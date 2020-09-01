DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Şemdinli'de askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Bölgesi'nde görevden dönen askeri araç, kaza yaptı. Kazada 2 asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil (29), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kaza, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aktütün Bölgesi'ndeki Şehit Piyade Sözleşmeli Onbaşı Muhammet Koç üs bölgesinde meydana geldi. Üs bölgesinden intikal faaliyetinde bulunduktan sonra dönen askeri araç, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen kazada 2 asker ile bir güvenlik korucusu yaralandı. Helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden, evli ve 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Furkan Erbil, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kastamonu nüfusuna kayıtlı olan şehit Erbil için, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda bugün tören düzenlenecek. Törenin ardından şehidin cenazesi memleketine uğurlanacak.

MSB'DEN AÇIKLAMAKaza ile ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hakkari-Şemdinli bölgesinde, 01 Eylül 2020 tarihinde, intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu, 2 kahraman silah arkadaşımız ile bir kahraman güvenlik korucumuz yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiş; bir kahraman silah arkadaşımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu" denildi.BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, şehit Erbil için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajda Bakan Akar, "Silah arkadaşımız 1 Eylül 2020 tarihinde Hakkari Şemdinli bölgesinde intikal esnasında meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEKMehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

=======================

Eskişehir koronavirüs vakaları ve karantinalar arttı

ESKİŞEHİR'de, günlük yaklaşık 40 olan koronavirüs vakaları, son 3 haftada 150'ye kadar yükseldi. Özellikle Odunpazarı ilçesine bağlı Emek, 71 Evler ve Huzur mahallelerinde yoğunlaşan koronavirüs vakaları nedeniyle çok sayıda ev karantinaya alınırken, 900'ü evlerinde bin 200 kişinin koronavirüs tedavisi gördüğü belirtildi.Koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu Eskişehir'de, Kurban Bayramı öncesinde günlük 40 olan pozitif vaka sayısının, son 3 haftada neredeyse 4 katına çıkarak 150'ye yükseldiği öğrenildi. Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler, Huzur ve 55 bin kişinin yaşadığı Emek Mahallesi'nde yoğunlaşan koronavirüs vakaları nedeniyle, Sağlık Müdürlüğü'nün filyasyon ekibince yapılan incelemelerin ardından çok sayıda evde karantina uygulaması başlatıldı. Evlerinde karantinaya alınanlar Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra mahalle muhtarlığınca kontrol ediliyor.Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, Kurban Bayramı'nda kalabalık ziyaretler ve bayramlaşmanın koronavirüs vakalarının artmasına neden olduğunu söyledi. Çok sayıda evde yeni karantina uygulamaları yapıldığını anlatan Akıl, "Eskişehir'de Emek Mahallesi 55 bin nüfusa sahip bir yer. Özellikle Kurban Bayramı'nda insanlar birbirleriyle daha yakın ziyaretlerde bulunarak, temas ettiler. Bundan dolayı da koronavirüs vakalarında bir çoğalma oldu. Karantinaya alınan evlerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. İhtiyaçlarını soruyoruz. Evden çıkıp çıkmadıklarını da kontrol ediyoruz. Eğer çıkan olduğu tespit edilirse idari yaptırımlar uygulanıyor. Artık sosyal mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan bir virüs, bundan en iyi şekilde maske ve sosyal mesafe ile korunmaya çalışacağız" dedi.'VAKA VE KARANTİNALARDA ARTIŞ OLDU'Mahallede koronavirüs vakalarının bitme noktasına geldiği sırada