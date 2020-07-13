DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Testi pozitif çıktı, 'geçmiş olsun'a gelen 27 kişi karantinaya alındı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kalp rahatsızlığı için hastaneye götürülen S.K.'nin (71) yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon çalışmasında, S.K.'ye hastaneye gitmeden önce 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğu belirlenen 27 kişi, önlem amaçlı karantinaya alındı.

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Kozdere Mahallesi'ne bağlı Aktaş mezrasında yaşayan S.K., evinde rahatsızlandı. Kalp rahatsızlığı bulunan S.K., yakındaki Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı testte S.K.'de koronavirüs tespit edildi, hastanede tedaviye alındı. Filyasyon ekibi ise yaptığı çalışmada, hastaneye götürülmeden önce S.K.'ye 27 kişinin 'geçmiş olsun' ziyaretinde bulunduğunu belirledi. İslahiye Hıfzıssıhha Kurulu, bunun üzerine mezradaki 6 evde yaşayan 27 kişinin önlem amaçlı 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından tebliğ yapılarak karantinaya alınan evlerin çevresine jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekti. Giriş ve çıkışların yasaklandığı evler ve çevresi, belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Karantinaya alınan evlerde yaşayanların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Aktaş Mezrası

Şerit çekilen evler

Güvenlik korucusu

Belediye ekipleri ilaçlama yaparken

Çevre sakini ile röp

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP

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Annesine ilaç alıp dönerken ışık ihlali yapan Suriyeli öldü

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü Suriyeli Rami el Rahmun (20), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hasta annesine ilaç alan gencin, eve dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

Kaza, cumartesi günü saat 14.00 sıralarında, Beykonak Mahallesi Gavurağacı Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu sera işçisi Rami el Rahmun'un kırmızı ışıkta geçtiği plakası öğrenilemeyen motosikletine, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen otomobil çarptı. Işık ihlali sonucu meydana gelen kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Suriyeli genci ambulansla Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Rami el Rahmun, dün sabah tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Suriyeli gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu sabah yapılan otopsinin ardından Rami el Rahmun'un cenazesini, ağabeyi Feyyaz el Rahmun teslim aldı. Suriyeli gencin cenazesi, defnedilmek üzere Kumluca'ya götürüldü.

Rami el Rahmun'un, kaza öncesi hasta annesine ilaç almaya gittiği ve dönüş yolunda olduğu belirtildi. 8 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriyeli gencin, 8 aylık bebeği olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adli tıp morg dış plan görüntü

Ölen gencin Suriyeli yakınlarının morg kapısında görüntüsü

Cenazenin alınması

Cenaze aracının mezarlığa gidişi

Ölen Suriyeli gencin resimleri

HABER: Adem AKALAN- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA

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Kazada yaralandı, 'Eşim hamile haber vermeyin' dedi

ANTALYA'da, trafik kazasında yaralanan Abdullah Bolat, ailesine haber vermek isteyen vatandaşlara, "Eşim hamile, haber vermeyin. Ablama söyleyin" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Barış Mahallesi Galip Kuşçuoğlu Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kent merkezinden Masadağı yönüne giden Burak Ömer Kösoğlu'nun kullandığı 07 AAG 819 plakalı otomobil, kavşakta Abdullah Bolat'ın kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü önce otomobilin camına çarptı, ardından yere düştü. Vatandaşların yardımına koştuğu Abdullah Bolat yaralanırken, otomobil sürücüsü Burak Ömer Kösoğlu ve otomobildeki yolcular korku yaşadı. Kösoğlu'nun otomobilindeki kadınlar yerde yatan yaralı genci, gözyaşlarıyla izledi.

112'yi arayan vatandaşlar, ardından haber verilmesi için Abdullah Bolat'tan irtibat numarası istedi. Vatandaşlara güçlükle yanıt veren Abdullah Bolat, "Eşim hamile, ona haber vermeyin. Yakınlarda oturuyorum. Ablama söyleyin" dedi. Yaralı Bolat, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Burak Ömer Kösoğlu, "60 kilometre hızla gidiyordum. Bisiklet sürücüsü birden kavşaktan çıktı ve bana çarptı" dedi.

