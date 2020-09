DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Annesini ziyarete gittiği memlekette akrabaları darbetti: Ölmeden önce sesimizi duyun

İSTANBUL'da yaşayan Hülya Dağcı (41), rahatsızlanan annesini ziyaret için gittiği Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde, 2 kardeşi ve kuzeniyle birlikte akrabaları tarafından darbedildiğini öne sürdü. Husumetli oldukları akrabalarının 5 yıldır sürekli kendilerine saldırdığını iddia eden Dağcı, "Lütfen ölmeden önce sesimizi duyun" dedi. İstanbul 'da yaşayan Hülya Dağcı, Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan annesini hastalanması üzerine ziyarete gitti. Dağcı, kardeşleri Selim Dağcı (35), Mehmet Dağcı (36) ve amcasının kızı Sevim Dağcı ile birlikte 1 Eylül Salı günü, Emirdağ Halk Pazarı'na gitti. İddiasına göre, dedelerinin kardeşinin kızı S.K. ve eşi, bir grup akrabalarıyla birlikte Dağcı ile yanındakileri darbetti.'ÜZÜM KOVASINI SİPER ETTİM' Polise şikayetçi olduklarını söyleyen Hülya Dağcı, saldırganların kendisini erkek kardeşinin "Öldü bırakın" demesi üzerine bıraktığını öne sürdü. Dağcı, şunları anlattı: "Halam S.K. ve eşi Ş.K. ile uzaktan amca çocuğu olan D.D. ve eşi H.D. ile toplam 12 kişi saldırdı. Ben yerde yatarken erkek kardeşim, 'öldü bırakın' dedi. Bunun üzerine bıraktılar, ayağa kalktım. Eniştem Ş.K., tezgahta duran bıçağı eşinden istedi. Bıçakla bana saldırdı. Bu sırada yerden aldığım üzüm kovasını kendime siper ettim, böylelikle boynuma gelen bıçak darbelerini hafif atlattım. Sonra erkek kardeşim Mehmet'e saldırdılar. Ayrıca molozları bize doğru attılar." Hülya Dağcı, yaşanan olayın nedenini ise şöyle ifade etti: "2015 yılında Ş.K. ve başka bir akrabam, yaylada tek yaşayan kardeşimin eşini darbetti. O sırada kardeşim onların yüzünden cezaevindeydi. Darp sırasında gelinimizin kucağından düşen 17 aylıkken yeğenim, 3-4 yıl konuşamadı. 2016 yılında hiç alakamız olmayan bir konudan bize saldırdılar. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında da sürekli darp, şiddet ve hakaret olayları devam ettı.Yaklaşık 5 yıldır süren süren olaylarda saldırganlar ceza almadı. Lütfen ölmeden önce sesimizi duyun."

Kadın işletmeciye, saldıran zanlının görüntüleri güvenlik kamerasına takıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde büfe işletmeciliği yapan 2 çocuk annesi Elif Gültekin (55), dün öğle saatlerinde büfe'de otururken, büfeye gelen bir müşterinin sözlü ve fiziksel tacizine uğradı. Büfe sahibi kadın, Kürşat Z. tarafından önce itildi, ardından ise dövüldü, yaşanan bu anlar ise büfenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yaşadığı olayı DHA'ya anlatan Gültekin, "Ben kendimi savunma esnasında adamı darp ettim diye ifade vereceğim, 2 saat sonra serbest bırakacaklar. Ben burada öldükten sonramı sahip çıkacaklar. Beni bugün bu hale getiren insan 2 gün sonra gidecek bir başkasını öldürecek" dedi.Olay dün öğle saatlerinde Muğla'nın Milas ilçesinde saat 13.00 sularında Elif Gültekin'in işlettiği büfede meydana geldi, Büfe işletmecisi Elif Gültekin her gün olduğu gibi sabah saatlerinde büfesini açtı. Saatler öğleyi gösterdiğinde ise dükkana gelen Kürşat Z. Önce alışveriş yaptı, ardından ise Elif Gültekin'e iddialara göre