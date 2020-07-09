DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 8

35 evin yandığı köyde, kül yığınları arasında eşyalarını arıyorlarARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar Köyü'nde bir evde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyüyerek, diğer evlere sıçraması sonucu 35 ev yandı.

35 evin yandığı köyde, kül yığınları arasında eşyalarını arıyorlar

BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar Köyü'nde bir evde çıkan yangının rüzgarın etkisiyle büyüyerek, diğer evlere sıçraması sonucu 35 ev yandı. Evleri ve ahırları yanan vatandaşlar, kül yığınlarının arasında kalan eşyalarını aradı. Yanan evinde arama yapan Havva Korkmaz, altınlarını bulunca büyük sevinç yaşadı.

Yangın, 7 Temmuz'da saat 11.30 sıralarında Yusufeli ilçesi Dokumacılar Köyü'nde çıktı. Bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, kısa sürede mahallede bulunan diğer evlere de sıçradı. Evlerini boşaltan vatandaşların, durumu itfaiye ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle 35 ev kullanılmaz hale geldi. Evleri yanan vatandaşlar, kül yığınlarının arasında altınını ve özel eşyalarını aramaya başladı. Zor durumda olduklarını ve kalacak yerleri olmadığını anlatan vatandaşlar, yardım beklediklerini ifade etti.

'ALTINLARIMIN ÇOĞUNU BULDUM'

Yanan evinde altınlarını arayan Havva Korkmaz, "Zararımız gözler önünde, evde 30'a yakın altınım vardı. Onları aradım ve birçoğunu buldum, birkaç tanesi kaldı. Onları da arayacağım. Evdeki tüm eşyalar yanmış durumdaö dedi.

Evlerinin yandığını belirten Mehmet Korkmaz (10), evde bulunan tabletinin yanmasına çok üzüldüğünü ifade etti.

'YANAN EVDE KAZMA, KÜREK ARIYORUM'

Yangın nedeniyle hiçbir şeylerinin kalmadığını ifade eden İbrahim Kara, "Evim ve ahırım kül oldu. Şimdi de tarlayı sulayacağım ama kazma, kürek yok. Yanan evde kazma ve kürek arıyorum. Hayvanlarımızı da komşumuzun ahırına götürdük. Bizler mağdur durumdayız. Ayrıca evimde biraz param vardı, 4 gün önce 5 bin liraya sattığım tosunun parası da yandı. En kısa sürede yardım bekliyoruzö şeklinde konuştu.

'TAVUKLARIM YANDI, EN ÇOK ONA ÜZÜLÜYORUM'

Evinin ve ahırının kül olduğunu anlatan Mihriban Kuru, "Yangında 3 tavuğum ve 3 arı kovanım yandı, en çok onlara üzülüyorum. Kalacak yerimiz yokö şeklinde konuştu.

2 katlı evinin, 2 ambarının ve ahırının yandığını belirten Fatma Parça, "Her şeyimiz kül oldu. Yetkililerden sadece evimizi yapmalarını istiyoruz. Kalacak yerimiz yokö dedi.

'VATANDAŞLARIMIZIN YARALARINI SARACAĞIZ'

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, İl Başkanı Fatih Tahtalı, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, AK Parti İlçe Başkanı Abdulbaki Kayacan, MHP İlçe Başkanı Hüseyin Çakaloğlu Dokumacılar Köyü'ne giderek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Milletvekili Balta, "Büyük bir afet yaşadık ama en büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Ancak 35 ev yanmış durumda. Cami dışında yanmayan bir yapı kalmadı. Vatandaşlarımızın evleri ve eşyalar kül oldu, onların yaralarını sarmak ve yeniden bir düzen kurmak için gereken yapılacak. Bölgemizde bu tür yangınları sürekli yaşıyoruz. Bunun nedenleri üzerinde duruyoruz. Buradaki elektrik tesisatları eski ve şimdiki elektrik gücüne uygun değil. O nedenle pek çok yangının bu nedenden kaynaklandığını görüyoruzö ifadelerini kullandı.

Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 12:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:33 İran'da koronavirüs salgınında en yüksek günlük ölüm sayısı yaşandı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi 03:38 3 yaşındaki kıza sigara içiren şahıs gözaltına alındı 01:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme 00:16 Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon 21:28 Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye atanan Can Akın Çağlar'la ilgili tartışmalara tek cümlelik yanıt
17:27
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 19:01:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]