DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

İZMİR'İN MENDERES İLÇESİ ÇİLE MAHALLESİ'NDE ORMAN YANGINI

İZMİR'in menderes ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes'in kırsal Çile Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bugün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 söndürme uçağı, 2 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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İZMİR

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Oğlak otlatırken kaçırıldığı iddia edilen Emine'nin babası: Hayatından endişe ediyorum ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 5 gün önce oğlak otlatırken 3 kişi tarafından ağzı, elleri ve kolları bağlanarak kaçırılan Emine Ebru Arıcan'ın (22) babası Mehmet Arıcan, kızını Manavgat'taki bir mahalle muhtarının yeğeninin kaçırdığını iddia ederek, "Kızımın hayatından endişe ediyorum, ölü mü diri mi bilmiyorum. Bütün yetkililerden kızımın bulunması için yardım istiyorum" dedi.Manavgat'ın Karabucak Mahallesi'nde oturan Emine Ebru Arıcan, 28 Temmuz Salı günü komşusunun kızı E.C. (16) ile Başlar Yaylası Körkuyu mevkisine oğlak otlatmaya gitti. Saat 17.00 sıralarında yanlarına gelen kimliği belirsiz 3 kişi, iddiaya göre E.C.'yi tehdit edip, Emine Ebru Arıcan'ı ağzını bantladıktan sonra elleri ve kollarını bağlayarak kaçırdı. E.C.'nin haber vermesi üzerine Emine Ebru Arıcan'ın babası Mehmet Arıcan ve diğer akrabaları Taşağıl Jandarma Karakolu'na şikayette bulundu. Olayla ilgili Manavgat Jandarma Komutanlığı'nca özel ekip kuruldu. Emine Ebru Arıcan'ın bulunması için ekip, çalışma başlattı.SUÇ DUYURUSUNDA BULUNAMADIDün, Emine Ebru Arıcan'ın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi civarında oturan ve Manavgat'ta bir mahalle muhtarının yeğeni olan A.B. tarafından kaçırıldığına dair bilgi gelince, Mehmet Arıcan diğer akrabalarını da yanına alıp, İbradı'ya gitti. Mehmet Arıcan ve akrabaları bugün öğle saatlerinde cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmak amacıyla Manavgat Adliyesi'ne geldi. Bayram tatili nedeniyle suç duyurusunda bulunamayan Mehmet Arıcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda perişan olduklarını, 3-4 gündür sürekli kızını aradıklarını söyledi.'ELİNİ AĞZINI BAĞLAMIŞLAR, GÖTÜRMÜŞLER'Hayvancılık yaptıklarını ve yaz mevsiminin başlamasıyla yaylaya gittiklerini anlatan Mehmet Arıcan, kızının salı günü arkadaşıyla birlikte oğlak otlatmaya gittiğini söyledi. Kızının bulunduğu yere gelen 3 kişinin, arkadaşı E.C.'yi bıraktıklarını anlatan Mehmet Arıcan, "Evim yaylada. 2 çocuğum var. Birisi bir tarafa davar (keçi) gütmeye gitti. Kızım da oğlağımızı güdüyordu. Oğlak güttüğü yerden başka bir kız arkadaşıyla 'eşeğe odun da saralım' derken, orada kızımı tutmuşlar. Elini ağzını bağlamışlar, götürmüşler. Öbür çocuğun da ayakkabısının birisini, elinden tahrasını almışlar ve 'seni keseriz' demişler. Öbür çocuk eve yalınayak geldi. Karakola geldik, şikayetçi olduk. Hemen her gün karakola gelip ne olduğunu soruyorum" dedi.'ÇOCUK BİZDE' DİYE SÖYLEMİŞ'Dün kızının İbradı taraflarına götürüldüğünü duyduğunu anlatan baba Mehmet Arıcan, "Dün akşam, 'Acaba ölüsüne dirisine rastlar mıyız' diyerek dağlardan kızımızı arayarak İbradı karakoluna gittik. Manavgat'ta bir mahalle muhtarı, (Emine Ebru Arıcan'ı kastederek) 'çocuk bizde' diye söylemiş, bizim mahallenin muhtarı da 'o zaman çocuğu getirsinler İbradı karakolunda görüşelim' diye söylemiş. Karakol görevlileri ise 'gerekli asayişi sağlayamayız, savcılıktan yazı getirilmesi gerekir' diye kabul etmedi" diye konuştu.'KIZIMI İSTEDİ, BEN DE SÖZLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİM'Kızı Emine Ebru Arıcan'ı kaçıranların Manavgat'ta bir mahalle muhtarının yeğenleri olduğunu duyduğunu anlatan baba Mehmet Arıcan, Kurban Bayramı'nda perişan olduklarını belirtti. Baba Mehmet Arıcan şunları söyledi: "Çocuğu kaybolan birinin bayramı nasıl geçer? Ayın 28'inde gitti çocuğum, o gün bu gündür evime varabildiğim yok. Bundan 5 sene önce o muhtar geldi, 'Ormana'da yeğenlerim var' dedi ve kızımı istedi. Ben de kızımın sözlü olduğunu kendisine söyledim. Ondan sonra gitti ve bir daha gelmedi. Dün 112 Acil Çağrı Merkezi'ni kızımın aradığına dair bir şey duydum ama bana sesi dinletmediler. Benim çocuğum olup olmadığı da belirsiz."'BELKİ DE KIZIMI DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜLER'Kızının gönülsüz kaçırıldığını söyleyen Mehmet Arıcan, "Ben onlara 'Kızım benim gönlüm var, baba ben gönlümle gittim' derse, çocuğumu ben kendim götüreceğim, nikah işlemlerini de yaptıracağım. Kimlik kartı bende, yeni kimlik kartını da çıkartayım. Hayırlı uğurlu olsun kızım' diyeyim diye söyledim. Ama kızımı gönülsüz kaçırdılar. Gönlünü yapamadıklarından kızımı saklıyorlar. Belki de kızımı döve döve öldürdüler. Ben kızımın hayatından endişe ediyorum. Yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum" diye konuştu.'ÇARESİZİM'Kızının bulunması için herkesten yardım beklediğini anlatırken gözleri dolan baba Mehmet Arıcan, "Ben çok tedirginim, ya kendimi götürüp ırmağa atacağım ya da kalpten gideceğim. Artık kızımı bulmak için dağlara bakacağım. Annesi de evde perişan halde. Çocuk aç mı susuz mu? Onu da bilen yok. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Çaresizim. Kızımın bulunması için Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan ve diğer yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Mehmet Arıcan'ın adliyeye girişiMehmet Arıcan'ın açıklamasıManavgat adliyesi detay

