DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Eski nişanlısının evini bastı 4 kişi vurdu, ağabeyi olay yerine gelirken 2 kişiyi öldürdü

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde Serkan Çiftçi (29), ayrıldığı nişanlısının başkasıyla nişanlandığını öğrenince dehşet saçtı. Serkan Çiftçi evi basıp, eski nişanlısı, annesi ve babası ile genç kızın nişanlısını tabancayla vurarak yaraladı. Serkan Çiftçi'nin kardeşi Mümin Çiftçi ise aracıyla olay yerine giderken, kırmızı ışıkta duran ve yavaş kalkış yaptığını öne sürdüğü aracın sürücüsü ile yanındaki kişiyi silahla vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde, Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Çiftçi, eski nişanlısı Mervet Nimet Ş.'nin (24) nişanlandığını öğrendi. Tabancasını yanına alan Serkan Çiftçi, genç kızın evini bastı. Serkan Çiftçi, burada Merve Nimet Ş. ile onun annesi Melahat Ş. (44), babası Kurtuluş Ş. ve genç kızın yeni nişanlısı Hüseyin D.'ye (26) kurşun yağdırdı. Serkan Çiftçi olayın ardından kaçarken, yaralanan 4 kişi, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı.

Merve Nimet Ş.'nin kız kardeşiyle evli olan Mümin Çiftçi, ağabeyi Serkan'ın, baldızını, kayınvalidesi ve kayınpederini vurduğunu öğrenince aracıyla olay yerine gitmek için yola çıktı. Mümin Çiftçi, Küpçüler Mahallesi'ne geldiğinde, kırmızı ışıkta duran araç sürücüsü Resul Ankıt'ın (26) yavaş kalkış yapmasına sinirlendi. Aracından inen Mümin Çiftçi, Resul Ankıt ve yanındaki Davut Bilgin'e (29) silahla ateş etti. Resul Ankıt olay yerinde, Davut Bilgin ise kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.Polis, olayın ardından Mümin Çiftçi'yi yakalayarak gözaltına aldı. Serkan Çiftçi'nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİRamiz Kaan OKTAR/ERENLER (Sakarya),

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Otobüsü durdurdu, binmek yerine ayakkabılarının iplerini bağladı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünü durduran bir gencin, binmek yerine kapı eşiğinde ayakkabılarının iplerini bağlayıp yoluna yaya olarak devam etmesi ilginç görüntüler oluşturdu. Şoförü sinirlendiren olay, duraktaki bir vatandaşın cep telefonu ve otobüsün kameralarına farklı açılardan yansıdı. 28 Temmuz günü akşam saatlerinde Hilmi Seçkin Caddesi üzerinde, Yeni Mahalle SSK Hastanesi güzergahında yolcu taşımacılığı yapan Tarsus İlçe Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsünün durağa yaklaştığını gören ismi öğrenilemeyen bir genç, ayakkabısının iplerini açtı. Ardından el kaldırarak otobüsü durduran genç, binmek yerine kapı eşiğinde ayakkabılarının iplerini bağlayarak yaya olarak yoluna devam etti. Şoför Ferdi Coşkun, sinirlenerek sürücü koltuğundan kalkıp gencin arkasından baktı. Bu anlar, durakta bekleyen diğer bir vatandaşın amatör cep telefonu kamerası ile özel halk otobüsünün kameralarına yansıdı.SOSYAL MEDYA İÇİN VİDEO ÇEKİYORMUŞ

Bir süre sonra tekrar otobüse binen şoför Coşkun'un, seyir halindeyken gence isyan ettiği gergin halleri dikkat çekti. Şoför Coşkun, olayı merak eden bir yolcuya, gencin sosyal medyaya yüklemek üzere video çekmek için otobüsü durdurduğunu öne sürdü.