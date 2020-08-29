DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 8

Cezaevi firarisi kocasının öldürdüğü Remziye, 6 gün önce polise başvurmuş DİYARBAKIR'da cezaevi firarisi Veysi Yoldaş (31) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürülen Remziye Yoldaş'ın (29), cinayetten 6 gün önce polise giderek, firari eşinin kendisini telefonla arayarak,...

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Cezaevi firarisi kocasının öldürdüğü Remziye, 6 gün önce polise başvurmuş

DİYARBAKIR'da cezaevi firarisi Veysi Yoldaş (31) tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürülen Remziye Yoldaş'ın (29), cinayetten 6 gün önce polise giderek, firari eşinin kendisini telefonla arayarak, ölümle tehdit ettiğini söyleyerek şikayetçi olduğu ortaya çıktı.Olay, Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi 584 Sokak'ta dün akşam yaşandı. İddialara göre, bir kız çocuk annesi Remziye Yoldaş, 9 yıl kapalı cezaevinde kaldıktan sonra, sevk edildiği Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan bir süre önce firar eden eşi Veysi Yoldaş tarafından takibe alındı. Remziye Yoldaş'ın annesinin evinde kaldığını tespit eden Veysi Yoldaş, pompalı tüfek alarak, sokakta beklemeye başladı. Yoldaş, sokakta yürüyen eşinin karşısına çıkıp, pompalı tüfekle ile 4 el ateş etti. Yoldaş kaçarken, ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Remziye Yoldaş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.6 GÜN ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLMUŞRemziye Yoldaş'ın 22 Ağustos günü, polis merkezine giderek, eşi Veysi Yoldaş'ın kendisini telefonla arayarak, ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi olduğu öğrenildi. Kadına, 'çağrı üzerine koruma' uygulamasına karar verildiği, Veysi Yoldaş'ın firari olması nedeniyle ifadesinin alınamadığı bildirildi. 'Çağrı üzerine koruma' uygulamasında, tehlike altındaki kişinin çağrısı ile polisin kişiyi korumaya gittiği belirtildi. Remziye Yoldaş'ın olay öncesi polise bir çağrısı olup olmadığı öğrenilemedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORMüslim SARIYAR/DİYARBAKIR

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Bakan Gül: Baro çatısının terör örgütlerinin marjinal yapılarının arka bahçesi olması kabul edilemez

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül ölüm orucunda hayatını kaybeden avukat Ebru Timtik'in fotoğrafını, İstanbul Barosu  binasına asan baro yönetimine tepki göstererek, "Baro çatısının asla bir illegal yapının, terör örgütlerinin marjinal yapılarının propaganda merkezi olması ve arka bahçesi olması kabul edilemezö dedi.Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'te AK Parti Nizip İlçesi 7'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongre sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Gül, 1 Eylül'de başlayacak adli yıldaki yenilikler ile ilgili bilgiler verdi. Gül, Savcı Selim Kiraz'ın şehit edildiği saldırının ardından tutuklanan ve ölüm orucu başlatıp 238 gün sonra yaşamını yitiren Ebru Timtik'in posterini asan İstanbul Barosu'na da tepki gösterdi.Baroların hukuk kurumu olduğunu ifade eden Bakan Gül, yargının yegane ideolojisinin adalet olması gerektiğini vurguladı. Bakan Gül,öBarolar bir hukuk kurumudur, barolar içinde tek ideolojinin adalet ve hukuk olması gerekir. Baro çatısının asla bir illegal yapının, terör örgütlerinin marjinal yapılarının propaganda merkezi olması ve arka bahçesi olması kabul edilemez. Yargının en önemli ayaklarından birisi savunmadır. Onurlu savunma cübbesini giyen avukatlar, yargının bir parçasıdır. Bunu ifa ederken başta onurlu avukatlık cübbesini giymiş, hak ve adalet görevlisi avukat arkadaşlarımızın bu anlamda hukuk dışı bir tutumu kabul etmeyeceğine inanıyorum. Hiç kimse hukukun üstünde değildir. Türkiye hukuk sisteminin üzerinde hiçbiri güç yokturö dedi.'OTOMATİK İYİ HAL DÜZENLENECEK, ASLİYE CEZALARDA SAVCILAR OLACAK'Bakan Gül 1 Eylül'de başlayacak olan adli yıl ile ilgili yenilikler olduğunu belirtti.Asliye cezalarda artık savcıların da görev alacağını ifade eden Bakan Gül, otomatik iyi hal uygulamasının yerine cezaevlerinde kurul oluşturulacağını söyledi. e-duruşma sisteminin yaygınlaşacağını anlatan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Tüm tedbirler alındı. Hem pandemi ile mücadele edilecek hem de kamu hizmeti aksamayacak. Özellikle e-duruşma aşaması yaygınlaşacak. 10 yıldır asliye cezalarda savcılar yoktu. Hakim vardı, savunma tarafı vardı ancak iddia tarafı yoktu. 1 Eylül itibariyle savcılar da asliye cezalarda olacak ve adalet adına bu çok önemli gelişme. İnsan Hakları Eylem Planı'nın yürürlüğe girmesini hedefliyoruz. Daha insan hakları temelli yaklaşımı ortaya koyacağız Tüm amacımız adalete daha hızlı ve güvenli ulaşımdır. Yeni dönemde iyi hallliğin otomatik olmasından rahatsızlık duyuyoruz. Bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevedeki taleplerimiz Meclis tarafından da uygun görüldü.1 Ocak itibariyle cezaevindeki birisi, kurul tarafından değerlendirileceki, iyi halliliğinden cezaevinden çıkması ya da tahliye olması, gerçekten ıslah olmuşsa oraya geçecek. Bunu da ceza adaleti anlamında çok önemsiyoruz. Ayrıca Şehit Savcımız Selim Kiraz olmak üzere hayatını kaybeden tüm yargı mensuplarını rahmetle anıyorum. 'Selim Kiraz kıyamete kadar ölümsüzdür' diyorum, ona el uzatan tüm hainleri şiddetle kınıyorumö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Adalet Bakanı Gül'ün gelişiKongreye katılanlarKongre salonuİstiklal MarşıAbdulhamit Gül'ün açıklamasıGenel ve detay görüntüler

