ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde, müstakil olan ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, söndürülmeye çalışılıyor.

Yusufeli'nin Dokumacılar köyündeki müstakil ahşap evin çatısında, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, diğer ahşap evlere sıçradı. Müstakil evlerini boşaltan köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere söndürülmesi için müdahale ediyor.

GÖRÜNTYÜ DÖKÜMÜ

Yanan evden detaylar

Haber: Nusret DURUR/ ARTVİN

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Evine bayrak asmak isteyen genç, elektrik akımına kapılarak öldü

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, evine Türk bayrağı asmak isteyen Berkan Burak Arslan (20), olta kamışına bağladığı ipi pencereler arasından geçirmeye çalışırken, elektrik akımını kapılıp yaşamını yitirdi.

Olay, Yeniçiftlik Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde meydana geldi. Berkay Burak Arslan, evine Türk bayrağı asmak için çıktığı balkonda olta kamışına bağladığı ipi pencereler arasından geçirmek istedi. Bu sırada kamış, sokaktaki elektrik direğine çarptı. Çarpmayla birlikte direkte patlama meydana gelirken, Arslan da elektrik akımını kapıldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Arslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Arslan'ın cansız bedeni, Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken, Berkan Burak Arslan'ın ailesi büyük üzüntü yaşadı. Olayı gören Leyla Muştu, elektrik tellerinden ateş çıktığını belirterek, "Büyük bir patlama oldu. Dumanların dağılmasının ardından bir kişinin balkondan düştüğünü öğrendik" dedi.

Burak Arslan, Yusufeli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika
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