sözlü tacizde bulundu. Dükkan'dan Kürşat Z. yi çıkarmaya çalışan Elif Gültekin, Kürşat Z.'nin fiziksel darbeleri ile yerde kaldı. Yere yığılan kadına tekmeler atan Kürşat Z. ardından büfeden kaçtı. Büfeye gelen başka bir müşteri tarafından durumun polise bildirilmesinin ardından Kürşat Z. yakalanarak göz altına alındı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, büfede bulunan güvenlik kameraları yaşanan arbedeyi an be an kaydetti, görüntünün sosyal medyada hızla yayıldı.Başından geçen olayı DHA'ya anlatan Elif Gültekin, "Benim 4.5 yıl önce eşim vefat etti ben burayı yalnız işletiyorum. Eşimi kaybedince, geçimimi sağlamak için eşime ait olan büfeyi işletmeye başladım. Eşim öldükten 25 gün sonra dükkanıma hırsız girdi, zarara uğradım ben bunları şikayet ettim, olay kapandı gitti dünde bu olayın gerçekleştiği gün, büfede otururken yarı çıplak bir adam geldi. 2 bira birde sigara istedi verdim sonra adam sözlü tacize başladı, o sırada yanımda bir bayan komşum geldi onunla muhabbet ediyorduk, ondan sonra adamı dışarı çıkarmak için uğraş verdim, elime aldığım değnekle korkutmak istedim. Orada bacağına bir tane vurdum korkutmak için gider diye tekrar geri döndüm dükkan'a ardından geldi beni arkamdan darp etti.Bir bayan olarak nasıl yapabilirim dürüst çalışana bu hareketi yapıyorlar, ne yapacağız bilmiyorum. Bana saldıranı hiç tanımıyorum 2,3 gündür gelen bir müşteri ben hangi bir müşteriyi tanıyabilirim. Napacağız bilmiyorum, böyle vurulacak, dövülecek ondan sonra gideceğim ben karakola ifademi alacaklar, ben kendimi savunma esnasında adamı darp ettim diye ifade vereceğim, 2 saat sonra serbest bırakacaklar. Ben burada öldükten sonramı sahip çıkacaklar. Beni bugün bu hale getiren insan 2 gün sonra gidecek bir başkasını öldürecek. Ben bu dükkanımı geçim kaynağımı bu adilerin yüzünden kapatıyorum can güvenliğim olmadığı için" dedi.

Vagon üzerinde selfie yaparken akıma kapıldılar

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde vagonun üzerine çıkıp selfie çekmek isterken akıma kapılan iki arkadaş, hastanede tedaviye alındı.Olay, dün akşam saatlerinde Nurdağı Tren Garı'nda meydana geldi. Garda dolaşan Erdal Yaşar ile arkadaşı Ahmet Dursun Özdemir, selfie çekmek için park halindeki bir vagonun üzerine çıktı. İki arkadaş, fotoğraf çekmek isterken bir anda elektrik akımına kapıldı. Yaşar ve Özdemir'in çığlıkları üzerine çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vagon üzerindeki yaralılar ekipler tarafından alınarak ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Özdemir'in hayati tehlikesi bulunduğu için Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir minibüste 31 kişi çıktı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde rutin yol kontrol uygulaması yapan jandarma ekiplerinin durdurduğu minibüste tarım işçisi taşıyan minibüsten sürücü I.Ç. birlikte 31 kişi çıktı. Minibüsün koltuklarının sökülüp, fazla kişi alabilmesi için özel oturum düzeni yapıldığı belirlendi. Sürücü I.Ç. hakkında toplam 8 bin 177 lira para cezası uygulandığı belirtildi. Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 Ağustos günü Türkmen Mahallesi yakınlarında yaptığı yol kontrol uygulamasında bir minibüsü durdurdu. Tarım işçilerini taşıyan minibüste fazla yolcunun olduğu fark edilmesi üzerine yolcular tek tek sayılarak indirildi. Sürücü I.Ç. ile birlikte 31 kişinin olduğu belirlendi. Minibüsün koltuklarının sökülüp, fazla kişi alabilmesi için özel oturum düzeni yapıldığı saptardı. Sürücü I.Ç. hakkında toplam 8 bin 177 lira para cezası uygulandığı belirtildi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen o anlar ise koronavirüs salgınına dikkat çekmek için jandarma tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Alg patlaması, Uluabat Gölü'nü yeşile boyadı