Haber: -Kamera: Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP

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Ceren Duman olayında gözaltına alınan 2 kişi için Savcı ek ifade istedi

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 16 yaşındaki Ceren Duman'ın cesedinin moloz döküm alanında bulunmasından sonra gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen S.Ö. (22) ve T.Y. (23), savcının ek ifade istemesi üzerine tekrar emniyete getirildi.Bornova ilçesinde, iddiaya göre, geçen perşembe günü akşam saatlerinde L.A. adlı kadın, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, oğlu T.Y. ve arkadaşı S.Ö.'nün genç bir kızı moloz döküm alanına gömdüğünü ihbar etti. Harekete geçen polis ekipleri, S.Ö. ve T.Y. adlı 2 erkek zanlı gözaltına aldı. Zanlıların ifadesi sonrası, Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanında, Ceren Duman'ın cesedi bulundu. Duman'ın cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ceren'in ölümüyle ilgili ayrıntılar da zanlıların verdiği ifadelerle ortaya çıktı. Ceren Duman'ın erkek arkadaşı olduğu öğrenilen zanlılardan S.Ö.'nün ifadesinde, geçen 21 Ağustos'ta Bornova'da günlük olarak kiraladıkları bir eve gittiklerini belirtip, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp götürüp, gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim ve buraya gelip, teslim oldum" dediği belirtildi. Diğer şüpheli T.Y.'nin de aynı ifadeyi verdiği öğrenildi.Öte yandan Duman'ın ön otopsisinde, cesedinde kesici ve delici alet, kurşun, saçma yarası ya da darp izine rastlanmadığı, ölümünün uyuşturucu kullanımına bağlı olarak meydana geldiği üzerinde durulduğu bildirildi. Duman'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi raporunun beklendiği belirtildi. Olayın ardından anne ve babasının telkinleriyle teslim olduğu öğrenilen S.Ö.'nün, polise gitmeden önce Ceren Duman ile birlikte çektirdiği ve sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarını ve diğer paylaşımlarını sildiği de öğrenildi.TEKRAR EMNİYETE GETİRİLDİLEREmniyetteki işlemleri tamamlanınca dün akşam adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, Savcının ek ifadesi istemesi üzerine tekrar emniyete getirildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor. Ayrıca Ceren Duman'ın Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cenazesinin ise yakınlarınca teslim alınması bekleniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİkilinin adliyeye sevk edilmesinden görüntü Ceren Duman'ın bulunduğu alanın görüntüsü

Haber: Davut CAN- Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

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Marmaris'te orman yangınında 10 dönüm kül oldu

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin kırsal Karacasöğüt Mahallesi Altınsivri mevkiindeki ormanlık alanda, yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında 1 hektarlık alan kül oldu.Karacasöğüt Mahallesi Altınsivri mevkiindeki sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı alanda, bugün saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediye itfaiye ekipleri harekete geçti. 4 helikopter, 16 arazöz, 7 su tankeri, 2 dozer ve 103 yangın müdahale personeli, yangına havadan ve karadan müdahale başlattı. Rüzgarın hakim olduğu alanda 2 saat süren müdahale sonunda yangın, büyümeden kontrol altına alındı. 1 hektarlık alanın yandığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİtfaiye ve ormandan alınan cep telefonu görüntüsüYangın alanından fotoğraflarSoğutma çalışmasından fotoğraf

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Belediye başkanı çöp topladı, atanlara sitem etti

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediye işçileriyle birlikte ışıklı kavşağa atılan çöpleri toplayarak, gelişigüzel çöp atanlara tepki gösterdi.Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Ege Denizi'ndeki Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan sahillerin güzergahındaki ışıklı kavşaklarda belediye işçileriyle birlikte çöp toplayarak, kavşağa ve yol üzerine gelişigüzel çöp atanları eleştirdi.Belediye Başkanı Helvacıoğlu, çöplerin, çöp konteynerleri ve kutularına atılması gerektiğini belirterek, "Maalesef kavşaklarımız bu halde. Vatandaşlarımız araçlarıyla geçerken buraya çöplerini atıyorlar. Artık çöpleri çöp bidonuna atmasını öğrenmeliyiz. Bütün kavşak çöp içinde. Bu böyle olmaz. Çocuklarımıza örnek oluyoruz. Aracıyla geçerken herkesin kolayına geliyor, elindeki su şişesini, sigara paketini kavşağa yada yola atıyoruz. Bu alışkanlıkları bırakmamız lazım. Nasıl evimize, işyerimize çöp atmıyoruz, buralarda bizim evimiz, işyerimiz gibi" dedi.

Mustafa Helvacıoğlu, kavşaktaki trafik ışıklarda duran araçlarda bulunanlarda da sohbet ederek, çevreyi temiz tutmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 13:15 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

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