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT (Antalya)

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Çaldıkları telefonun sinyali yakalattı

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde denize giren vatandaşın aracının camını kırarak cep telefonu ve banka kartlarını çalan 3 kişi, çaldıkları telefonun sinyali sayesinde yakalandı. Kocaali ilçesinde dün denize giren A.B., denizden çıktığında park halinde bulunan aracının camının kırıldığını ve araç içerisinde bulunan telefonunun, kimlik kartı, banka kartlarının çalındığını gördü. A.B.'nin şikayeti üzerine jandarma araştırma başlattı. Çalınan telefondan alınan sinyal sonucunda hırsızlık şüphelilerinin Karasu ilçesi Manavpınarı Mahallesi Mera mevkiinde olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla A.D, S.D. ve C.D. yakalanırken, çaldıkları telefon ve kartlar ele geçirildi. A.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, S.D. ve C.D. adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Adliyeye sevk edilmeleri

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/KOCAALİ (Sakarya),

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Kuşadası plajlarında boş yer kalmadı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde de tatilcilerin akınına uğradı. Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaşması nedeniyle günübirlik tatil için kente gelenler serinlemek için çareyi plajlara gitmekte buldu.Türkiye'nin turizm cenneti Kuşadası'nda, bayramın üçüncü gününde de yoğunluk yaşandı. Denizli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerden Kuşadası'na tatilci akını oldu. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün verilerine göre ilçeye 3 günde toplam 120 bin araç giriş yaptı. Tatilcilerin gelmesiyle birlikte Kuşadası'nın nüfusu 700 bine yaklaştı. Hava sıcaklığının 40, deniz suyu sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı ilçede, serinlemek isteyen tatilciler plajları doldurdu. Dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere, Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ile halk plajlarında boş yer kalmadı. Sahip olduğu doğal güzelliği nedeniyle her yıl 100 binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na da ilgi yoğun oldu.'KUŞADASI ÇOK GÜZEL'Kurban Bayramı tatilini geçirmek için Ankara'dan Kuşadası'na geldiğini belirten serbest meslek sahibi Murat Başaran, "Kuşadası çok güzel bir tatil kenti. Burada bayramın nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Serinlemek için bol bol denize giriyoruz. Gelecek yıl da tatil yapmak için burayı tercih edeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kuşadası'ndaki plajlardan görüntü-Kuşadası sokaklarından görüntü-Tatilci Murat Başaran ile röp.