Bursa'da Uluabat Gölü, yeşil renge boyandı. Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurhayat Dalkıran gölde alg patlaması yaşandığını belirterek, "Suya karışan atıklar, göldeki azot ve fosfor oranını artırdığı için algler çoğalıyor. Alglerin çoğalması suda yaşayan ve gölden balık yiyen canlılara zarar veriyor" dedi.Nilüfer ilçesindeki Uluabat Gölü, yeşil rengi boyandı. Belediye ekiplerince yapılan incelemelerde, suda alg patlaması meydana geldiği ve herhangi bir kimyasal atığa rastlanılmadığı belirlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurhayat Dalkıran yeşil alg patlamasının yılın bu dönemlerinde meydana geldiğini belirtti. Alglerin sudaki oksijen oranını düşürdüğünü vurgulayan Doç. Dr. Dalkıran, "Bu durum göldeki canlıların hayatını tehdit ediyor. Suda karışan atıklar, sudaki azot ve fosfor miktarını artırdığı için zamanla alglerin çoğalmasına neden oluyor" dedi.'AZOT VE FOSFOR ALGLERİN ARTMASINA NEDEN OLUYOR'Doç. Dr. Nurhayat Dalkıran, "Uluabat Gölü'ndeki bu aşırı alg çoğalmaları yılın bu dönemlerinde doğal hale geldi. Bunun çeşitli faktörleri var. Göl, sığ ve verimli bir göl. Besin tuzu açısından beslenmiş bir göl. Bu da azot ve fosfor anlamından zenginleşmiş anlamına geliyor. Bu azot ve fosforun girdisinin sebepleri de var. Gölün sığ ve eski bir göl olmasına bağlı olarak doğal bir azot ve fosfor birikimi var. Bir de tarım ve insan faaliyetlerinden dolayı suya giren bir azot fosfor var. Özellikle son 40-50 yıldır aşırı şekilde azot ve fosforun girmesi özellikle bu dönemlerde alglerin aşırı çoğalmasına sebep oluyor. Her canlının besine ihtiyacı var. Ortamda ne kadar besin olursa buna bağlı olarak da canlılar ona göre artış gösteriyor" dedi.'ALGLER SUDAKİ OKSİJEN MİKTARINI DÜŞÜRÜYOR'Alglerin çoğalmasının ekolojik zararları olduğunu belirten Doç. Dr. Dalkıran, "En önemli sorunlardan biri yüzeyde bir tabaka oluşturması. Bu da ışığın dibe girişini engelliyor. Işık dibe girmediği zaman da fotosentez yapan organizmaların fotosentez yapamaması anlamına geliyor. Bunun sonucunda da genellikle oksijen üretimi azalıyor. Dolayısıyla oksijen azalması olduğu gibi alglerin çoğalmasına bağlı olarak aşırı oksijenlenme de görülebiliyor. Bu da zararlı" diye konuştu.'GÖLDEKİ TOKSİN BALIKLARI TÜKETEN İNSANLARA GEÇEBİLİR'Uluabat Gölü'nde daha önce karaciğer üzerinde etkili olan bir toksin tespit edildiğini söyleyen Doç. Dr. Dalkıran, "Bu toksin karaciğere etki ediyor. Balıklara besin zinciri yoluyla geçebiliyor. Balıkları tüketen insana, kuşlara geçebilir. Sulama suyuyla toprağa geçebilir ve insanlarda karaciğer zararına sebep olabilir. Bu Türkiye'deki birçok gölde tespit edilen bir durumdur. Su seviyesinin düşmesinin de etkisi var. İklim değişimiyle de alakalı bir durum var. Küresel iklim değişiminin en önemli etkisinden birinin yağışların şeklinin