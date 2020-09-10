DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Kayseri Valisi: Uyarma dönemi bitti, ceza dönemi başladı

KAYSERİ kapsamlı koronavirüs tedbirleri denetimine katılan Vali Şehmus Günaydın, "Artık uyarma dönemi bitti, ceza dönemi başladı. Kayseri'de polis ve diğer kolluk kuvvetlerimiz şimdiye kadar 7 bin kişiye para cezası yazdı" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kentte kapsamlı koronavirüs önlemleri denetimi yapıldı. Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da denetimlere eşlik etti. Vali Günaydın, sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet ederek, maske ve fiziksel mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şehmus Günaydın, 6 ay boyunca vatandaşları maske ve fiziksel mesafe konusunda uyardıklarını belirterek, "Artık uyarma dönemi bitti, ceza dönemi başladı. Kayseri'de polis ve diğer kolluk kuvvetlerimiz şimdiye kadar 7 bin kişiye para cezası yazdı. İnsanlarımız kurallara uyacak. Bu kul hakkıdır" dedi.

KARANTİNA KAÇAKLARI YURDA YERLEŞTİRİLECEKVali Günaydın, özellikle karantinada olması gerekirken evinde olmayan vatandaşlara karşı farklı tedbirler uygulanacağını ifade ederek, "Bunlara hem ceza yazılacak hem de Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirilecekler. Buradaki günlük masrafları da bu kurallara uymayan kişilerden alınacak. Mümkünse bu hafta sonu sokağa mecbur kalmadıkça çıkmayalım. Filyasyon ekipleri tarafından tespit edilip karantinada olması gerekirken kaçak çalışan kişilerle ilgili işlem yapıldı. Bunun önüne geçmek için tedbirler alındı" diye konuştu.MASKE TAKMAMA ISRARINDAN CEZA YEDİÖte yandan, Vali Şehmus Günaydın'ın katıldığı denetimlerde maske kurallarına uymayan kişilere para cezası yazıldı. Polisin ısrarına rağmen 'İşim var, sigara içiyorum' diyerek maske takmayan Fatih Sedef'e 300 TL para cezası uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜKent merkezindeki oturma banklarına şerit çekilmesiKayseri Valisi Şehmus Günaydın denetimKoronavirüsü yenen kadınla görüşmesiKayseri Valisi Şehmus Günaydın'ın açıklamalarıMaske kuralarına uymayan vatandaşa ceza kesilmesiDiğer görüntüler

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN - İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,

==========================

Çanakkale'de 7 hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE'de, 17 günde 7 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren G.İ. (18) ve R.Y. (18), güvenlik kameralarından tespit edilerek, yakalandı.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında merkez ve Kepez beldesinde, 4 iş yerinden 4 bin 600 TL ile tablet çalan ve farklı adreslerden 1 motosiklet ile 2 elektrikli bisiklet hırsızlığı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, MOBESE ile çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen G.İ. ve R.Y. adlı şüpheliler, Cevatpaşa Mahallesi Derince Sokak'ta yaşanan kovalamacayla yakalandı.Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin motosiklet ve elektrikli bisiklet çaldıkları anlara ait götürdükler, ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Hırsızlık zanlılarının güvenlik kamerata yansıyan hırsızlık görüntüleri.-Hırsızlık zanlılarının adliyeye sevk edilmesinden görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,

===========================

Marketleri gasp eden şüpheliyi, turuncu bisikleti yakalattı

KONYA'da elinde bıçak ve yüzünde hijyen maskesiyle girdiği iki marketten 4 bin 500 lira para alan Veysel Gök (22), olaylarda kullandığı bisikletten yola çıkarak yakalandı. Gök'ün her olaydan sonra cami tuvaletine girerek yakalanmamak için üzerindeki kıyafetleri değiştirip, çöpe attığı belirtildi.İlk olay, 10 Temmuz Cuma günü saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesinde bulunan bir markette meydana geldi. Marketin depo kısmına saklanan eli bıçaklı ve yüzünde hijyen maskesi olan 1 kişi, marketin kapanma saatinde saklandığı yerden çıkarak çalışanları bıçakla tehdit etti. Şüpheli daha sonra kasada bulunan yaklaşık 3 bin 700 lirayı alarak kayıplara karıştı.İkinci olay ise 8 Eylül Salı günü yine aynı mahallede ve aynı saatte meydana geldi. Başında şapka ve yüzünde hijyen maskesi bulunan 1 kişi, markete geldi. Ardından da elindeki bıçakla 2 kadın çalışanı tehdit edip, kasada bulunan yaklaşık 800 lirayı alarak kayıplara karıştı. OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAŞüphelinin iki önce gerçekleştirdiği soygun, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde marketi kapatmaya hazırlanan 2 kadın görevlinin şüpheliyi görünce kapıyı kapatmaya çalışması ve şüphelinin kapıyı açarak içeri girdiği anlar yer alıyor. Görüntülerde ayrıca şüphelinin bıçağı çalışanlara gösterdiği ve kasadaki paraları alması da yer alıyor. 500 KAMERA İNCELENDİHer iki olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki olayıda aynı kişinin yapmış olabileceğini değerlendirdi. Bölgeyi çember içerisine alan polis, şüphelinin kaçtığı ve kaçabileceği istikametteki tüm güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yaklaşık 500 güvenlik kamerası görüntüsü izleyen polis, şüphelinin her olaydan sonra cami tuvaletine girerek yakalanmamak için üzerindeki kıyafetleri değiştirip, çöpe attığını tespit etti. BİSİKLETİ ELE VERDİŞüphelinin aynı bölgede oturma ihtimalini değerlendiren polis, şüphelinin kullandığı turuncu renkteki bisiklet üzerinde yoğunlaştı. Bisikletten yola çıkan polis, şüphelinin gasp olaylarının gerçekleştiği marketlerin 300 metre ilerisinde bulunan bir evde oturduğunu belirlemesi üzerine harekete geçti. Bina girişinde suçta kullanılan bisikleti bulan polis, evinde bulamadığı şüpheli Veysel Gök'ü, çalıştığı hijyen maskeleri üretimi yapan iş yerinde gözaltına aldı. Polisleri karşılarında görünce 'Hayırdır inşallah' diye tepki veren Gök, işlemleri için emniyete götürüldü. Gök'ün kullandığı bisikletin eniştesine ait olduğu, patlak olan bir tekerini soyguna giderken şişirip öyle gittiği belirtildi. EVİNE YAKIN OLDUĞU İÇİN BU MARKETLERİ SEÇMİŞ

Daha önce poliste hiçbir suç kaydı bulunmadığı belirtilen Veysel Gök, sorgusunda suçunu itiraf etti. Özellikle evine yakın olduğu için bu marketlere girdiğini belirten Gök'ün, marketlerin kapanma saatini beklediğini söyledi. Borcu ve paraya ihtiyacı olduğu için olayları gerçekleştirdiğini belirten Gök, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.