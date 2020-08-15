DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, sabah saatlerinde, Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi üzerinde meydana geldi. Hatice S. (37) yönetimindeki 16 JKC 12 plakalı otomobil, pusetteki 1 yaşındaki kızı Avzem K. ile yolun karşısına geçmek isteyen Gülbahar K.'ya (22) çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve pusetteki bebek yola savruldu. Kazada bebeğiyle birlikte hafif yaralanan anne gözyaşlarına boğuldu.

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2020 13:30

Kaynak: DHA

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