Haber - Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Libya'da 2'nci Abdülhamit döneminde kurulan telgraf istasyonunun 115 yıllık fotoğraflarına ulaştı

Bursa'da, tarih meraklısı Özgür Sanal (41), 2'nci Abdülhamit döneminde Libya'da kurulan telsiz telgraf istasyonuna ait bazı fotoğraflara ulaştı. Fotoğrafların yaklaşık 115 yıl önce çekildiğini söyleyen Sanal, elindeki fotoğrafların tarihe ışık tutacağını ifade etti.Bursa'da yan sanayi otomobil parçaları üreten bir fabrikada çalışan tarih meraklısı Özgür Sanal, yaptığı araştırmaların sonucunda, 2'nci Abdülhamit döneminde Libya'da kurulan telsiz telgraf istasyonunun fotoğraflarına ulaştı. Yıllardır tarih üzerine araştırma yaptığını belirten Sanal, 1905-1913 yılları arasında Libya ile İstanbul arasında haberleşmeyi sağlayan telsiz telgraf istasyonuna ait fotoğrafın orijinalini bulduğunu, kısıtlı imkanlarla tarih araştırması yaptığını söyledi. Sanal, Libya'daki telsiz telgraf istasyonundan çekilen telgraflara da ulaştığını belirtti. Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Deniz Akpınar'ın yardımlarıyla Derne'deki telsiz telgraf istasyonunun İtalyan arşivinde bulunan, bir gemiden çekildiği öğrenilen başka bir fotoğrafı da bulduklarını belirten Sanal, elindeki materyallerin tarihe ışık tutacağını kaydetti.'1913 YILINDA İTALYAN İŞGALİNDE TOP ATIŞIYLA YOK EDİLMİŞ'Derne'deki telsiz telgraf istasyonunun İtalyan işgaline uğramadan önce çekilen fotoğrafına ulaştığını söyleyen Özgür Sanal, "Afrika'da kalan son toprağımız Libya'ydı. 2'nci Abdülhamit burayla iletişimi sürekli kılmak için Almanya'daki bir firmayla iletişime geçerek istasyon kurulmasını istemiş. Buradaki bilgiler, Fethiye yakınlarında bulunan Patara Antik Kenti yakınlarındaki istasyona, buradan da İzmir üzerinden İstanbul'a aktarılıyordu. İstasyon 1904 yılında kurulmuş, 1905 yılında ilk deneme haberleşmesi başlamış. 1905 yılının ortalarında ise sürekli haberleşme sistemi başladı. Bu istasyon 1913 yılına kadar kullanılmış. 1913 yılında İtalyan işgalinde gemiden atılan top atışlarıyla iki istasyon yok edilmiş" dedi.'SADECE OSMANLI ARŞİVİNDE ÖRNEĞİ VAR'Almanya'da eğitim aldıktan sonra Derne'deki telsiz telgraf istasyonunda görev yapan Tabip Subay Süleyman Emin Efendi'nin fotoğraflarını da bulduğunu kaydeden Sanal, şunları söyledi: "Bunun sadece Osmanlı arşivinde bir örneği var. İtalyan arşivinde de bir fotoğraf bulduk. O da gemiden çekilen bir fotoğraf. Şimdiye kadar yaptığım araştırmalarda bu fotoğrafın başka bir eşine rastlamadım. 2'nci Abdülhamit döneminde padişah, burada görev yapacak olan insanların da Türk olmasına özen göstermiş. 2 Türk mühendisi Almanya Berlin'e eğitim almaları için göndermiş. Birini Derne'de görevlendirmiş. Birini de Fethiye'deki istasyonda değerlendirmiş. Yakın dönemde elime geçen başka fotoğraflar da var. Bursa'dan Libya'ya giden Trablusgarp'ta görev yapan askeri bir hekimin fotoğrafına ulaştım. Tabip Subay Süleyman Emin Efendi. Libya'da belli bir süre görev yapmış. Orada çektirdiği hatıra fotoğraflarına ulaştım."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Tarihi fotoğraflardan detaylar-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Sahilde koronavirüs unutuldu

ANTALYA'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerle doldu. Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde, sıcak hava ile bayram tatilini fırsat bilenler soluğu, Konyaaltı Sahili'nde aldı. Kimsenin maske takmadığı sahilde, sosyal mesafeye uyulmadı. Hava sıcaklığının 34, nem oranının yüzde 75'leri bulduğu kenti ise nem bulutları kapladı. Nem bulutları nedeniyle Beydağları ve falezler, sahilden görülmedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Güneşlenenlerden ve denize girenlerden görüntüSahilin drone görüntüsüMuhabir Alparslan Çınar'ın anonsu

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Emrah GÜL/ ANTALYA

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Mardin'de maskesiz ve sosyal mesafesiz 3 gün süren düğün

KORONAVİRÜS vakalarının en çok görüldüğü illerden Mardin'de, sosyal mesafe ve maske kurallarının hiçe sayıldığı, 3 gün 2 gece süren düğün yapıldı.

Türkiye'de koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü iller arasındaki Mardin'de, Derik ilçesinde yapılan düğünden görüntüler tepki çekti. Sosyal mesafe ve maske kurallarının uygulanmadığı, 3 gün 2 gece süren düğünde onlarca kişinin kol kola halay çektiği görüldü. Görüntüleri izleyenler, düğünü yapanlara ve eğlenceye katılanlara tepki gösterdi.