yeniden yükselmeye başladığını kaydeden Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, şunları söyledi: "Mahallede koronavirüs vakaları azaldı ve bitiyor derken, tam rahatlamaya başlamışken tekrar vakalarda ve karantinaya alınan evlerimizde bir çoğalma oluyor. Ailede 1 kişide pozitif varsa, o ailedeki herkes karantina altına alınıyor. Sağlık Müdürlüğü ekipleri filyasyon çalışması yapıyor. Bu süreci sadece dikkat ederek atlatabiliriz. Maskeleri takmak zorundayız, hastalarımız var, hava sıcak ama takılması gerekiyor. Eğer gerçekten işleri yoksa bence sokağa çıkmasınlar. Kendilerini evlerinde muhafaza etsinler."Maske takmanın zorunluğu olduğu şehirde özellikle gençlerin maskeleri çene altına indirdiği ya da kollarında taşıdığı gözlendi. Trafiğe kapalı olan 2 Eylül, İsmet İnönü-1 ve Hamamyolu caddelerinin yanı sıra toplu taşıma araçlarında insan yoğunluğu yaşanırken, sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü.'KALABALIK ORTAMLAR RİSKİ ARTTIYOR'Eskişehir'de bir firmada çalışan Özgür Yüksel, koronavirüsten maske takarak korunmaya çalıştığını söyledi. Kalabalık ortamlara girmemeye gayret ettiğini anlatan Yüksel, "Eskişehir'de vaka sayılarının çok yükseldiğini duydum. Şu anda iş yerlerinde, organize sanayide hastalık çok arttı. Pek çok fabrika üretim hatlarını durduruyor. Bu fabrikalarda iş yapan bir firmamız var. Açıkçası sıkıntı yaşandığını biliyoruz. Kapalı mekanlarda oturduğumuz zaman hastalık riski de artıyor. Uzun süre bu ortamlarda durmamak gerekiyor" dedi.'KEYFİ OLARAK DIŞARIYA ÇIKILMAMASI GEREKİYOR'Yaren Çakır ise hijyenin yanı sıra maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek koronavirüsten korunmaya çalıştığını söyledi. Çalıştığı için maskeyi günlük olarak değiştirdiğini anlatan Çakır, "Tedbirlerimi alıyorum, ellerimi düzenli olarak yıkıyorum. Çalıştığım için sürekli olarak maske takıyoruz, günlük olarak değiştiriyorum. Kalabalık ortamlardan çekiniyorum. Çalışmak zorunda olmadığımda kalabalık yerlere hiç girmemeye çalışıyorum. Vakalardaki artış beni de endişelendiriyor. Keyfi olarak insanların dışarı çıkmaması gerekiyor. Önemsiz şeyler için bile dışarı çıkıyorlar" diye konuştu.O MAHALLELER HARİTADA KIRMIZISağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' (HES) isimli cep telefonu uygulaması, Eskişehir'de koronavirüs testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri en güncel haliyle gösteriyor. Risk haritasında kentteki koronavirüs vakaların yoğun olduğu Emek, Huzur ve 71 Evler mahalleleri 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle yer alıyor. Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerince pozitif vakalar temaslı olduğu belirlenen kişiler üzerinde yapılan incelemede ise koronavirüsün özellikle il dışından gelen kişilerden bulaştığı tespit edildi. Günlük 150 kadar yeni vaka tespit edildiği belirtilen Eskişehir'de, 900'ü evlerinde 300'ü ise hastanelerde tedavi altında olan bin 200 kadar pozitif vaka olduğu öğrenildi.PANDEMİ KURULU VALİ BAŞKANLIĞINDA TOPLANDI

Eskişehir'de görülen koronavirüs vakalarındaki artışın ardından İl Pandemi Kurulu, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında toplandı. Valilik Yunus Emre toplantı salonunda yapılan kurul toplantısına Vali Ayyıldız, son dönemde vaka sayılarında artış gözlendiğini ifade ederek, "Bildiğiniz gibi koronavirüs salgını ile mücadelede geçtiğimiz haziran ayı ile birlikte kontrollü sosyal hayat dönemine geçmiş bulunuyoruz. Ancak, son günlerde düğün, nişan, taziye, akraba, eş ve dost ziyaretlerinde maske kullanımı ve fiziki mesafe kurallarına istenilen düzeyde uyulmaması gibi nedenlerle ilimizdeki vaka sayısında arzu etmediğimiz artışlar gözlenmektedir. Bu vaka sayılarında yaşanan dalgalanmalar tehlikenin geçmediğini, tedbirlerin bütün ciddiyetiyle uygulanması gerektiğini bizlere göstermektedir" dedi.