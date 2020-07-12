DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Kırcami'de çalılık ve makilik alanda yangın

Antalya Kırcami'deki çalılık ve makilik alanda çıkan yangında, yaklaşık 10 dönüm alan kül oldu.

Yangın saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi 1791 Sokak üzerindeki arazide meydana geldi. Çalılık ve makilik alanda yangın çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında, yaklaşık 10 dönüm çalılık ve makilik alan kül oldu.

Mahalle sakini Sevilay Bal, yangını kendisinin haber verdiğini belirterek, "Yangın kargılıkların orada başladı. Bir anda yayıldı. Burada her yıl yangın çıkar. Madde bağımlılarının yoğun olduğu bir yer. Onlar da çıkarmış olabilir. Yangının sıçrama ihtimali vardı. İtfaiye zamanında müdahale etti. Sağolsun muhtarımız yangın olur diye her yıl dozer getirerek önlem almaya çalışıyor. Ne kadar da olsa kuru otlardan dolayı yangın çıkabiliyor. Buralar çok ağaçlıktı. Yana yana ağaç kalmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan yerlerden detay

İtfaiye detay

Alevlerden detay

Vatandaşın itfaiye erine su vermesi

Sevilay Bal röp

Detaylar

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Tartıştığı sevgilisini öldürüp, intihar etti: O anlar kamerada

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Kemal Emen (38), sokakta tartıştığı sevgilisi Sema Dağ'ı (35) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12: 00 sıralarında Fatsa'nın Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde meydana geldi. Kemal Emen, caddede henüz bilinmeyen nedenle sevgilisi Sema Dağ ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Emen, tabanca ile Dağ'a ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken kaçmaya çalışan Kemal Emen'e çevredeki polisler müdahale etmeye çalıştı. Polisin havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı Emen, tabancayı kendisine doğrultarak ateşledi. Yere yığılan Emen, ağır yaralandı. Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Emen de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Kemal Emen'in önce Sema Dağ'ı ardından kendisini silahla vurduğu anlar, Reşadiye Caddesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.