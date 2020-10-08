DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 8
08.10.2020 12:12
Komşuları televizyonun sürekli açık olmasından şüphelendi, öldüğü belirlendiSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, yalnız yaşayan Cihat Hoş'un (69) evinde sürekli televizyonun açık olmasından şüphelenen komşuları polise haber verdi.
Komşuları televizyonun sürekli açık olmasından şüphelendi, öldüğü belirlendi
SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, yalnız yaşayan Cihat Hoş'un (69) evinde sürekli televizyonun açık olmasından şüphelenen komşuları polise haber verdi. Kapı kırılarak içeri girildiğinde Cihat Hoş'un cesediyle karşılaşıldı.
Adapazarı Yağcılar Mahallesi'nde oturan Cihat Hoş'dan 2 gündür haber alınamadı. Bu sabah saatlerinde evde sürekli televizyonun açık olmasından şüphelenen komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak içeri girmesi üzerine Cihat Hoş'un koltukta cesediyle karşılaşıldı. Cihat Hoş yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeniyle öldüğü tahmin edilirken, soruşturma başlatıldı.
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