değişmesidir. İklim değişimine bağlı olarak atmosferik havanın ısınması, buharlaşmanın artması, bu tip göllerde su seviyesinin daha çok düşmesine sebep oluyor. Küresel iklim değişmeleriyle alg çoğalmaları arasında yapılan çalışmalar çok ciddi bir ilişkinin olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu.'ATIKLARIN SUYA KARIŞMASININ ÖNÜNE GEÇMELİYİZ'Alg patlamalarının düzelmesi için gerekenlerin azot ve fosfor girdisinin azalması olduğunu belirten Doç. Dr. Dalkıran, "Temizlik olayı farklı bir şey. Algler bu dönemde aşırı çoğalıyor, daha sonra ölüyorlar. Öldükleri zaman dibe organik materyal çöküyor. Bu da bakteri faaliyetini artırıp, sudaki oksijeni de tüketebiliyor. Temizlenmesi mümkün değil. Doğal dengeye çok dikkat etmek gerekiyor. Yapılması gereken en önemli şey atıkların doğal sulara karışmasının önüne geçebilmek" diye konuştu.'ALGLER DURGUN SULARDA DAHA FAZLA ÇOĞALIYOR'Atıklarla ilgili arıtma tesislerinin kurulduğunu vurgulayan Doç. Dr. Dalkıran, "En büyük sorunlardan bir tanesi Kütahya'dan gelen atıklar. Tarımdan gelen sulama suyu dönüşü var. Bundan da azot fosfor girdisi olabilir. Bu da alglerin çoğalmasını tetikliyor. Yapılması gereken en önemli şey çevreyi kirletmemek. Doğal dengeyi bozmamak. Doğal dengeyi bozduğumuz zaman istenmeyen durumlarla karşılaşıyoruz. Bunun sucul ekosistemde daha ağır etkileri oluyor. Tür çeşitliliğinde azalma oluyor. Biyolojik çeşitlilik düşebiliyor. Uluabat Gölü önemli bir gölümüz. Türkiye'nin 14 Ramsar alanından biri. Biyolojik çeşitliliği çok yüksek. Canlılar açısından çok önemli bir yer. Balık çeşitliliği çok fazla. Önemli bir sulak alanımız ve dönemsel olarak bu tip çoğalmalar olabiliyor. Şu an yağışlarda da azalma var. Su seviyesi de düşmüştür diye tahmin ediyorum. Su seviyesinin düşmesi de suyun durgunlaşmasını ve suyun kendisini yenilemesini azalttığı için bu algler durgun suları seviyor ve çoğalmalar meydana geliyor" dedi.'İNSAN KAYNAKLI FAKTÖRLER BU SÜRECİ HIZLANDIRIYOR'Havaların soğuduğu, su seviyesinin yükseldiği zaman gölün renginin normal hale geleceğini belirten Doç. Dr. Dalkıran, şöyle devam etti: "Su seviyesinin çok fazla düşmesi ciddi zararlara sebep olabilir. Eski yıllarla karşılaştırdığımızda gölün alanında küçülme var. 20 yıl önceki verilerle karşılaştırdığımızda ciddi anlamda küçülmeler ve sığlaşma söz konusu. Bu aşırı alg çoğalması da sığlaşmayı tetikliyor. Verimli bir gölde ölen canlıların hepsi dibe çöküyor ve dolmaya sebep oluyor. Aynı havzadan gelen suyun taşıdığı katı maddeler de var. Onlar da gölün dolmasına sebep oluyor. Bu doğal bir süreç ama en önemli faktör insan etkisinden kaynaklı müdahalelerin artması. Bu da gölün doğal hayatını daha hızlı bir olayın gerçekleşmesine sebep oluyor. 100-150 yılda gerçekleşecek olan doğal bir olayın 10-20 yıl gibi bir sürede gerçekleştiğinin etkisini görüyoruz."'GÖLÜN YÜZEYİNDE DEĞİŞİK BİR RENK VARDI'

Doğa yürüyüşü yapmak için gölün kıyısına geldiğini söyleyen dron operatörü İsmail Onur Kurnaz, "Normalde her zaman geldiğimiz bir yer burası. Doğa yürüyüşü yapmak için geliyoruz. Gayet berrak suyu var. Bugün de geldik. Gölün yüzeyinde değişik bir renk vardı. Merak ettim. Yerli halkıyla muhabbet ettik. Alg patlaması olduğunu söylediler. Prodüksiyon işleri yaptığım için yanımda dron vardı. Hemen görüntülemek istedim" dedi.