Kösoğlu, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralı detay

-Vatandaşların yardım etmesi detay

-Kazayı yapanlar detay

-Kaza yapılan araçta bulunan küçük çocuğun ağlaması detay

-Vatandaşların aileye haber verin demesi detay

-Yaralının ambulansa bindirilmesi detay

-Bisiklet detay

-Polis detay

-Genel detaylar

HABER: Süleyman EKİN - KAMERA: Adem AKALAN/ANTALYA,

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Bursa'da darbeci albayı sürükleyip nizamiyeden atan komutan, o geceyi anlattı

FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016 gecesi, 81 ilde görevlendirilen sıkıyönetim komutanlarının listesinin ele geçirildiği ve ilk gözaltının yapıldığı Bursa'da, darbeci Albay Yurdakul Akkuş'u sürükleyerek nizamiyenin dışına çıkaran dönemin İl Jandarma Garnizon ve Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık, o gece yaşananları anlattı. Saldık, "36 yıl devletimin ekmeğini yedim. 36 yılın sonunda devletim bana ihtiyaç duyduğu anda, sonumun ne olacağını düşünmeden, vurduğum yumruklarla darbe girişimini önledim" dedi.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi Bursa'ya sözde sıkıyönetim komutanı olarak atanan Albay Yurdakul Akkuş, İl Jandarma Komutanlığı'na gelip tüm ilçelere telsiz üzerinden askerlerin silahlanarak sokağa çıkması emrini verdi. Dönemin Bursa Jandarma Garnizon ve Bölge Komutanı emekli Tümgeneral Seyfullah Saldık, kalkışma söylentilerini duyup, İl Jandarma Komutanlığı'nın nizamiyesine geldi. Tümgeneral Seyfullah Saldık, burada darbeci Albay Akkuş ile karşı karşıya geldi. Saldık, önce yanına gelen darbeci uzman çavuşu yumrukladı, ardından da Yurdakul Akkuş'u sürükleyerek nizamiyenin dışına çıkardı. Tümgeneral Saldık, askerleri, Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na kaçan Akkuş'un peşinden gönderdi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine de haber veren Tümgeneral Saldık, darbeci Albay Akkuş'u gözaltına aldırdı.

2000 yılında katıldığı operasyonda teröristlerin açtığı ateşle helikopterin düşmesi sonucu gazi olan Saldık, 15 Temmuz gecesi de Bursa'da darbe girişiminin seyrini değiştirdi.

'BEN VATANIMIN, MİLLETİMİN EMRİNDEYİM'

Darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçerken, Seyfullah Saldık, o gece yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Kalkışma söylentilerini duyunca harekete geçtiğini belirten Saldık, "Emri duyar duymaz, bu emri kabul etmeyeceğimi söyledim. Garnizona geldiğim gibi nizamiyeyi kapattırdım. Valiyi arayarak, 'Sayın valim, nizamiyeye emir verdim. Nizamiyeyi kapattım. Ben asla buna müsaade etmem. Vatanın, milletin, sizin emrinizdeyim' diyerek duygularımı ifade ettim. 23.25 gibi nizamiyeye gittim. Hemen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekiplerine seslendim. Gittiğimde nizamiyede 5-6 kişi vardı. Oradaki askerlere, 'Bir emir gelmiş. Bu emir kanunsuzdur. Ben buna uymam. Ben vatanımın, milletimin emrindeyim. Bu ihanetin parçası olmam. Yasal komutanınız benim. Sakın yanlış yapmayın' diye bağırdım. O sırada silahlıkta bir hareketlenme gördüm. Can havliyle, 'Kimse silah almayacak. Garnizon içerisinde kimseye silah verilmeyecek. Kimse toplaşmayacak ve JÖH taburunu desteğe çağırın' dedim. Bu konuşmanın ardından komutanlık binasına doğru yürüdüm. O sırada önüme biri geldi. Bana, 'Komutanım, sıkıyönetim komutanı Yurdakul Albay'ın emri var. Odanıza gidecek, başka bir yere girmeyeceksiniz' dedi. O an kendimi kaybettim. Ben de kendisine, 'Ne sıkıyönetimi, ne emri? Ben az önceden beri ne konuşuyorum. Bana açıkça darbe emrine uyduğunu ve darbeci albayın emrini iletiyorsun. Ne emri, ne sıkıyönetimi' dedim ve kendisine yumruk attım. Yerde de tekmeledim. Herkesin gözü önünde oldu. Ben bunun bireysel bir eylem olduğunu sandım, ama eylem planlıymış" ifadelerini kullandı.

