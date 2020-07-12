DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 8

Kırcami'de çalılık ve makilik alanda yangınAntalya Kırcami'deki çalılık ve makilik alanda çıkan yangında, yaklaşık 10 dönüm alan kül oldu.

Kırcami'de çalılık ve makilik alanda yangın

Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı

Antalya Kırcami'deki çalılık ve makilik alanda çıkan yangında, yaklaşık 10 dönüm alan kül oldu.

Yangın saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kırcami Mahallesi 1791 Sokak üzerindeki arazide meydana geldi. Çalılık ve makilik alanda yangın çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında, yaklaşık 10 dönüm çalılık ve makilik alan kül oldu.

Mahalle sakini Sevilay Bal, yangını kendisinin haber verdiğini belirterek, "Yangın kargılıkların orada başladı. Bir anda yayıldı. Burada her yıl yangın çıkar. Madde bağımlılarının yoğun olduğu bir yer. Onlar da çıkarmış olabilir. Yangının sıçrama ihtimali vardı. İtfaiye zamanında müdahale etti. Sağolsun muhtarımız yangın olur diye her yıl dozer getirerek önlem almaya çalışıyor. Ne kadar da olsa kuru otlardan dolayı yangın çıkabiliyor. Buralar çok ağaçlıktı. Yana yana ağaç kalmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Yanan yerlerden detay

İtfaiye detay

Alevlerden detay

Vatandaşın itfaiye erine su vermesi

Sevilay Bal röp

Detaylar

HABER: Süleyman EKİN- KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

================================

Tartıştığı sevgilisini öldürüp, intihar etti: O anlar kamerada

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Kemal Emen (38), sokakta tartıştığı sevgilisi Sema Dağ'ı (35) tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12: 00 sıralarında Fatsa'nın Kurtuluş Mahallesi Reşadiye Caddesi'nde meydana geldi. Kemal Emen, caddede henüz bilinmeyen nedenle sevgilisi Sema Dağ ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal Emen, tabanca ile Dağ'a ateş etti. Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken kaçmaya çalışan Kemal Emen'e çevredeki polisler müdahale etmeye çalıştı. Polisin havaya ateş ederek durdurmaya çalıştığı Emen, tabancayı kendisine doğrultarak ateşledi. Yere yığılan Emen, ağır yaralandı. Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kemal Emen de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan Kemal Emen'in önce Sema Dağ'ı ardından kendisini silahla vurduğu anlar, Reşadiye Caddesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya, İtfaiye, Emen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 14:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

21:12 Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:54 Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı 20:44 Fenerbahçe golü buldu ve beraberliği yakaladı 20:05 Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı 20:05 Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:45 Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi 19:43 Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı 19:30 Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu 19:26 Meteoroloji, 10 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:11 Nişanlı çiftin kavgasına aileler dahil olunca kan döküldü: 1 ölü, 5 yaralı 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı
Son Dakika: Heybeliada'da çıkan orman yangını ile ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
21:12
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Ankaragücü - Galatasaray maçı sonrası iki farklı noktada gerginlik yaşandı
20:54
Fenerbahçe golü buldu ve beraberliği yakaladı
20:44
Avcıların öldürdüğü ayıya işkence ettiği görüntüler büyük tepki topladı
20:05
Bakan Koca, ortalama yoğun bakım hasta sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:05
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
Son Dakika: Türkiye'de 12 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 1012 yeni vaka tespit edildi
19:45
Üst üste 3. sezonda çalıştırdığı takımı Süper Lig'e çıkaran Mehmet Altıparmak, kırılması güç bir rekora imza attı
19:43
Son Dakika: Adanaspor'u 2-1 yenen Hatayspor, Süper Lig'e yükselen ilk takım oldu
19:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2020 21:36:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]