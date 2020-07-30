DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Şehit evlatlarının bayramını kutladılar

ADANA'da Kurban Bayramı arifesinde şehit aileleri, evlatlarının bayramını kutlamak için şehitliğe gitti. Şehit Sercan Yılmaz'ın annesi Sahra Yılmaz, "Oğlumun, canımın yanındayım. Biz hiç ayrılmadık onunla. Bu vatan var oldukça, daha çok Sercan gelirö diye konuştu.

Şehit anne ve babaları, her bayram olduğu gibi bu bayram arifesinde de şehitliklere gitti. Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'nde de şehit aileleri, evlatlarının mezarlarına giderek bayramlarını kutladı. Pandemi nedeniyle yoğunluğun olmadığı şehitlikte, gencecik çocuklarını vatan uğruna şehir veren anneler, çocuklarının mezarı başında dua etti. Kimi anne oğlunun mezar taşına sarılırken, kimisi de Kur'an okudu.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde PKK'lı teröristlerin kurduğu pusuya düşen Sercan Yılmaz'ın annesi Sahra Yılmaz, "Çok iyi bir evlattı. Arkadaşlarını kurtarmaya giderken şehit düştü. Hepsiyle gurur duyuyorum. Ben ona geldim. Oğlumun yanında olmak, her zaman gurur veriyor bana. Canımın yanındayım, hep beraberiz. Biz hiç ayrılmadık onunla. Allah'ım tüm güvenlik güçlerimizi korusun, onların gücünü artırsın. Vatanımız sağ olsun, bayrağımız dalgalansın. Bu vatan var oldukça, daha çok Sercan gelirö diye konuştu.

Şırnak 'ta 31 Mayıs 2017'de terörle mücadele sırasında şehit düşen 13 vatan evladından biri olan Serhat Sığnak'ın annesi Semiha Sığnak ise, "Bütün şehitler gibi benim oğlum da dünyanın en güzel evladıydı. Yanımda olmasını isterdim. Bizim için bayram yok artık. Her zaman gurur duyuyorum evladımlaö dedi.

Ayrıca Vali Yardımcısı Zafer Öz, mülki ve askeri erkan da şehitliğe gelip dua ederek, mezarlara karanfil bıraktı.