'CESEDİMİ ÇİĞNEMEDEN İÇERİ GİREMEZSİN'

Nizamiyeye geldikten sonra darbeci Albay Yurdakul Akkuş ile karşılaştığını belirten Saldık, şöyle devam etti;

"Yurdakul Albay'ı gördüğümde, 'Sen kim oluyorsun da bana emir gönderiyorsun' diyerek üzerine yürüdüm. Yumruk atmaya çalıştım ama kendini geri doğru çekerek kaçtı. İleride merkez komutanlığının küçük binasına doğru kaçtı. Kaçınca 'yakalayın' diye bağırdım. Peşinden koştum, darbeci albayı yakaladım. İki elimle iki yakasına yapışarak nizamiyeye getirdim. Sürükleyerek darbeci albayı dışarı attım. Büyük bir yorgunluk, yüksek tansiyonla nizamiye demirlerine yaslandım. Bu şekilde emir komutayı ele geçirdim. Orada 4-5 dakika dinlendim. Sonra darbeci albay tekrar içeri girmek için nizamiyeye yöneldi. Kendisine, 'Cesedimi çiğnemeden içeri giremezsin' dedim. Saat 23.40'ta Bursa Jandarma Garnizonu'nun önüne darbeci albayın çağrısına uyan 300 rütbeli toplanmış. Süratle gelip verdiğim bu mücadeleyle, meğer yarım saattir devam eden, silahlı boyuta ulaşmış eylemleri kestim. Ardından bağırdım; 'Ben haram lokma yemedim. Vatanıma, milletime ihanet etmem. Gelen sıkıyönetim emrini tanımıyorum. Ben emri Cumhurbaşkanımdan, Genelkurmay Başkanımdan alırım. Dağılın' dedim. Hemen ardından döndüm, JÖH'e emir verdim, 'Zorla girmeye kalkan olursa ateş edin, vurun' dedim. Bu iradeyi gösterdim. Bu mücadeleyi yaptım. Sonra döndüm makama gittim. Nöbetçilerden biri, ilçelere darbe emrinin gönderildiğini söyledi. O zaman darbeci albayın fiili darbe yaptığını fark ettim."

ÇANTASINI TESLİM EDİP, GİRİŞİMİNİN BASTIRILMASINA KATKI SUNDUM

Darbe girişimini öğrendiği andan itibaren 7 dakika içerisinde hazırlanıp evden çıktığını belirten Saldık, "Devletimizin makamları, illerdeki gerçek sıkıyönetim komutanı denen darbe liderlerini öğreniyor ve onlara yönelik tek tek gözaltı operasyonları yapıyor ve bu şekilde darbe girişiminin beli kırılıyor. Ben Tümgeneral Seyfullah Sadık ve Jandarma Bölge Komutanı olarak, garnizondaki darbeyi önlediğim gibi ısrarla gözaltı kararı aldım, polise darbeci albayın çantasını da teslim ederek Türkiye'deki hain darbe girişimin bastırılması anlamında büyük bir katkı sundum. 36 yıl devletimin ekmeğini yedim. 36 yılın sonunda devletim bana ihtiyaç duyduğu anda 7 dakikada evden çıkarak, sonumun ne olacağını düşünmeden, vurduğum yumruklarla canımı ortaya koyarak darbe girişimini önledim" diye konuştu.