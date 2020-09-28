DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

Sunta fabrikasındaki yangın itfaiye ve kum doldurulan beton mikserin de müdahalesiyle söndürüldü

ESKİŞEHİR Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir sunta fabrikasının bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yanı sıra su ve kum doldurulan beton mikserin de müdahalesi sonucu söndürüldü.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1'nci caddede yer alan bir sunta fabrikasının bacasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları gören işçiler OSB'nin itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Baca yangına OSB ve büyükşehir itfaiye ekiplerinin yanı sıra içine su ve kum doldurulan beton mikseri de destek vererek yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 32 metrelik merdivenli araçlarla müdahale edilen yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Yangında bacada büyük hasar meydana gelirken yaralanan olmadı. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.